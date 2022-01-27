Как работает московская служба занятости

Карьерный консультант центра «Профессионал» Альбина Зайнуллина на своем рабочем месте. Она рекомендует перед составлением резюме сначала изучить рынок труда и проанализировать спрос на специалистов конкретной профессии / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

28 января отмечается Всемирный день безработных. В Москве, несмотря на пандемию, уровень безработицы очень низкий, а в трудоустройстве помогает служба занятости.

В феврале в центре занятости «Моя работа» для соискателей пройдет серия тренингов и мастер-классов по эффективному трудоустройству. Их тематика подобрана так, чтобы оказывать клиентам реальную помощь на всех этапах: начиная от подбора вакансии и заканчивая прохождением собеседования и адаптацией в новом коллективе. В связи с пандемией мероприятия пройдут частично в онлайн-формате.

— В абсолютный топ вошли тренинги, посвященные составлению резюме, поддержанию стабильного психологического состояния и актуальным трендам на рынке труда в части требований к соискателям и возможным форматам взаимодействия с работодателями, — рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В столице также работает программа бесплатной переподготовки и повышения квалификации. Освоить новую специальность помогут в учебном центре «Профессионал». А после прохождения образовательной программы карьерные консультанты центра берут выпускников на сопровождение, чтобы как можно скорее их трудоустроить. Карьерный консультант центра «Профессионал» Альбина Зайнуллина отмечает, что многие совершают ошибки при трудоустройстве еще на подготовительном этапе. Например, не оценивают рынок труда, не указывают важные данные в своем резюме или выбирают для его размещения неподходящий ресурс. Лучше всего, рекомендует она, обратиться к грамотному специалисту сразу.

Начинать поиск новой работы, считает эксперт, нужно с постановки цели и создания образа своей идеальной вакансии.

— При составлении идеальной вакансии необходимо выделить важные для вас критерии работы. Пропишите свои требования: например, на какой уровень заработной платы вы рассчитываете, насколько далеко от дома хотели бы работать, — рассказала Альбина Зайнуллина.

Второй шаг — изучение рынка труда. Это можно сделать, проанализировав различные сайты поиска работы. Важно учесть, насколько в данный момент велик спрос на специалистов вашего профиля.

— Соискателям я рекомендую особое внимание уделять пожеланиям работодателей. Таким образом можно определить наиболее востребованные компетенции и сделать правильные акценты в резюме. Также следует просмотреть резюме конкурентов. Изучив несколько чужих резюме, можно определить профессиональные качества, которые отличают вас от большинства аналогичных специалистов. Это будет вашим преимуществом перед остальными соискателями, — поделилась эксперт.

При составлении резюме, отметила консультант, важно четко сформулировать должность, основные навыки и компетенции, кратко описать успешно реализованные проекты. Также необходимо определить уровень зарплаты, на который вы рассчитываете.

Кстати, нередко в «Профессионал» обращаются люди старше 50 лет. Москвичка Татьяна Максимова работала воспитателем в детском саду. Но в последние годы любимая работа перестала приносить радость. Тогда она решила пройти курс по интернет-маркетингу.

— Рада, что узнала о возможности бесплатного обучения. Это отличный старт для развития и личного роста, — сказала она.

После обучения Татьяна Максимова начала работать на себя и продавать вязаные вещи собственного производства в социальных сетях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Устинова, исполняющая обязанности директора центра занятости населения «Моя работа» города Москвы:

— Тренинги — отличная возможность для соискателя больше узнать о себе, о том, как совершенствовать гибкие навыки, подготовиться к знакомству с работодателем и почувствовать себя увереннее на пути к желаемой работе. В 2021 году в центре занятости населения прошло около 1300 обучающих мероприятий по эффективному трудоустройству, которые посетили более 18 тысяч человек.