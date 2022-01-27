Врач рассказала, что влияет на заразность «омикрона»

Фото: Из личного архива Анны Горбуновой

27 января педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказала о том, в какой момент болезни пациент с «омикроном» наиболее заразен для окружающих.

Врач отмечает: пациент максимально заразен за один-два дня до появления первых симптомов инфекции.

— Концентрация вируса в верхних дыхательных путях снижается в течение недели после появления симптомов, — говорит специалист.

Большинство исследований подтверждают, что дети и взрослые одинаково «эффективны» в передачи вируса.

— В целом заразность зависит от нескольких факторов: времени от момента появления симптомов, от штамма и того, где вирус сосредотачивается — в верхних дыхательных путях, как «омикрон», или в нижних, как «дельта», — рассказывает Анна Горбунова. — Также заразность зависит от течения заболевания. Оно может быть бессимптомным или симптоматическим, где различают легкое, среднее и тяжелое течение. Педиатр-инфекционист подчеркивает, что более заразные штаммы — «дельта» и «омикрон». При этом средний период заразности — восемь дней.

— После десятого дня от появления симптомов вероятность заразности низкая, исключение составляют люди, у которых коронавирусная инфекция протекала со средней тяжестью или тяжело, — добавляет врач.

По ее словам, с 10-го до 20-го дня от появления симптомов могут быть заразны для окружающих люди, болевшие тяжело, или пациенты с ослабленным иммунитетом. Таких среди заболевших от 5 до 12 процентов.

— Более 20 дней выделять вирус могут люди с глубоким иммунодефицитом, — говорит Анна Горбунова, — например, проходящие химиотерапию, находящиеся после трансплантации органов и костного мозга на момент болезни.

А вот количество вируса у привитых уменьшается быстрее, чем у людей, которые не привиты или болели.

В свою очередь врач «красной» зоны, офтальмолог Марина Александрийская добавляет, что «омикрон» в целом протекает легче, чем другие штаммы, так как в основном он не спускается в нижние дыхательные пути и, соответственно, почти не осложняется пневмонией.

— Этот вариант коронавируса начинается чаще с сильной головной боли, затем появляется ломота в теле, — перечисляет первые симптомы врач. — Часто у пациентов наблюдается высокая температура 38–40 градусов. Однако обычно она держится всего три-четыре дня.

При этом заболевание сопровождается сильной слабостью и часто головокружением. У заболевшего могут быть и другие симптомы: диарея, сонливость, бессонница.

— «Омикрон» часто сопровождается малопродуктивным кашлем, осиплостью голоса, заложенностью носа, — говорит она.

В группе риска люди с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и дети, особенно младшего возраста. Новый штамм почти не реагирует на иммунитет после предыдущей болезни.

ВАЖНО

Рекомендации по лечению «омикрона» следующие:

промывать нос солевыми растворами при насморке;

принимать отхаркивающие средства, обильное питье при кашле;

при температуре принимать жаропонижающие;

принимать витамины Д, С, цинк и магний.

Из дополнительных обследований лучше сдать экспресс- и ПЦР-тест, кровь на глюкозу, Д-димер, железо, витамин Д (25-ОН), биохимию, а также общий анализ мочи.