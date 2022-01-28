«Новые звенья цепи»: аналитик рассказал, что кроется за объединением ПФР и ФСС

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В пенсионном и социально-страховом будущем россиян вновь грядут изменения. На этот раз Белый дом задумал создать мегаструктуру с незатейливым названием «Социальный фонд», в составе которого практически безболезненно предполагается соединить ПФР и ФСС. «Вечерняя Москва» побеседовала с генеральным директором ИК «Иволга Капитал» Андреем Хохриным о том, к чему теперь следует готовиться гражданам.

Правительство Российской Федерации готовит очередную реформу пенсионной системы. Суть ее в том, что Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся в Социальный фонд, соо. При этом времени на обдумывание столь масштабной инициативы гражданам не оставили: нововведение должно войти в жизнь уже в грядущем, 2023 году.

На сегодняшний день о новой структуре известно следующее:

1. Социальный фонд, согласно проекту закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», будет внебюджетным. И это, пожалуй, главное отличие от статуса ныне действующих ПФР и ФСС, являющихся государственными учреждениями.

2. В структуре управления фонда появится наблюдательный совет, в компетенции которого будут находиться определение размера страховых тарифов, использование его резервных средств, формирование бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации.

3. Не останутся «на улице» и действующие сотрудники ПФР и ФСС — все они продолжат заниматься своими обычными обязанностями или будут переопределены на новые позиции. При этом на административных расходах Минтруд надеется даже сэкономить.

4. За объединением фондов в единую структуру последуют унификация отдельных положений тарифной политики ПФР и ФСС. По замыслу Минтруда, все работодатели будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в том же размере, однако в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы. При этом количество и порядок льгот по страховым взносам менять не планируется.

По мнению генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, граждане и раньше мало ощущали изменения в пенсионной системе России. Абсолютное большинство затруднится назвать их, а сами изменения давно воспринимаются без интереса.

— Что касается бизнеса, то платить в одну или в несколько касс — разницы нет. Но объединение пенсионной и страховой систем задумано, наверное, не из соображений оптимизации издержек. Полагаю, идея другая: повышение налогового бремени, — считает эксперт. — Тренд на повышение четко задан весной 2020 года, когда появился НДФЛ с депозитов, ужесточилось налогообложение инвестиций в облигации, а ставка НДФЛ для «богатых» была поднята с 13 до 15 процентов. НДС в 2018 году тоже вырос — с 18 до 20 процентов. И теперь выходят на свет новые звенья этой цепи.

Российская экономика не отличается высокой эффективностью, и чтобы обеспечивать стабильность в обществе (а для этого необходима индексация зарплат и пенсий), самым понятным рычагом является рост налогового бремени, констатировал Андрей Хохрин. Если сейчас на 1 рубль на руки, полученный рядовым работником, приходится около 49 копеек прочих налогов и взносов, то постепенно, видимо, будет 55, может, 60 копеек, считает он.

Кроме того, и пенсионная, и страховая системы в теории должны эффективно управлять пенсионными и страховыми накоплениями. Но это разные по длине накопления, с разной предсказуемостью изъятия из инвестиционного процесса, отмечает аналитик.

— Пенсионные деньги «длиннее» и более предсказуемы. Объединение того и другого в одно ведомство, по моей логике, негативно отразится на качестве управления, — констатировал эксперт.

При этом в создании единого фонда — пенсионного и соцстраха — Андрей Хохрин не видит ничего сверхъестественного. У нас уже объединился банковский, страховой надзор и надзор за фондовым рынком в одном мегарегуляторе — Банке России, добавил он.