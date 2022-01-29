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Куда отправятся отдыхать россияне в 2022 году

Никита Миронов

Общество
Куда отправятся отдыхать россияне в 2022 году
Теплоход «Михаил Булгаков» во время открытия круизной навигации на причале Северного речного вокзала в Москве. Пассажиры отправляются в круиз по Волге / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Власти Вьетнама заявили, что не исключают полного возобновления международного туризма в мае 2022 года. Тем временем россияне уже вовсю бронируют летние туры. Чего ждать от туризма в этом году, выясняла «Вечерняя Москва».

Как рассказал «МВ» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, путешествовать мы станем чаще и дальше: уже сейчас число открытых для россиян стран — 79, и оно продолжает расти. После пандемийного застоя это настоящий прорыв.

— В этом году будут постепенно восстанавливаться все виды туризма, а правила въезда в разные страны — корректироваться в сторону смягчения, — убежден эксперт.

Самыми популярными зарубежными направлениями в этом году будут Турция, Египет, Доминикана, Куба, Кипр, Греция, Болгария, Хорватия, Объединенные Арабские Эмираты и Тунис.

— При этом, вероятно, цены на туры вырастут, — рассказала «Вечерке» исполнительный директор туристического агентства Алина Мараковская. — В Турции планируют восстановить НДС в размере 8 процентов, и появится налог на проживание в отеле — плюс еще 2 процента. А в Египте с 1 мая повысят минимальную стоимость проживания в отелях. «Пятерки» станут стоить дороже на 25 процентов, «четверки» — на 40 процентов. Плюс, не надо забывать, что доллар становится дороже, а цена тура всегда привязана к валюте. Так что если вы хотите сэкономить, то советую бронировать туры сейчас. Во-первых, раннее бронирование позволяет сэкономить минимум 20–25 процентов, во-вторых, доллар сейчас наверняка дешевле. Экономия серьезная.

Дмитрий Горин подчеркивает, что из российских направлений Крым и Краснодарский край останутся в приоритете.

— В 2022-м, я уверен, поток туристов будет еще выше, чем в 2021 году. Одна из причин — программа 20-процентного кешбэка.

Кстати, очередное окно открылось 18 января: можно забронировать тур по России с возвратом пятой части стоимости. Закроется это окно 12 апреля, а отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля. А в речной тур — и вовсе до начала июня.

— Прошлый год показал резкий рост спроса на речные туры. Дело в том, что для богатых европейцев, которые любят круизы, Россия пока закрыта, и многие операторы были вынуждены снизить цены, — рассказывает Алина Мараковская. — В этом году, я думаю, ситуация повторится. Жду рост продаж туров по Волге.

Куда отправятся отдыхать россияне в 2022 году Фото: Pexels

Майские отметим на юге

По данным операторов, москвичи уже вовсю бронируют туры на майские праздники в Турцию, Крым и Сочи.

Москвичи не откладывают планы на мини-отпуск в долгий ящик и раскупают путевки на майские праздники: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Но на 4–6 мая многие берут отгулы.

— Те, кто хочет не только позагорать, но и искупаться, летят в Турцию, — рассказывает коммерческий директор порталов Tophotels, Rutraveller, Tourpoisk Александр Горбатюк. — Во-первых, близко, во-вторых, все досконально изучено и понятно — без неприятных сюрпризов. Но есть и минус: на майские турки всегда повышают цены. На втором месте по числу бронирований Египет: там цены ниже турецких, а море теплее. Правда, лететь на час-полтора дольше. Третье место обычно делят Греция и Кипр. Там цены выше, а море прохладнее. Поэтому, кстати, сезон начинается в этих странах позднее: во второй декаде мая.

Российский юг, по словам эксперта, годится только для того, чтобы погреться на солнце.

— Температура воздуха уже летняя, а море еще точно не прогрелось. Купаться в Крыму и Сочи комфортно лишь с начала июня, — пояснил Александр. — Но если вы хотите просто позагорать и подышать морским воздухом, то российский юг — для вас.

Сергей Колотилов, директор туристического агентства, рассказывает, что на майские праздники многие бронируют туры в Грузию и Армению.

— Там горы, летняя погода, начинают цвести и пахнуть многие фруктовые деревья. В общем, атмосфера праздника жизни, — рассказывает эксперт. — После промозглой московской зимы— очень вдохновляет.

Также, по словам Сергея Колотилова, довольно популярны туры на нижнюю Волгу, в район Волгограда и Астрахани.

— Там на месте старых профсоюзных профилакториев появились вполне приличные отели, — рассказывает эксперт. — Традиционно популярны на майские Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды и другие курорты Ставрополья. Тепло, горы и близко лететь. Многие туристы, правда, предпочитают самостоятельный отдых: в этих городах сотни небольших отелей и гостевых домов. Хороший сервис, правда, там не гарантирован. Чтобы не ошибиться, читайте отзывы.

На три-четыре дня, по словам Сергея Колотилова, лучше съездить в Санкт-Петербург. Правда, гостиницы поднимают цены на 20–30 процентов.

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