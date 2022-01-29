«Ради денег работать стыдно»: актер Роман Маякин — о ценностях, игре в любовь и расставаниях

Роман Маякин исполнил главную роль — бывшего священника, борца с нечистью. Для создания образа героя актеру пришлось отрастить длинные волосы / Кадр из сериала «Сергий против нечисти», 2022

В январе в онлайн-кинотеатре Kion вышел сериал «Сергий против нечисти», где главную роль сыграл Роман Маякин. Актер рассказал «Вечерней Москве» о мистических встречах, фантазиях и образе ловеласа.

— Роман, жанр сериала обозначен как мистический комедийный детектив. Насколько эта роль серьезна?

— Пожалуй, это первый проект, где мой герой — самый главный, все вокруг него вертится. И это намного больше, чем детектив. Это поиск жанра: тут и комедия, и фантазия, и сказка, и кино о любви. По моим ощущениям, отец Сергий — богатырь из нашего детства. И вот в XXI веке он борется с нечистью — Кощеем, котом Баюном. У нас богатый фольклор, о его персонажах можно и нужно снимать кино. Нам, в отличие от американцев, своих супергероев и придумывать не надо. Конечно, моему персонажу сложно приходится в наши дни. Оттого он такой неоднозначный, у него проблемы с алкоголем, неустроенность в жизни.

— Образ довольно хулиганский. Как верующий человек, не сомневались, прежде чем браться за эту роль?

— Хочется верить в здравый смысл. Мой персонаж — не действующий священник, а история — не про церковь. Тут нет никакого подтекста, мы не хотим кого-то показать с плохой стороны. Это сказка, а значит, история, где добро побеждает зло.

— Еще до роли вы собирались на Соловки, изучить жизнь монахов. Удалось?

— Да, пожил в монастыре немного — хотелось понять, как там жизнь устроена, почему люди от всего мирского отказываются. Мне вообще интересна эта жизнь. Почему человек занимается, скажем, бизнесом, какую философию в этом находит. Общаясь с людьми из разных сфер, постигаешь многообразие этого мира. И это помогает в профессии.

Кадр из сериала «Сергий против нечисти», 2022

— Верите ли вы в мистику?

— Скорее, да. Но служить эзотерической составляющей этой жизни не хочу. Знаете, если веришь в приметы, они часто сбываются, будто начинают управлять твоей жизнью. Я хочу делать это сам. Но иной раз во встречах с людьми вижу что-то мистическое. Как так — человек жил, мы с ним не знались, и вдруг, в нужное время, он появился в моей жизни, стал важен. Но я вам не скажу, что видел, как кошка обернулась летучей мышью и вспорхнула, сверкнула молния, постарел ребенок (смеется).

— С Лукерьей Ильяшенко вы снимались и в сериале «Сладкая жизнь». Химию между героями пришлось создавать вновь с нуля, или что-то осталось «с того раза»?

— Скажу так: приятно поработать вновь с человеком, знакомым давно, к которому хорошо относишься! После «Сладкой жизни» с Лукерьей общаемся. Благодаря ей я и стал Сергием. Увиделись раз на студии, говорит: «Слушай, была на пробах, там такой персонаж! Попробуй, у тебя получится!» Говорю: «Давай телефон, съезжу. Утвердят — с меня подарок». Утвердили, подарок подарен (сумка. — «МВ»).

— Вы часто играете в сериалах на тему психологии. В «Триггере» она провокативная — почти шоковая терапия. Как думаете, это работает?

— Есть разные способы решать психологические проблемы. Можно идти долгим путем психоанализа, можно пытаться это форсировать. В кино, для эффекта, проще показать, что некий триггер (спусковой крючок. — «МВ») сработал, герой поборол себя. В жизни все дольше, не по взмаху волшебной палочки. Мол, боялся ты огня, а попал в горящий дом — и «Все, не боюсь!»

— Будучи в браке, в кино вы играли ловеласов. Можно ли иной раз считать работу отдушиной для примерного семьянина?

— Слушайте, по-моему, великолепно, что у людей в браке иногда возникает какая-то фантазия, и в кино ее можно реализовывать (смеется). Это моя работа, с семейной жизнью она не должна пересекаться. Я же не сказал жене после десяти лет брака: «Не хочу быть больше слесарем, в артисты пойду!» Когда я ее выбирал, и она меня, она знала, что я актер, что, возможно, буду играть в любовь с другими, и это не по-настоящему. Отдушина... Зачем она, когда все хорошо? А приятно ли мне было, как мужчине, то, что происходит на съемках? Конечно! Я снимался с красивыми женщинами, и они изображали убедительно, что любят меня, желают.

— В чем секрет хороших отношений после развода?

— А никто не говорит, что у меня прямо суперхорошие отношения. Расставание — тяжелый процесс, он у нас длился более трех лет и, пожалуй, еще длится, хоть и не в яркой фазе. 11 лет нельзя выкинуть из жизни, сказать: «Мы лучшие друзья». Это будет лицемерием, ведь и обиды есть, и сам факт развода вызывает чувство вины. Но я очень уважаю жену. Я ее выбрал, она родила мне сына. Не понимаю мужчин, говорящих о своих женщинах плохо, — это себя унижать.

Кадр из сериала «Сергий против нечисти», 2022

— Вы снялись во втором сезоне сериала «Эпидемия». В какой роли?

— Проект очень качественный, роль яркая! Секреты пока раскрывать не могу.

— Выжили бы в постапокалиптическом мире? Скажем, после некой катастрофы на Земле осталась группа людей. Какой была бы ваша роль в ней?

— Я не метил бы на роль лидера, вообще, думаю, он не сам это решает — его выбирают. Не был бы и отшельником, для меня самое важное — близкие люди. Их немного. Я бы старался сделать их жизнь комфортнее. Не сидел бы на пне и не плакал. А если бы один выжил, это было бы страшным испытанием.

— Вы как-то писали: в кино нравится возможность мир сделать добрее, лучше. А как быть с тем, что есть и другое кино, меняющее мир к худшему?

— Стоп, а кто решил, что к худшему? Иногда фильм тяжелый — охота закрыть глаза, убежать, но именно это позволяет разрешить какой-то внутренний конфликт. Кино — провокатор чувств. И круто, что оно может менять нас. Человек так устроен: чем бы ни занимался, хочет придать этому важность. Главное — найти сверхзадачу, понять, зачем я это делаю? Ответ: «зарабатываю бабло» — считаю немножко постыдным. Кто-то посмеется: «Да что ты меняешь!» Но я хочу гордиться тем, что делаю. А это возможно, лишь когда есть смысл. Не хочу, чтоб уходило это, может, детское ощущение.

— А говорят: не романтизируйте профессию...

— Нужен баланс. Не смотреть на мир как на сказку или как на набор сухих цифр. А отражать его красоту, делать более волшебным, легким — в этом и есть прелесть занятия искусством.

— Чем вы увлекаетесь?

— Недавно вместе с сыном начал рисовать — масляными красками. Это процесс очень творческий, расслабляющий. А вот всякие экстремальные увлечения в последнее время отошли на второй план. Хотя на мотоцикле катаюсь.

— Трюки в кино чаще всего сами выполняете?

— Мне это нравится, но иногда не позволяют продюсеры. Я понимаю, что если пострадаю, может встать съемочный процесс — это большая ответственность. И это хлеб каскадеров, их занятие. Но мне, конечно, хочется и прыгнуть, и взлететь, и подраться — часто такой пацанский интерес просыпается! И 80 процентов того, что на экране в итоге показывают, делаю я. Если бы меня не останавливали, были бы, думаю, все 100 процентов.

Кадр из сериала «Сергий против нечисти», 2022

— Хотели бы, чтобы ваш сын стал актером?

— Отговаривать не буду — поддержу в любом случае, но расскажу обо всех плюсах и минусах профессии. Миша снялся уже в паре работ. Но думаю, он не станет актером, недавно сказал, что это не его. Хотя мне было бы приятно, думал бы: «О, пошел по стопам отца!» Но я понимаю, что ему — как и всем детям артистов — было бы тяжелее, чем мне.

— Свободны ли вы?

— Нет, у меня есть девушка. В личной жизни все хорошо.

— Что дает вам энергию?

— Ощущение того, что все не зря. Минувший год надолго запомню — это был период внутренней трансформации. В итоге пришло понимание ценности того, что я делал. И это придает сил. Жизнь — удивительная штука, волнообразная, но ею можно управлять, в ней есть правила, соблюдая которые, ты будешь счастлив.

— Правила счастья? Расскажите, пожалуйста!

— Для начала — научиться прислушиваться к себе. Понять, что тебе нужно, принять это, совершить необходимые действия. А тому, что тебе не нужно, сказать «прощай!» Это только кажется простым. Иногда человек говорит: «Живот заболел, что это со мной?» А он влюбился! Важно понять себя, найти гармонию — то золотое сечение, о котором не напишут в учебниках. И в итоге придешь к простому осознанию: если ты голоден, нужно поесть. Ты одинок — нужен тебе другой человек. Всегда есть некая цепочка. И по ней можно туда либо сюда скатываться. У меня так регулярно. Где-то прочел: «Как сказать эмоциональным качелям, что я накатался?» (смеется). Знаете, на правильном ли вы пути, подскажет сердце.

ДОСЬЕ

Роман Маякин родился 12 июня 1986 года в Ногинске. Будучи подростком, влюбился в девочку, посещавшую театральный кружок, — и увлекся сценой. Роман рано осиротел. Всего в жизни добивался сам. В 2007 году окончил Школу-студию МХАТ. Сыграл множество ролей в кино, а также на сцене Театра Моссовета. Участвовал в шоу «Последний герой».