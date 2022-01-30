Что изменится с 1 февраля: власти страны проиндексируют ряд социальных выплат

Супруги Наталья и Сергей Витив гуляют со своими сыновьями- близнецами Мишей (слева) и Ромой в Говоровском лесопарке / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Скоро в России вступят в силу несколько новых законов. «Вечерняя Москва» собрала самые актуальные и разобралась в их нюансах.

Аварийное жилье

По новому закону в выписках из Единого госреестра недвижимости появится информация о квартирах, расположенных в аварийных домах. Сведения о состоянии зданий будут направлять региональные и муниципальные власти. Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отмечает, что нововведение позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от приобретения непригодного жилья.

Финансовая поддержка семей

Размер маткапитала проиндексируют на 8,4 процента. На первого ребенка он составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Напомним, что с 1 февраля этого года, в соответствии с принятым Госдумой законом, данные выплаты будут индексировать по фактической, а не по прогнозируемой инфляции.

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая отмечает, что маткапитал — это не «живые деньги».

— Вы получите только сертификат, который можете использовать в будущем на три вещи: на приобретение недвижимости с обязательной долей детей в собственности, на образование детей или на собственные пенсионные накопления, — пояснила депутат.

Индексация пенсий

В феврале вырастут пенсии неработающих пенсионеров — на 8,6 процента по отношению к декабрьскому размеру выплат. В январе 2022 года пенсии уже проиндексировали на 5,9 процента. После индексации размер средней страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Сертификат нового типа

С 1 февраля оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами смогут переболевшие или привитые граждане России и иностранцы, если они смогут подтвердить наличие антител. В базе Роспотребнадзора на сегодняшний день содержится информация о порядка 300 тысячах жителей страны, у которых в течение года результаты тестов на коронавирусную инфекцию были положительными.

— Получить сертификат со сроком действия на один год эти граждане смогут, сдав сегодня тест на антитела, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Оформить полугодовой сертификат смогут те, кто официально не был заражен коронавирусом, но предположительно перенес болезнь бессимптомно и имеет иммунитет.

Должники

С 1 февраля приставы при списании долгов должны будут оставлять на счетах должников прожиточный минимум. Сегодня он составляет 13 793 рубля. При этом для сохранения прожиточного минимума должнику нужно будет обратиться с заявлением к судебным приставам.