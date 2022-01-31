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«Любят глазами»: сексолог назвал три типа женских фигур, которые возбуждают мужчин

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Любят глазами»: сексолог назвал три типа женских фигур, которые возбуждают мужчин
Фото: depositphotos

Большое количество женщин ежедневно до седьмого пота изнуряют себя тренировками в спортзале, чтобы сбросить ненавистные килограммы. Немало и тех, кто до умопомрачения соблюдают жесткие диеты. Главная цель — добиться идеального тела и заполучить внимание противоположного пола. «Вечерняя Москва» решила разобраться, девушки с каким формами больше всего нравятся мужчинам и возбуждают их. И всегда ли чрезмерная худоба лучше, чем пышные бедра?

По словам врача-сексолога Евгения Кульгавчука, сексуальное поведение человека во многом объясняется биологией, ведь секс, по его словам, — это прежде всего способ размножения. Поэтому бессознательная оценка мужчинами женской фигуры, как правило, имеет эти корни. То есть мужчина на самом деле оценивает, сможет ли потенциальная мать зачать, родить и выкормить ребенка:

— Поэтому для многих важна талия. Это как один из комплексных признаков здоровья. Он включает в себя здоровье, как отсутствие лишнего веса и сопутствующих заболеваний и даже психических расстройств в формате «заедания стресса».

Широкий таз и выраженные ягодицы, отметил сексолог, показывают не только физическую форму, но и возможность родить (узкий таз действительно может создавать проблемы при родах и быть косвенным показателем эндокринных нарушений):

— Грудь — это способность вскормить потенциального ребенка. Кроме этого, многих мужчин в нежном возрасте грудью кормила мать, и с того раннего возраста у многих закрепляется сверхценность женской груди, которая ассоциируется с приятными ощущениями и в зрелом возрасте. Именно по этой причине наиболее привлекательным типом фигуры является так называемые часы, пресловутые 90-60-90.

На втором месте, уточнил эксперт, расположился тип фигуры, называемый «грушей». При такой комплекции у женщин широкие бедра и узкие плечи:

— В данном случае важно следить за лишим весом, поскольку слишком уж широкое основание может быть отталкивающим фактором: недаром многие женщины начинают тюнинг фигуры с подтягивания этой части тела.

Почетную тройку фаворитов замыкает так называемый прямоугольник. У дам, имеющих такой тип телосложения, отчетливо выражены женские признаки. Однако этому варианту фигуры также свойственны атлетические формы:

— С помощью одежды можно сделать акцент на бедрах, тем самым визуально уменьшить талию. Некоторые женщины при необходимости используют корсеты, которые, как мы помним, были весьма популярны в позапрошлом веке.

Эксперт отметил, что вкусы у мужчин разные, кому-то нравятся другие типы женских фигур. Это часто зависит от запечатленного в раннем возрасте положительного опыта и его закрепления.

Кроме этого, важно помнить, что не все заключается в экстерьере, добавил он:

— Для кого-то важнее фигуры легкость, игривость, юмор, а для кого-то — серьезность и основательность. Поэтому важно не отчаиваться и знать, что на каждый товар всегда есть свой купец. Важно найти своего человека. Ценить и любить вне зависимости от его типа фигуры.

В заключение Кульгавчук напомнил, что мужчины любят глазами. Но интерьер и внутренние качества женщины не менее важны, напомнил он.

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