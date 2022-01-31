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Врач рассказал, как стволовые клетки используют для лечения ковида

Василиса Чернявская 

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал, как стволовые клетки используют для лечения ковида
Фото: flickr/niaid

Доминирующий сегодня штамм «омикрон» нашел новые пути проникновения в организм. Из-за его мутаций, число которых достигает 50, атака такого варианта коронавируса на организм заболевшего оказывается более массированной. Это повышает заразность и скорость развития инфекционного процесса. Ученые озадачены поиском лекарств, которые способствовали бы скорейшему выздоровлению тяжело больных пациентов, в особенности тех, кто из-за цитокинового шторма оказался в реанимации.

В интервью «Вечерней Москве» медицинский директор «Гемабанка», заведующий лабораторией и криохранилищем, кандидат медицинских наук, врач-трансфузиолог Иван Потапов рассказал, как стволовые клетки могут помочь в решении таких вопросов.

— Сегодня ученые ищут новые способы решить эти задачи за счет изучения стволовых клеток. Иван Викторович, возможно ли их применение при лечении тяжелых последствий коронавируса?

— В мире уже есть примеры лечения некоторых заболеваний с помощью стволовых клеток. С коронавирусной инфекцией мир знаком уже более двух лет. За это время появилось много научных публикаций и статей, в которых описано применение мезенхимальных стволовых клеток. Их источниками могут быть мозг, жировая ткань, пупочный канатик. Такие исследования стартовали экстренно, и уже сейчас можно узнать предварительные результаты. Сами мезенхимальные клетки известны давно, они используются в качестве стимулятора регенерации внутренних органов. Также они могут подавлять аутоиммунные процессы. Второе их свойство очень важно в аспекте лечения коронавирусной инфекции и ее тяжелых последствий.

— Почему рассматривается именно этот аспект применения стволовых клеток?

— При тяжелом течении коронавируса организм слишком бурно реагирует на вирусную нагрузку. Иммунная система активно атакует клетки, зараженные вирусом. При этом иммунная система в погоне за внешним врагом уничтожает слишком много клеток, в которых стал жить вирус. Как итог — пациент получает нарушения свертываемости крови (вирус поражает клетки стенок кровеносных сосудов), и у заболевшего образуют тромбы, наблюдаются серьезные поражения легких и сердца. Чтобы сбавить этот «накал» и сбить такую бурную реакцию на коронавирус, ученые решили использовать стволовые мезенхимальные клетки. Они как раз способны подавить цитокиновый шторм и дать человеку больше шансов на выздоровление. Исследования еще ведутся, и их эффективность еще предстоит оценить на более высоком уровне исследований (на большем числе пациентов).

— На каком этапе применялись стволовые клетки при лечении пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции?

— Это срочная медицинская помощь. Речь идет именно об острой фазе заболевания, когда пациенты попадали в реанимацию. Цитокиновый шторм чаще развивается у пожилых людей, благодаря применению стволовых клеток у них повышался шанс на выздоровление.

— Как оценивался результат применения такой терапии?

— Оценить и зафиксировать его непросто. Тем не менее ученые и медики отмечают, что эти тревожные маркеры состояния здоровья быстрее приходили в относительную норму нежели в той контрольной группе, которая не получала лечения стволовыми мезенхимальными клетками. По факту такие исследования — это первые шаги в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции. Дополнить клиническую картину необходимо отдельными показателями состояния внутренних органов: сердца, кровеносной системы, легких. Это влияние еще предстоит оценить, дополнив исследования фактами по безопасности применения стволовых клеток в терапии.

— То есть эффективность еще предстоит оценить?

— Да, и это вопрос дальнейших исследований. Пока в расчет берутся общие показатели: летальность и время выздоровления.

— Какие исследования в этом плане проводятся по миру в целом и в России в частности?

— Подобные исследования ведут несколько стран: США, Япония, Южная Корея, Китай и ряд европейских государств. В нашей стране такая терапия подпадает под действие закона о биомедицинских клеточных продуктах (180ФЗ), и в настоящее время о таких исследованиях в нашей стране мне не известно. Видимо, это вопрос будущего

— Насколько далекого?

— В России развиваются новые законодательные инициативы в части регистрации лекарственных препаратов и продуктов, полученных на основе клеток человека в рамках ЕАЭС. Если такая документальная база будет принята, то не исключено, что появление клинических исследований с использованием мезенхимальных стволовых клеток ускорится в течение ближайших 5–10 лет.

Справка

Мезенхимальные стволовые клетки — незрелые клетки, способные самообновляться и превращаться в клетки различных органов и тканей, в основном костной, хрящевой, жировой, а также имеющие высокую секреторную и иммунорегулирующую активность. Мезенхимальные стволовые клетки обнаружены у людей костном мозге, ткани пупочного канатика, в жировой ткани. Кроме того, есть отдельные исследования, где их обнаруживают в пульпе зубов, амниотической жидкости, пуповинной крови. Предполагается, что в будущем при помощи мезенхимальных стволовых клеток удастся восстанавливать ткани организма, поврежденные в результате травмы, ишемии или дегенеративного заболевания.

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