История нашего времени: названы лауреаты кинопремии «Золотой орел»

Актер Алексей Гуськов держит в руках сразу двух «Золотых орлов». Одного — за роль дирижера Карла Элиасберга в сериале «Седьмая симфония». Второго — как продюсер этой работы, которая была признана киноакадемиками «лучшим телевизионным сериалом» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Лауреатов юбилейной XX ежегодной награды Национальной академии кинематографических искусств и наук России выбрали в 22 номинациях среди кино и сериалов.

Прежде чем войти в зал, кинематографисты собираются у красной дорожки. Там их снимают для хроники на фото и видео. Под безукоризненной внешностью и улыбками — скрытое волнение. Вот режиссер Алексей Нужный, чей «Огонь» претендует на награду в нескольких категориях.

— Мой фильм, над которым мы трудились большой командой, номинирован как «лучший фильм» впервые, — делится Алексей с «ВМ». — Чувство предвкушения, которое я сейчас испытываю, сродни тому, какое бывает перед первым свиданием. Я соскучился по нему. Оно мне нравится.

Позже, на церемонии, Алексей поднимется на сцену, чтобы принять награду за актрису Марию Аронову, чья работа в его ленте «Пара из будущего» признана «лучшей женской ролью в кино». «Огонь» же принесет награды за «лучшую работу звукорежиссера» Алексею Самоделко, за «лучшую женскую роль второго плана» Ирине Горбачевой и за «лучшую мужскую роль второго плана» Ивану Янковскому, который не пришел на вечер — играл спектакль в театре.

Его отец, Филипп Янковский, в зале был и принял награду за «лучшую мужскую роль» в фильме «Иван Денисович».

— Получить приз в один день с сыном — так трогательно, — сказал Филипп, тут же поздравив жену Оксану Фандеру. — Жаль, отец не дожил до этого.

Филипп поделился, что работу в ленте посвятил маме и дедушке, который прошел через схожие с судьбой его героя обстоятельства, приз — тем, кто сгинул в лагерях во время и после Великой Отечественной войны. Кинолента по произведению Александра Солженицына принесла награду за «лучшую режиссерскую работу» и Глебу Панфилову.

Кстати, спецприз за вклад в российский кинематограф вручили Сергею Шакурову.

Стоит обозначить, что вечер был наполнен рефлексией о семье и мировой истории. Такой тон задала и сама церемония, начавшаяся с композиции, посвященной кинематографистам, ушедшим из жизни в 2021 году, — Андрею Мягкову, Кириллу Разлогову, Нине Ургант, многим другим.

Награду за «лучший неигровой фильм» получила лента режиссера Ильи Белова «Бондарчук. Battle». Ее продюсер Федор Бондарчук напомнил, что Сергею Бондарчуку в 2020 году исполнилось бы сто лет.

— Вы видите, что происходит в последнее время с документалистикой, — отметил Федор. — Как она развивается, становится невероятно интересной, меняет форму.

По контрасту, следом вручили награду за «лучший анимационный фильм» ленте «Конь Юлий и Большие скачки». Что касается номинантов на премию «за лучшие визуальные эффекты», то студия везде была одна — CGF. Награда досталась сказке «Конек-Горбунок». Премию за «работу художника по гриму и пластическим спецэффектам» получили создатели ленты «Последний богатырь: Корень зла».

Если говорить о тенденциях, то наши развлекательные сказки явно лидируют, по мнению киноакадемиков. «Лучшим игровым фильмом» премии «Золотой орел» была признана дебютная лента режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки». Ей же присудили награды за лучший монтаж фильма, работу художника по костюмам, художника-постановщика, оператора и сценариста.

А вот фильмы «Капитан Волконогов бежал» и «Уроки Фарси», громко заявившие о себе на мировом пространстве, у нас остались без наград, хоть и были в числе номинантов.

Добавим, в этот раз впервые «Золотого орла» вручили за «лучший сериал онлайн-платформы». Им стал «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Агранович, ведущий церемонии «Золотой орел»:

— Так случилось, что многие кинематографисты, которые при жизни стали вечной частью и нашей, и мировой культуры, в прошлом году ушли. Теперь этот корабль строить и вести дальше нам. И этим наследством надо правильно распорядиться. Что очень сложно и возможно только с верой друг в друга, в успех, с большой любовью к тому, чем мы с вами занимаемся, — к кинематографу. Пятерку фильмов, претендующих в этом году на звание лучшего, можно выстроить в один тематический ряд, чтобы они как бы продолжали друг друга. Это история XX — начала XXI века.