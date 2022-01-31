Адаптируйся и побеждай: новые вызовы требуют от столичных медиков еще большей мобильности, готовности менять правила и алгоритмы

Заведующий филиалом № 3 поликлиники № 220 Денис Хохлов и заведующая терапевтическим отделением Людмила Полховская показывают одну из множества новых табличек, помогающих пациентам ориентироваться в медицинском учреждении / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

31 января московские поликлиники показали формат работы без очередей. Налаженная маршрутизация помогает избегать скоплений пациентов. «Вечерняя Москва» узнала, как это удалось.

31 января Алексей Новиков пришел со своей девушкой Ксенией Богдановой в поликлинику № 220. Молодой человек сдавал здесь экспресс-тест пару дней назад. Результат оказался положительным.

— Теперь решили проверить и здоровье Ксении, — объясняет парень. — Она не очень хорошо себя чувствует. У меня тоже была небольшая температура. Хотя других симптомов ОРВИ не появлялось.

Молодые люди провели в поликлинике не больше получаса. Результатов тестирования ожидали в полном одиночестве, а затем сразу попали на прием к врачу. И это в понедельник утром, в самое загруженное время!

По словам заведующей терапевтическим отделением поликлиники Людмилы Полховской, людей так мало во многом благодаря новой системе распределения пациентов.

— Больной заходит в отделение ОРВИ, ему выдают все средства индивидуальной защиты, измеряют температуру тела, — описывает действия пациента врач общей практики. — Далее он проходит на стойку регистрации, где передают документы для заполнения — информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Пациенту измеряют сатурацию и артериальное давление, проводят экспресс-тестирование. Далее он около 15 минут проводит в зоне ожидания. Затем медсестра выходит в зал и озвучивает результат.

В зависимости от итогов тестирования больного отправляют на второй или третий этаж. На втором принимают пациентов с положительным результатом теста. На третьем — с отрицательным. Доктор проводит осмотр и выдает лекарственные препараты. При необходимости оформляется листок нетрудоспособности. Закрыть больничный можно дистанционно. Организовано все максимально просто.

— Мы стараемся делать так, чтобы очередей не было, — рассказывает заведующий филиалом № 3 поликлиники № 220 Денис Хохлов. — Многие в принципе отказываются от походов в медучреждения. Пациенты предпочитают открыть больничный дистанционно. Это очень удобно. Надо только оставить заявку на портале mos.ru. С пациентом в этот же день связывается врач. Больной получает рекомендации. Ему привозят назначенные препараты и открывают электронный лист нетрудоспособности.

Через семь дней, если пациент выздоравливает, больничный закрывается. Пациент никуда не ходит и при этом получает качественную медицинскую помощь.

Некоторые предпочитают, чтобы врач осмотрел их лично. Пожилые люди в меньшей степени доверяют дистанционному формату. Есть больные, у которых возникают какие-то осложнения, и они хотят проконсультироваться со специалистом. Такая возможность тоже есть. Прийти можно в любую поликлинику города.

— Помощь на дому остается и работает так же, но только для тех пациентов, которые действительно нуждаются в осмотре, но по разным причинам не могут прийти сами, — объясняет Денис Хохлов. — Как бы врач ни взаимодействовал с пациентом, дистанционно или очно, он отмечает степень тяжести заболевания. В зависимости от этого параметра пациент получает соответствующий пакет лекарств. Критериев степени тяжести несколько: наличие одышки, сатурация, температура тела.

По словам Хохлова, московские врачи уже привыкли к тому, что в городе часто меняется ситуация.

— Но медицина всегда отличалась мобильностью, — уверен он. — Несмотря ни на что, мы стараемся не терять качество.

ЦИТАТА

Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития:

— В связи со стремительным распространением штамма «омикрон» и увеличением количества заболевших мы приняли решение усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза. В целом они смогут принять до 25 тысяч пациентов в день.