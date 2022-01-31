Благодаря проекту Московское долголетие пенсионеры начинают вести здоровый образ жизни

Москвичка Ирина Волкова проводит мастер-класс для других участников проекта / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

31 января в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что более 25 тысяч участников проекта «Московское долголетие» посещают занятия по здоровому образу жизни.

В связи с пандемией все активности проводятся в онлайн-формате. В рамках направления «Здорово жить» квалифицированные специалисты, среди которых врачи, спортивные тренеры, нутрициологи, рассказывают людям старшего поколения, как поддерживать здоровье, правильно питаться, заниматься спортом, выработать режим дня, укрепить иммунитет и многое другое.

Всего, по данным департамента, для пенсионеров открыто 318 групп по таким активностям, как «Здоровый образ жизни», «Здоровый сон», «Правильное питание» и курс «Здорово жить».

Проблемы со сном в пожилом возрасте не редкость, отмечает врач, преподаватель проекта Наталья Скворцова.

— Это связано с тем, что снижается выработка гормона мелатонина, проявляются хронические заболевания, возникает тревожность. На занятиях мы рассматриваем различные техники и способы, которые помогают восстановить режим дня. Они будут полезны не только тем, у кого уже есть нарушения сна, но и тем, кто хочет их предотвратить, — рассказала Скворцова.

Следить за правильным питанием и режимом тоже помогают в «Московском долголетии». На онлайн-встречах участники проекта изучают вместе с профессиональными нутрициологами, диетологами и психологами различные программы по снижению веса, как продукты влияют на работу организма, методы по изменению пищевых привычек и многое другое. Участница проекта Ирина Волкова благодаря рекомендациям специалистов похудела на девять килограммов, которые набрала во время пандемии. Она очень благодарна, что смогла прийти в форму и начала вести здоровый образ жизни.

КСТАТИ

В рамках проекта «Московское долголетие» для старшего поколения открыто 3,4 тысячи онлайн-групп по более чем 30 направлениям активностей. Участники проекта дистанционно изучают иностранные языки, занимаются в театральных, танцевальных и музыкальных кружках и студиях, поддерживают физическую форму в спортивных секциях, шьют одежду на уроках по кройке и шитью.