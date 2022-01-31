Распылить, подождать, протереть: залы библиотеки продезинфицировали

Сотрудник Управления МЧС по ЮЗАО младший сержант Ольга Самсонова дезинфицирует помещение Библиотеки № 183 имени Данте Алигьери / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

31 января сотрудники Управления МЧС по Юго-Западному административному округу Москвы провели дезинфекцию библиотеки № 183 имени Данте Алигьери, расположенной на улице Строителей.

Дату для обработки выбрали неслучайно. Спасатели специально приехали в культурное учреждение в понедельник — в этот день в читальне выходной день.

Младший сержант Ольга Самсонова переодевается в непромокаемый костюм. Потом она заливает воду в специальный аппарат «Жук», похожий на ранец, и бросает туда пару таблеток, сделанных на основе хлора. Таблетки растворяются. Дезинфицирующий раствор готов.

Заведующая библиотекой Олеся Кузьмичева проводит гостью в помещения, которые надо обработать. Первым делом — читальный зал.

— Сюда чаще всего приходят студенты или люди старшего поколения, которые хотят почитать газеты, — поясняет Олеся Петровна.

Ольга Самсонова начинает распылять жидкость на столы, стулья и мягкие кресла.

— Раствор должен 15 минут «полежать» на поверхностях. А потом их можно протирать, — говорит Ольга. — Тогда он наверняка уничтожит все вирусы.

Закончив в читальном зале, Ольга проходит в помещение, где выдают книги читателям на дом.

— У нас зарегистрированы 3200 пользователей. За год они посетили библиотеку более 120 тысяч раз, — рассказывает Олеся Кузьмичева, пока Ольга обрабатывает помещение. — В наших фондах хранится 114 966 книг.

Ольга Самсонова проходит между рядами, разбрызгивает дезинфицирующую жидкость на пол, старается не попадать на книги.

Здесь работа окончена. Ольга переходит в отдел иностранной литературы. Здесь то же самое: распылить раствор, подождать 15 минут, протереть. В самом конце Самсонова приступает к обработке актового зала.

— Практически каждый день в этом помещении проходят разные мероприятия: бесплатные концерты классической музыки, мастер-классы, лекции, на которые приходит много людей. Их нужно защитить от коронавируса, — говорит Олеся Петровна.

На обработку библиотеки ушло около часа.

ДРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Ерикуненко, начальник управления МЧС по Юго-Западному административному округу, полковник внутренней службы:

— Наши специалисты регулярно выезжают по запросам бюджетных организаций и обрабатывают помещения, которые часто посещают жители Юго-Западного округа. Вчера сотрудники МЧС в библиотеке на улице Строителей продезинфицировали комнаты и залы общей площадью более тысячи квадратных метров.