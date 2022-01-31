Москва-река снова станет транспортной артерией

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

2022 год может стать ключевым для развития водного транспорта в Москве. На круглом столе, организованном депутатами Мосгордумы, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев сообщил, что в этом году Южный речной вокзал и прилегающие к нему территории станут новым центром притяжения москвичей на юге столицы.

— Набережная будет развиваться, здесь появится остановка регулярного речного транспорта, прогулочных и круизных судов, а регулярный маршрут свяжет жителей с районом Нагатинский Затон. Открытие Южного речного вокзала планируется к Дню города, — рассказал Алексей Митяев.

Летом на Москве-реке запустят два маршрута на электросудах. С 2022 по 2024 годы будут появляться новые причалы по мере ввода в эксплуатацию новой застройки.

— Мы постарались сделать так, чтобы у новых маршрутов не было пересечений с прогулочными, которые успешно работают, — сказал Алексей Митяев.

Идеи возродить регулярный пассажирский речной транспорт обсуждаются в Москве уже давно.

— К сожалению, при всей своей значимости и красоте Москва-река в течение долгих десятилетий воспринималась как некая артерия для перевозки грузов. По берегам создавалось много промышленных зон и складских комплексов, даже в центре города, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

В последние годы предпринимаются реальные шаги для достижения этой цели. Так, в 2020 году прошла масштабная реставрация Северного речного вокзала. На следующий год запустили паромную переправу «Северный речной вокзал — Захарково». О ее необходимости высказывались жители севера и северо-запада столицы. С августа по ноябрь прошлого года было продано более 50 тысяч билетов на переправу.

— Активно развивается бассейн Москвы-реки в целом.

28 процентов флота столицы составляют пассажирские суда, 45 процентов — маломерные, остальное — круизные, банкетные, технические, ведомственные и другие. За период летней навигации 2021 года более чем вдвое в день увеличилось количество уникальных судов, выходящих на маршруты, — отметил Алексей Митяев.

При этом он подчеркнул, что схему речного движения необходимо переосмыслить, поскольку текущие маршруты коммерческих перевозчиков дублируются на 80 процентов.

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева подчеркнула, что сейчас суточный пассажиропоток каждого водного маршрута может составить 15–16 тысяч пассажиров. По мере развития водного транспорта эта цифра значительно возрастет.