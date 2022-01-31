Илья Новокрещенов: Лучший педагог — тот, который умеет вдохновлять и развивать талант

Замглавы Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов во время выступления на Moscow Urban Fest 2021 / Фото: АГН Москва

В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Педагоги года Москвы». 31 января заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Илья Новокрещенов рассказал «Вечерняя Москва» о нововведениях конкурса в этом году.

— Илья Владимирович, что нового ждет участников состязаний в этом году?

— В системе образования существует большое количество самых разных конкурсов педагогического мастерства, и зачастую нашим педагогам бывает трудно разобраться в этом изобилии. Поэтому мы проанализировали их и приняли решение, что все состязания, важные для наших учителей и востребованные педагогическим сообществом, мы соберем под единым брендом «Педагоги года Москвы». Сам конкурс будет состоять из разных номинаций, предназначенных для разных категорий учителей.

В него вошли номинации, являющиеся региональными этапами всероссийских конкурсов, например, «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» и другие. Кроме того, под единым брендом будут проводиться и собственно московские конкурсы профессионального мастерства для педагогов.

— Что дают эти конкурсы?

— На мой взгляд, такие состязания — это не ярмарка тщеславия, а в первую очередь возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом, поделиться реализованными практиками, поучиться друг у друга. Конкурсы — драйвер развития педагогов, которые в нем участвуют. Кстати, у нас есть конкурсы не только людей, но и материалов, так вот они — драйверы развития содержательных вещей.

— Правда ли, что в основном в конкурсах участвуют педагоги в возрасте до 35 лет?

— Да, большее стремление поучаствовать в конкурсах мы наблюдаем именно у молодых педагогов. И это вполне объяснимо. Молодому человеку гораздо важнее заявить о себе в профессии в самом начале пути. А педагоги более опытные в большинстве случаев не нуждаются в том, чтобы получить такого рода позитивное подтверждение своих успехов. Для них самое весомое значение имеют достижения их учеников, признание и уважение родителей. Тут нужно понимать, что в образовании все самые главные результаты (а они всегда в результатах наших учеников и выпускников) в основном отложенные.

Это наша специфика. А опытные учителя уже выпустили несколько классов, поколений, их ученики успешно окончили школу, поступили в колледжи и вузы, стали уважаемыми профессионалами. У молодых педагогов пока таких достижений нет, поэтому они и стремятся проявить себя на конкурсах. Но это не означает, что конкурсы — удел лишь молодых. Именно поэтому мы фиксируем большой интерес к участию в конкурсах у всех возрастных категорий наших педагогов.

— Конкурс «Педагоги года Москвы» позволяет определить лучших в профессии. Каким, на ваш взгляд, должен быть лучший современный учитель сегодня?

— Я считаю, что лучший педагог — тот, который является значимым взрослым для ребенка, тот, кто умеет вдохновлять и помогает ребенку развивать собственные таланты. Даже когда мы вспоминаем своих учителей, то у каждого из нас их было много в жизни, но не про каждого мы помним. А вспоминаем про тех учителей, которые действительно сыграли какую-то важную роль в нашей жизни, подали пример или оказали поддержку. Именно эти качества самые главные. В рамках конкурсов педагоги учатся, такими быть, и обмениваются инструментами, с помощью которых они могут добиваться самых важных результатов, раскрытия талантов и способностей каждого ребенка.

ДОСЬЕ

Новокрещенов Илья Владимирович родился 22 декабря 1980 года. В 2002 году окончил с отличием факультет истории, политологии и права Московского педагогического университета. В 2018 году окончил магистратуру Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению «государственное и муниципальное управление». Ранее работал учителем истории, директором нескольких школ города.