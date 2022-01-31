Столица отметит Всемирный день книгодарения

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Международный день книгодарения отметят в Москве 14 февраля. В честь праздника пройдут акции и социальные мероприятия.

Идея Дня книгодарения принадлежит писательнице Эмме Перри. В этот праздник принято делиться книжными подарками с друзьями, родными, коллегами. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

В Российском книжном союзе призвали поддержать всемирную социальную инициативу.

— Дарение книг — прекрасная народная традиция, которую важно возродить и развивать. День книгодарения вовлекает в чтение и нечитающую аудиторию, в том числе детей и подростков. Акции, посвященные этой дате, оказывают большую поддержку всей книжной отрасли, которая сегодня испытывает на себе множество вызовов, — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Кроме того, он подчеркнул, что программы дарения книг обладают весомым социальным значением.

— Люди делятся своими любимыми книгами с друзьями, компании передают тиражи новых изданий в школьные, сельские, региональные библиотеки. Книги становятся доступными для множества потенциальных читателей, поднимают образовательный, интеллектуальный уровень юных и взрослых россиян, — считает Сергей Степашин. — Этот день напоминает нам, что выразить любовь к кому-то так просто — нужно подарить ему добрую, хорошую книгу, которая расскажет о ваших чувствах и подарит настоящую радость.

С 7 по 14 февраля 2022 года в рамках акции «Дарите книги с любовью» будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений. За пять лет существования акции было собрано более миллиона книг. Кроме того, с 5 по 14 февраля можно будет приобрести книги в книжных магазинах на особых условиях и подарить их детям и взрослым.