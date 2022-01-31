Тигру по кличке Нур ищут дом

Тигренок Нур превратился в красивого тигра, который с удовольствием позирует фотографам / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сейчас содержатся около 600 зверей и птиц. Как они туда попали и что с ними будет дальше, узнала «Вечерняя Москва».

Центр находится в подмосковной деревне Андрейково, практически в лесу с высоченными заснеженными елями. В открытых вольерах можно увидеть животных, которым не страшны морозы.

— А вот и наш «Змей Горыныч», — Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, угощает морковкой трех верблюдов, которые синхронно подняли головы над забором, как только у него появились люди. — Все-таки Москва — странный город, каких только животных здесь не встретишь.

Верблюды попали в Центр реабилитации несколько лет назад. Их отдал сам хозяин: пожилой мужчина нашел в себе силы признаться, что уже не справляется с содержанием этих крупных животных, позвонил и попросил забрать. Сейчас они чувствуют себя прекрасно. У них есть крыша над головой, и всегда вдоволь еды, о чем говорит и густая шерсть, и торчащие вверх горбы.

Похожая история — отдали, потому что не справились, — у Барсика. Пушистая рысь, заметив незнакомцев, навострила уши и начала то ли рычать, то ли мурлыкать.

К сожалению, крупные хищники из семейства кошачьих нередко становятся чьей-то игрушкой. Пять лет назад в центр подбросили маленькую львицу с родовой травмой — у нее не работает одна лапа. Девочку прооперировали, назвали Геллой, выкормили, вырастили и продолжают о ней заботиться. В вольере напротив живет еще одна львица — Алиса. Ее нашли в одном из коттеджных поселков Подмосковья. Перепуганный полуголодный «котенок» оказался никому не нужен.

— К нам еще ни один крупный хищник не попадал в хорошем состоянии, — уточняет Бурмистров. — Обычно это всегда рахит, потому что малышей слишком рано отбирают у матерей, их недокармливают, они не получают необходимые витамины.

Так было и с бенгальским тигренком по кличке Нур. Трехмесячным его пытались продать на сером рынке, но сделку пресекли сотрудники полиции. Тигренка доставили в Центр реабилитации крайне истощенным. Он был на грани жизни и смерти. Специалисты выходили малыша. Теперь это полуторагодовалый тигр весом больше 100 килограммов. Любопытный, добрый, игривый.

— У нас нет цели оставить его здесь. Как только найдем хороший зоопарк, отдадим, — говорит Сергей Бурмистров. — Был уже один запрос из Сочи, но мы отказали, потому что нам не все равно, где и в каких условиях он будет жить.

СПРАВКА

В прошлом году в Центр реабилитации попали 120 диких животных, в том числе крокодил, песец, четыре енота и четыре лисы, шесть приматов, 13 экзотических змей, несколько уток и десятки хищных птиц, среди которых ястребы и совы. Обитателей средней полосы России — 58 особей — после адаптации выпустили на волю. Часть животных, например крокодила, передали в зоопарки. Остальные пока останутся жить в центре.