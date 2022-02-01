Восемь желаний: чем уникально новолуние 1 февраля и что оно принесет каждому знаку зодиака
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В новолуние 1 февраля Луна будет находиться в созвездии Водолея. Под воздействием события у каждого появится желание стать свободным. Все, что ограничивает независимость, может вызвать негативные эмоции. У многих людей возникнет желание заняться чем-то новым, сменить профессиональную деятельность и начать обучение. В чем уникальность этого новолуния и как оно повлияет на жизнь каждого знака зодиака, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.
— Новолуние 1 февраля совпало с китайским Новым годом, и это отличная возможность, чтобы загадать желания, которые начнут сбываться в ближайшее время. Можно воспользоваться следующим способом: возьмите листок бумаги и напишите на нем восемь желаний с формулировкой «Я имею…». Цифра восемь неслучайна. Это сакральное число, которое символизирует счастье, удачу и материальный достаток, — отмечает Янко.
Что можно делать в новолуние?
Новолуние окажется идеальным периодом для начала диеты и оздоровления организма. Попрощайтесь с вредными привычками и уделите время пребыванию на воздухе.
Забудьте об обидах и избавьтесь от негативных эмоций. Новые знакомства и общение с близкими людьми — то, что нужно в новолуние. В этот день миром руководит Воздух, поэтому любая коммуникация пройдет непринужденно. Кроме того, это отличное время для романтических встреч и флирта. Заигрывания придадут вам энергии и уверенности.
Займитесь новыми проектами, которые вдохновляют. Это время для развития в творчестве и бизнесе.
Если вы давно подумывали о покупках, не стесняйтесь уделить этому время. Можете приобрести давно желанную вещь для дома или что-нибудь из одежды.
Каждая новая идея может оказаться чем-то невероятным. Записывайте все, что приходит к вам в голову. Что-то из этого обязательно воплотится в жизнь.
Чем не стоит заниматься в новолуние?
Разбираться в финансовых проблемах;
Менять образ, делать стрижку, ходить к косметологу;
Планировать хирургическую операцию;
Увольняться с работы.
Гороскоп
Овны
Люди, родившиеся под этим знаком, давно ждут перемен. В новолуние они наконец-то смогут изменить жизнь к лучшему.
Тельцы
Не переживайте по пустякам. Решайте проблемы по мере их поступления. Если получите уникальное предложение, то не отметайте его!
Близнецы
В этот день рекомендуется вести себя аккуратнее. Если почувствуете недомогание, срочно берите отпуск.
Раки
Вы можете решить все в одиночку. Но бывают дни, когда обязанности нужно делегировать. Не позволяйте себе уставать.
Львы
Мощный день для Львов. Поступит много интересных предложений посотрудничать. Некоторые люди будут просить о помощи. Постарайтесь сделать все, чтобы помочь окружению.
Девы
Новолуние подарит вам только положительные эмоции. Единственное, в чем нужно быть аккуратными, — это в питании. Старайтесь избегать жирной, соленой и острой пищи, чтобы не обострились болезни желудка.
Весы
Вы без труда найдете выход из любой ситуации. Но помните, начинать нужно с себя. В новолуние рекомендуется пересмотреть свои ориентиры по жизни, понять, к чему двигаться дальше, и решиться на изменения.
Скорпионы
Устройте отдых, которого у вас давно уже не было. Отложите все важные дела и избавьтесь от лишних мыслей.
Стрельцы
Все будет зависеть от вашего психического состояния. Повышайте свое настроение любыми способами. Сходите на прогулку, посетите музей, встретьтесь с друзьями или уделите внимание своей второй половинке.
Козероги
Ваши таланты будут выражаться во всем, что вы делаете. Если к вам поступят серьезные предложения, оцените их по достоинству и не упустите шанс проявить себя в новом деле.
Водолеи
Будьте самими собой. Не торопите себя и других людей. Тогда день пройдет просто замечательно!
Рыбы
Не уделяйте много времени решению сложных вопросов. Новолуние окажет на вас серьезное влияние. Вы обязательно его почувствуете, но постарайтесь его правильно понять.