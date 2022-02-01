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Восемь желаний: чем уникально новолуние 1 февраля и что оно принесет каждому знаку зодиака

Дарья Муромская

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Общество
Восемь желаний: чем уникально новолуние 1 февраля и что оно принесет каждому знаку зодиака
Фото: Pixabay

В новолуние 1 февраля Луна будет находиться в созвездии Водолея. Под воздействием события у каждого появится желание стать свободным. Все, что ограничивает независимость, может вызвать негативные эмоции. У многих людей возникнет желание заняться чем-то новым, сменить профессиональную деятельность и начать обучение. В чем уникальность этого новолуния и как оно повлияет на жизнь каждого знака зодиака, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

— Новолуние 1 февраля совпало с китайским Новым годом, и это отличная возможность, чтобы загадать желания, которые начнут сбываться в ближайшее время. Можно воспользоваться следующим способом: возьмите листок бумаги и напишите на нем восемь желаний с формулировкой «Я имею…». Цифра восемь неслучайна. Это сакральное число, которое символизирует счастье, удачу и материальный достаток, — отмечает Янко.

Что можно делать в новолуние?

Новолуние окажется идеальным периодом для начала диеты и оздоровления организма. Попрощайтесь с вредными привычками и уделите время пребыванию на воздухе.

Забудьте об обидах и избавьтесь от негативных эмоций. Новые знакомства и общение с близкими людьми — то, что нужно в новолуние. В этот день миром руководит Воздух, поэтому любая коммуникация пройдет непринужденно. Кроме того, это отличное время для романтических встреч и флирта. Заигрывания придадут вам энергии и уверенности.

Займитесь новыми проектами, которые вдохновляют. Это время для развития в творчестве и бизнесе.

Если вы давно подумывали о покупках, не стесняйтесь уделить этому время. Можете приобрести давно желанную вещь для дома или что-нибудь из одежды.

Каждая новая идея может оказаться чем-то невероятным. Записывайте все, что приходит к вам в голову. Что-то из этого обязательно воплотится в жизнь.

Чем не стоит заниматься в новолуние?

Разбираться в финансовых проблемах;

Менять образ, делать стрижку, ходить к косметологу;

Планировать хирургическую операцию;

Увольняться с работы.

Гороскоп

Овны

Люди, родившиеся под этим знаком, давно ждут перемен. В новолуние они наконец-то смогут изменить жизнь к лучшему.

Тельцы

Не переживайте по пустякам. Решайте проблемы по мере их поступления. Если получите уникальное предложение, то не отметайте его!

Близнецы

В этот день рекомендуется вести себя аккуратнее. Если почувствуете недомогание, срочно берите отпуск.

Раки

Вы можете решить все в одиночку. Но бывают дни, когда обязанности нужно делегировать. Не позволяйте себе уставать.

Львы

Мощный день для Львов. Поступит много интересных предложений посотрудничать. Некоторые люди будут просить о помощи. Постарайтесь сделать все, чтобы помочь окружению.

Девы

Новолуние подарит вам только положительные эмоции. Единственное, в чем нужно быть аккуратными, — это в питании. Старайтесь избегать жирной, соленой и острой пищи, чтобы не обострились болезни желудка.

Весы

Вы без труда найдете выход из любой ситуации. Но помните, начинать нужно с себя. В новолуние рекомендуется пересмотреть свои ориентиры по жизни, понять, к чему двигаться дальше, и решиться на изменения.

Скорпионы

Устройте отдых, которого у вас давно уже не было. Отложите все важные дела и избавьтесь от лишних мыслей.

Стрельцы

Все будет зависеть от вашего психического состояния. Повышайте свое настроение любыми способами. Сходите на прогулку, посетите музей, встретьтесь с друзьями или уделите внимание своей второй половинке.

Козероги

Ваши таланты будут выражаться во всем, что вы делаете. Если к вам поступят серьезные предложения, оцените их по достоинству и не упустите шанс проявить себя в новом деле.

Водолеи

Будьте самими собой. Не торопите себя и других людей. Тогда день пройдет просто замечательно!

Рыбы

Не уделяйте много времени решению сложных вопросов. Новолуние окажет на вас серьезное влияние. Вы обязательно его почувствуете, но постарайтесь его правильно понять.

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