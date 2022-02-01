Бережный ремонт: благодаря субсидиям 11 домам из списка объектов культурного наследия вернут исторический облик

Начальник участка подрядной организации Сергей Кобликов осматривает выполненные работы в доме-памятнике / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 февраля в доме-памятнике в Басманном районе столицы рабочие завершили восстановление лепнины. Ремонт идет по программе софинансирования. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Всего в Москве сейчас ремонтные работы по программе софинансирования идут в 11 домах, у которых есть статус объектов культурного наследия. Эта программа реализуется в Москве с 2020 года.

Несмотря на то что дома, вошедшие в программу в этом году, расположены в разных районах города и имеют различную степень сохранности, задача при проведении капитального ремонта с элементами реставрации перед специалистами стоит одна.

— Самая важная и первоочередная цель специалистов максимально сохранить первозданную красоту здания, включая даже мельчайшие архитектурные особенности таких домов, — отмечает заместитель начальника управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта города Москвы Ильдар Билялетдинов.— Поэтому для работы на объекты такого плана привлекаются только аттестованные сотрудники.

Специалисты высокого класса, а также материалы, которые используются для реставрации, — удовольствие не из дешевых. Если бы жильцам таких домов приходилось оплачивать капремонт из своего кармана, то это стоило бы слишком дорого. Благодаря программе софинансирования жильцы платят за капремонт по общегородскому тарифу. А из городского бюджета выделяется субсидия, направленная на дополнительный объем работ — например, реставрацию лепнины. Благодаря такой системе уже второй год подряд стало возможным реставрировать сложные архитектурные элементы, сохраняя исторический облик здания.

Так, в доме 1«А» по улице Чаплыгина в Басманном районе ремонтные работы с элементами реставрации в рамках программы софинансирования стартовали осенью прошлого года. По словам начальника участка компании подрядчика Сергея Кобликова объем предстоящих работ на данном объекте большой, но все они идут согласно установленному графику.

— Сегодня уже завершены работы по электроснабжению и замене инженерных коммуникаций, — говорит Сергей Кобликов. — А вот другие ремонтные работы в подъездах, а их в доме два, находятся в активной фазе.

Специалисты обновляют и восстанавливают стены подъездов, уделяя особое внимание номерам квартир — они выполнены из гипса и расположены высоко над дверью, а также входной группе и последнему этажу здания, именно эти части подъездов украшены богатой лепниной и коваными чугунными элементами. Также в доме отремонтируют лестницы, восстановят деревянные перила, плиточный пол, заменят оконные стекла, причем работы по замене пройдут в два этапа, стекла с внутренней стороны установят совсем скоро, а вот наружные будут установлены позднее, когда начнутся уличные работы. Именно весной специалисты планируют приступить к ремонту фасада.

Фасад здания выполнен в стиле модерн. Присутствует много характерных архитектурных элементов — округленные выступы стен, эркеры.

— Площадь фасада не маленькая — около шести тысяч квадратных метров, поэтому его реставрация займет не один месяц, и эти работы станут завершающим этапом, — пояснил Сергей Кобликов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия. Специалистами Фонда капитального ремонта в 2022 году планируется отремонтировать и провести реставрационные работы в 30 многоквартирных домах, имеющих статус культурного наследия. В прошлом году работы начаты в 14 из них, в 3 домах работы завершены и приняты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артур Кескинов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы:

— Программа капитального ремонта, которая проходит в столице, является самой масштабной в нашей стране. Всего в Москве до 2044 года планируется отремонтировать 28 тысяч многоквартирных жилых домов, суммарная площадь которых составляет более 257 миллионов квадратных метров. За два ближайших года планируется модернизировать более четырех тысяч столичных зданий. Общая площадь этих объектов превышает 35 миллионов квадратных метров. На реставрацию домов памятников культурного наследия правительством Москвы выделено 2,4 миллиарда рублей.