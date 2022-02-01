Награда за смелость: волонтеры дарят игрушки юным пациентам больниц

Студентки колледжа «Царицыно» Полина Дроздова и Екатерина Баканова (слева направо) принесли игрушки для детей / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

2 февраля в колледже «Царицыно» завершится акция «Коробка храбрости». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как даже маленькие вещи приобретают большое значение для заболевших детей.

Большая коробка в холле первого этажа полностью наполнена разными предметами, которые принесли студенты колледжа. В ней — милые пупсы в «домиках», набор фигурок диких животных, обитающих в Африке, машинки ярких цветов… Сейчас в условиях пандемии коронавируса многие дети проходят лечение в медицинских учреждениях. Причем разные неприятные процедуры назначены и тем, кто болеет COVID-19, и ребятам с хроническими заболеваниями. И каждый укол или сложный анализ для детей — это большой стресс.

— Ребенку, особенно маленькому, очень сложно объяснить, что незнакомая тетя со шприцем или «страшным» прибором желает ему только добра, — рассказывает руководитель волонтерского отряда «Клуб добрых сердец» колледжа «Царицыно» Юлия Жилина.

Поэтому студенты решили как-то скрасить больничные будни детей. Акцию, организованную благотворительным фондом «Подари жизнь», запустили, чтобы помочь ребятам справиться со стрессом, который они испытывают во время лечения.

— За проявленную храбрость во время медицинских процедур маленьким пациентам разрешают покопаться в таких коробках. Там они могут выбрать для себя любой сувенир. Игрушки помогут им отвлечься и забыть о боли или неприятных ощущениях хотя бы ненадолго, — говорит Юлия Жилина.

Студенты колледжа всегда активно откликаются на такие акции.

— Потому что они сами недавно были детьми, и могут поставить себя на место тех, кто проходит лечение в больницах, — рассуждает Юлия. — Проводят такую акцию в колледже где-то раз в полгода. К собираемым игрушкам есть несколько требований. Они должны быть такими, чтобы их можно было обработать антисептиками. Все же игрушки отправятся в больницу. А у многих деток ослабленный иммунитет.

Плюшевые игрушки попадают под запрет: в их набивке могут содержаться бактерии. К тому же они иногда вызывают аллергию у ребят.

— Иногда мы собираемся всей группой, скидываемся и закупаем подарки вместе. Но много и тех, кто делает это лично от себя, — говорит студентка колледжа Полина Дроздова.

Все собранные вещи передают в фонд «Подари жизнь», а волонтеры распределяют подарки между больницами. Меньше двух больших пакетов в колледже не собиралось никогда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Яблокова, заместитель директора по воспитанию и социализации колледжаЦарицыно:

— Сейчас в условиях пандемии коронавируса как никогда важно объединяться и помогать тем, кто нуждается в этом. Именно поэтому наш колледж делает все, чтобы мотивировать студентов подключаться к благотворительным проектам и вносить свой вклад в создание счастливого и единого общества. И нам очень приятно, что наши ребята активно отзываются на любые подобные призывы и вкладывают свои силы, время и частичку самих себя в эту благотворительность.