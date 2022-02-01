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Рестораторов и отельеров наградили за развитие отрасли

Маргарита Мартовская

Общество
Рестораторов и отельеров наградили за развитие отрасли
Заместитель генерального директора фонда «Росконгресс» Ольга Захарова (в центре) вручила награды лауреатам премии в номинации «За вклад в развитие сферы гостеприимства в малых городах России» — отельерам Вадиму Шеравнеру и Ольге Барановой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице объявили результаты Национальной премии «Гостеприимство». Награда вручается рестораторам и отельерам за вклад в отрасль. «Вечерняя Москва» пообщалась с победителями конкурса.

Праздник в России — это всегда щедрое застолье. В банкетном зале беседы идут под звон бокалов, под вкусное угощение. Считаные минуты остаются до волнительного момента — объявления лауреата в первой, самой почетной номинации — «Легенда в сфере гостеприимства». Ее присудили президенту Национальной ассоциации кулинаров Виктору Беляеву.

— Увы, Виктора с нами уже нет, он получил заслуженный приз посмертно. Этот человек много сделал для ресторанной отрасли Москвы. 30 лет работал шеф-поваром в Кремле, организовал первый Всероссийский чемпионат по кулинарному искусству и сервису. Мы решили почтить его память и вручили награду его сыну Максиму Беляеву, — рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В следующей номинации «За вклад в развитие сферы гостеприимства России» победили сразу 11 человек из самых разных регионов России. Один из лауреатов — управляющий партнер столичной компании по созданию гостиничных проектов Вадим Прасов.

— В этом бизнесе я работаю уже 25 лет, 15 из них занимаю должность вице-президента Федерации рестораторов и отельеров. За это время было принято множество законопроектов, индустрия гостеприимства переживала кризисы и взлеты. Но, несмотря на нестабильность в отрасли, мы с нашей командой смогли сохранить позиции, продолжили развивать компанию. Думаю, именно за поступательное развитие и эффективный менеджмент я и получил эту награду. Хотя, признаюсь, для меня это все равно большая неожиданность, — поделился Вадим Прасов.

В номинации «За вклад в развитие барной культуры» победил президент Барменской ассоциации России Сергей Колбеев.

— Вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России мы разработали стандарты профессии барменов. И сейчас мы оцениваем квалификацию этих специалистов. У работы за барной стойкой в ресторане, ночном клубе или в кафе есть своя специфика. Четыре года специалисты нашей ассоциации писали учебник для барменов. Он вышел в 2021 году. Это очень большой труд, — поделился Сергей Колбеев.

Почетной грамоты в номинации «За инновации и технологическое развитие бизнеса в сфере гостеприимства» удостоилась столичная компания — разработчик систем для очистки воздуха.

— Часто блюда в ресторанах готовятся на углях или хосперах. Из-за этого выделяется очень много дыма, а вокруг заведения стоит соответствующий запах кухни и копоти, а это совершенно недопустимо в городе. Компании часто заказывают у нас оборудование, чтобы «ароматы» интенсивной готовки не мешали окружающим, — рассказал генеральный директор компании Даниил Кузнецов. — Особенно популярны наши услуги стали во время пандемии коронавируса. Видимо, рестораны воспользовались паузой в работе, чтобы оптимизировать технологические процессы.

Еще один московский ресторатор, основатель сети кофеен Игорь Журавлев получил награду «За вклад в развитие сервиса в сфере питания вне дома». А победителями в номинации «За вклад в развитие сферы гостеприимства в малых городах» стали отельеры Вадим Шеравнер и Ольга Баранова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Королев, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России:

— В этом году вручение премии приурочено к 25-летию ФРиО. Когда мы только организовали федерацию, количество ресторанов в Москве можно было пересчитать по пальцам. А сегодня столица показывает удивительный результат в сфере гостеприимства. Здесь множество прекрасных заведений, такого количества не найти ни в одной европейской столице. И комитеты ФРиО делают все возможное для их комфортной работы.

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