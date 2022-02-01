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Судьбоносный день для всех народов Советского Союза

Геннадий Окороков

Общество
Судьбоносный день для всех народов Советского Союза
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (слева), начальник штаба 6-й армии Вермахта Артур Шмидт и его адъютант Вильгельм Адам после сдачи в плен / Фото: waralbum.ru / Военный альбом

12 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Этому событию 79-летней давности предшествовала одна из самых больших военных неудач, которую испытала немецкая армия на Восточном фронте. Начальнику штаба 64-й армии генерал-майору Ивану Ласкину сдался в плен командующий окруженной немецкой группировкой фельдмаршал Фридрих Паулюс. Гитлер присвоил своему генералу высшее воинское звание за несколько дней до сдачи в плен — с расчетом, что такой крупный чин в плен сдаться не сможет и покончит жизнь самоубийством. Оказалось, что Гитлер знал Паулюса недостаточно хорошо.

«Подвальная комната была небольшой, похожей на склеп. Заложив руки за спину, фельдмаршал ходил вдоль бетонной стены, как загнанный зверь. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс на ломаном русском языке произнес, видимо, давно приготовленную фразу: «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии в плен», — вспоминал о своей встрече с фельдмаршалом Паулюсом генерал-майор Иван Ласкин.

Следом за командующим сложили оружие сотни тысяч фашистов и их союзников, оказавшихся в кольце блокады Красной армии. Город, который они так стремились захватить, стал для многих из них могилой. Уцелевшие в котле сочли для себя избавлением оказаться в советском плену, который многие благополучно пережили, в отличие от пленных красноармейцев.

Слово «Сталинград» стало символом победы и стойкости России для всего мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Исаев, военный историк:

— Победу советских войск под Сталинградом можно с полным правом назвать выстраданной. В тяжелой борьбе в те месяцы Красная армия на южном участке Восточного фронта отходила к естественному рубежу — реке Волге. В тяжелейших условиях фронт удалось удержать и сформировать резервы. Серьезным успехом стало создание крупных самостоятельных танковых соединений, изменивших ситуацию на фронте коренным образом.

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