Сроки высаживания рассады в открытый грунт

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Один из самых трудоемких этапов выращивания огородных культур — это высадка рассады в открытый грунт. Если это сделать, когда для определенной культуры температура воздуха или почвы не является комфортной, растения задержатся в развитии, начнут чахнуть или вовсе пропадут. Поэтому нужно выбрать оптимальное время для проведения работ в огороде.

Когда можно рассаду овощных культур высаживать в открытый грунт:

Томаты высаживают, когда они достигают возраста 45-70 дней. Раннеспелые сорта — 45 дней, среднеспелые — 55, позднеспелые — 70. К этому времени должны полностью уйти весенние заморозки, ночная температура воздуха не опускаться ниже 10 градусов на протяжении 1-2 недель. Температура верхнего слоя грунта не должна быть ниже +10 градусов. Примерные сроки — с конца апреля до начала мая. Непосредственно перед высадкой томатов землю проливают кипятком, дабы она была теплой. Питомник рассады предлагает томаты самых лучших сортов. Сладкий перец высаживают в огород через 55-70 дней после появления всходов, когда земля хорошо прогреется, так как растение весьма теплолюбиво, не выдерживает заморозков. Температура почвы и воздуха должна составлять не менее +15 градусов. Лучше дождаться, когда температура повысится до +17, чем сажать при +14, так как перец перестанет развиваться в некомфортных условиях. Приблизительный срок — середина мая, начало июня. Капусту сажают в открытый грунт при температуре земли +8 градусов, если сеянцы уже имеют 4-5 полноценных листа, то есть спустя 50 дней после появления ростков. Воздух при этом должен прогреться до +10. Рассада капусты нормально относится к заморозкам, но прикрыть все же посадки не помешает, если прогноз погоды не радует. Проводить процедуру можно в конце апреля, первых числах мая. Баклажаны боятся холодов, поэтому оптимальное время для пересадки рассады на грядку — это начало июня. К этому времени воздух должен прогреться до 20-22 градусов тепла, грунт до +18, а сеянцы достигнуть возраста 40-50 дней. В регионах, где летом часто случаются резкие перепады температуры воздуха, баклажаны стоит культивировать в теплице, иначе урожая можно не дождаться. Огурцы чаще выращивают безрассадным способом, так как у культуры непродолжительный период вегетации. Если же хочется полакомиться овощами ранним летом, то огуречную рассаду высаживают на грядку в возрасте 20-25 дней, если грунт прогрелся до +17 градусов. Делать это можно в конце мая, а уже через месяц собрать первые овощи. Лук-порей вызревает спустя 6-8 месяцев после высевания семян, поэтому его также приходится сажать на рассаду в начале весны. Когда сеянцы, достигнут возраста 60 дней, из пересаживают на грядку. Примерный срок — середина мая. К этому времени земля должна прогреться до +15 градусов. При этом лук-порей нужно притенять от палящего солнца, лучи которого могут сжечь нежные перья.

Кабачки, зелень, тыкву и многие другие культуры вполне можно посеять в открытый грунт, когда погода нормализуется.

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