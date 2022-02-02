Главврач Павел Гуляев: Создали удобную маршрутизацию для пациентов с признаками ОРВИ

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев в интервью «Вечерней Москве» рассказал о готовности поликлиник к приему пациентов с признаками коронавируса и ОРВИ.

— Павел Владимирович, какова загруженность поликлиник сейчас?

— Количество обращений в столичные поликлиники сейчас возросло. Это связано с сезонной спецификой — все больше людей болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. На фоне этого все больше доминирует распространяющийся новый штамм коронавируса «омикрон». Среди пациентов с коронавирусной инфекцией таких заболевших порядка 80 процентов.

— То есть он вытеснил другие острые респираторные вирусные инфекции?

— Он действительно сейчас доминирует, и мы отмечаем это по количеству обращений именно в поликлиники. При этом процент госпитализаций в стационары держится на стабильном уровне. Чаще всего на больничные койки попадают заболевшие с другим штаммом — более агрессивной «дельтой».

— То есть возросла нагрузка на амбулаторное звено? С чем это связано?

— Да, и связано это с высокой контагиозностью циркулирующего штамма. Дело в том, что «омикрон» в отличие от своего штамма-предшественника протекает легче. Если в пики предыдущих волн мы госпитализировали до 40-50 процентов пациентов, то сейчас этот процент намного ниже — порядка пяти. Однако если число заболевших из-за быстрой распространяемости «омикрона» продолжит расти. Соответственно, возрастет и число госпитализаций, однако совершенно точно стационары справятся с такой нагрузкой.

— Павел Владимирович, много ли обращений к дежурным врачам?

— Если смотреть на статистику прошлой недели, то кратного роста числа обращений в прошлую неделю у нас не произошло, обращений было просто стабильно много. К тому же мы готовились к нарастанию пандемической волны: развертывали дополнительные мощности, готовили кабинеты, перестроив их работу под прием пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса. Такое отделение по приему людей с температурой отделено от остальных. Таким образом потоки пациентов разделены.

— Если у пришедшего человека температура, к кому он обращается?

— Мы предлагаем обратиться к дежурному врачу отделения ОРВИ. Оно имеет отдельные блоки. На первом этапе пациент проходит регистрацию, в рамках которой благодаря экспресс-тестированию определяется, есть ли у человека подозрение на коронавирус. Если тест подтверждает его, то для него предусмотрена отдельная маршрутизация. При этом при входе горожанам выдается респиратор, измеряются температура, артериальное давление, сатурация — так на первом этапе собираем информацию о самочувствии, чтобы в кабинете врача уже предметнее обсуждать состояние здоровья. Благодаря такому подготовительному этапу мы уменьшаем время нахождения пациента в отделении ОРВИ и избегаем создания очередей. По окончании приема заболевший получает необходимые лекарства. Их набор зависит от течения заболевания.

— Каким образом берут тесты?

— Пациентам с признаки ОРВИ проводится экспресс-тест на коронавирус. Это очень быстрая процедура. По результатам принимается соответствующее решение: необходимость изоляции и назначение лекарств, врач также дает рекомендации. Хочу обратить внимание: все экспресс-тесты подтверждаются ПЦР-диагностикой. Так мы проводим двойную проверку — есть коронавирус или нет.

— В Москве развиваются различные сервисы, в том числе дистанционные. Начали ли горожане пользоваться возможностью получить аудиоконсультацию?

— Симптоматика «Омикрона» близка к ОРВИ. Зачастую, если заболевший оценивает свое состояние как не вызывающее тревоги, за разъяснениями он может обратиться за аудиоконсультацией. Специалист подскажет тактику дальнейшего лечения — оно практически не отличается от ведения пациентов с ОРВИ. На портале mos.ru можно оставить заявку на ее проведение. Дистанционно специалист назначит лекарственные препараты, выпишет электронный рецепт на них, откроет больничный лист при необходимости. Закрыть его также можно будет дистанционно.

— Павел Владимирович, какие рекомендации существуют сейчас при первых симптомах заболевания?

— Первое — не паниковать. За два года мы научились сосуществовать с коронавирусом, лечить его. Зная, что заболевание будет протекать по типу ОРВИ, нужно предпринять действия для того, чтобы инфекцию как можно скорее купировать. Во-первых, необходимо отслеживать температуру. При ее повышении до 38,5 градуса и больше можно принять жаропонижающее. Если температура ниже, можно обойтись домашними заготовками: чаем с облепихой, малиной или медом. Также необходимо обеспечить себе обильное питье, полноценный отдых, следить за уровнем сатурации. Хорошо помогают противовирусные препараты. Они достаточно эффективны. Стоит помнить, что коронавирус — очень заразное заболевание, и в домашних условиях стоит изолироваться от домочадцев, чтобы они не заболели. Если температура не сбивается в течение нескольких дней, то лучше обратиться к врачу.

— Есть ли смысл заранее собирать аптечку — на всякий случай?

— В аптечной сети города широко представлены противовирусные средства. При обращении в поликлинику пациент получает необходимые лекарства бесплатно.

— Что нужно сделать, чтобы не заболеть?

— Соблюдать масочный режим, стоит максимально сократить количество контактов. Но главный способ решения проблемы — вакцинация и ее повторное проведение через полгода. Для этого в Москве развернуты все необходимые мощности.

ДОСЬЕ

Павел Владимирович Гуляев родился 19 декабря 1971 года в Благовещенске. Работал с 2002 года в ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ» врачом-гастроэнтерологом, а с 2016 года— главврачом. Образование высшее — в 1995 году окончил Кировский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Присвоена ученая степень доктора медицинских наук.