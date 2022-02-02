Соревнование профмастерства способно изменить судьбу

Кирилл Пахмутов стал лучшим педагогом дополнительного образования России / Фото: Из личного архива

Мосгортур напоминает: до окончания регистрации на VIII Всероссийскую олимпиаду вожатых осталось десять дней. Победитель станет лучшим вожатым страны. Почему непременно стоит попробовать свои силы, «Вечерней Москве» рассказал один из абсолютных чемпионов прошлых лет Кирилл Пахмутов.

Изначально участие в олимпиаде было для него авантюрой. Как и в целом работа вожатого. Кирилл учился на технолога машиностроения, когда друзья предложили ему поехать в летний лагерь.

— Это было четыре года назад, мне было 18, и я даже не предполагал, как круто изменится моя жизнь, — признался Пахмутов. — Я должен был работать на заводе, а в итоге пришел в школу.

В первую же смену он понял, что ему нравится работать с детьми. Восемь раз ездил в лагерь вожатым, затем стал руководителем смены и начальником пришкольного лагеря. Сейчас Кирилл преподает физику восьмым-девятым классам, помогает ученикам начальной школы изучать окружающий мир и параллельно получает высшее педагогическое образование.

— Рад, что в моей жизни случился этот выбор, — сказал Пахмутов. — Ведь теперь небольшой детский лагерь у меня в течение всего учебного года: я классный руководитель 5 «Г» класса.

Поверить в себя ему в том числе помогла олимпиада вожатых. В ней он принял участие, отработав одно лето.

— Любой профессиональный конкурс — это возможность понять, в чем твоя уникальность, узнать свои сильные и слабые стороны, — считает Кирилл Пахмутов и советует участникам предстоящей олимпиады посмотреть, как проходили предыдущие конкурсы, пообщаться с вожатыми, у которых уже есть соответствующий опыт.

Обычно олимпиада состоит из заочного и очного этапов. Задания всегда разные. Например, Кирилл для одного из испытаний записывал видеоролик-инструкцию, что положить в чемодан вожатого. В его обязательном списке — малярный скотч и книга.

— Поскольку чаще всего работаю с мальчишками, беру блокбастер Стивена Хокинга «Джордж и тайны Вселенной», — уточнил Пахмутов.

В этом году по итогам заочного этапа выберут 14 финалистов, которых пригласят в подмосковный лагерь «Радуга». Мастерство вожатых оценит жюри, в его составе и Кирилл Пахмутов.

— Для меня важны эмоции, которые проявляет вожатый, — рассказал, на что будет обращать внимание, Кирилл. По его мнению, у хорошего вожатого развито критическое мышление, он умеет общаться и работать в команде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Силенко, заместитель генерального директора Мосгортура:

— Профессия вожатого — хороший старт карьеры, причем не только для педагогов. Работа вожатым позволяет развить гибкие навыки и раскрыть творческие способности. По этому мы видим, как с каждым годом растет интерес к вожатскому движению и конкурсам профессионального мастерства. Так, на олимпиаду традиционно поступает более тысячи заявок из самых разных уголков нашей страны.