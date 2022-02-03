Редкий артефакт поможет ученым раскрыть древние тайны

Замдиректора по науке Института археологии РАН Ася Энговатова у витрины, где представлен самый редакций экспонат выставки - вилочковая кость лебедя / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В пятницу, 4 февраля, в Музее Москвы открылась выставка «Защитники Щербинского». Посетители увидят новые артефакты, найденные на месте древнего археологического памятника в Подмосковье.

На правом берегу реки Пахры расположено Щербинское городище — объект культурного наследия. Это небольшое укрепленное валами и рвами поселение, где жили люди ещё в эпоху раннего железного века. Однако осенью прошлого года городище чуть было не исчезло: приехали экскаваторы, бульдозеры и начали разравнивать землю под стройплощадку. На защиту древнего памятника встали археологи и местные жители.

— Для нас это всегда было какое-то особенное место, в детстве мы бегали туда рвать цветы, — рассказала Надежда Астахова, до сих пор не понимая, как можно было разворотить курган.

Варварское разрушение древнего памятника удалось остановить, но, по оценкам ученых, от культурного слоя, который достигал трех метров, почти ничего не осталось. Чтобы спасти артефакты, поднятые из земли, Институт археологии РАН срочно отправил на место специалистов. Собранные предметы передали в коллекцию Музея Москвы, где уже хранятся вещи, найденные во время раскопок на территории Щербинского городища в 1960-е годы.

— Новые поступления собраны в четырёх витринах, — провела небольшую экскурсию сокуратор выставки, заведующая сектором отдела археологии Музея Москвы Екатерина Святицкая. — В первом представлены наиболее частые находки археологов - фрагменты керамики. В остальных трех вы увидите мир лебедя, мир мужчины и мир женщины.

Мир лебедя выстроен вокруг самой редкой находки археологов — 12-сантиметровый вилочковой кости лебедя. Весь артефакт покрыт каким-то орнаментом.

— Что он означает, специалисты пока не знают, — честно призналась Святицкая. — Но, возможно, это элемент какого-то украшения, может быть, кость для гадания или каких-то других магических ритуалов. Все это только предстоит выяснить ученым.

Кроме того, эта кость, по словам заместителя директора по науке Института археологии РАН Аси Энговатовой, говорит о том, что в эпоху раннего железного века на территории современного Подмосковья гнездились лебеди. Что уже само по себе удивительно, ведь сейчас эту птицу там не увидишь.

В мире мужчин-защитников представлены наконечники стрел, фрагменты копий и часть меча. В мире женщин — различные украшения, вроде шумящих подвесок, и предметы для рукоделия. Среди них есть загадочные глиняные грузики, которые, скорее всего, использовались для плетения верёвки.

Рассмотреть древние артефакты можно до 3 апреля. Собрание уникальных находок представлено в пространстве выставки «История Москвы для детей и взрослых».