Дмитрий Каннер: Новый стандарт повысил уровень оказания онкологической помощи

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Несмотря на пандемию оказание онкопомощи в Москве продолжается в полном объеме. Накануне Всемирного дня борьбы против рака главный врач Московской городской онкологической больницы № 62 Дмитрий Каннер рассказал о новом стандарте оказания онкопомощи.

— Дмитрий Юрьевич, из каких этапов состоит путь ваших пациентов?

— Наша больница является одним из шести якорных центров, которые оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями. Путь таких пациентов начинается с момента верификации диагноза. У нас функционирует одна из ключевых патоморфологических служб города, ведь именно понимание типа и разновидности опухоли является залогом дальнейшего успеха лечения.

Перед началом лечения пациент проходит все необходимые диагностические процедуры. Далее врачебной командой определяется план лечения: нужно учитывать много факторов, в том числе состояние здоровья, чтобы разработать эффективную и индивидуальную тактику по международным стандартам и протоколам.

— Как изменился подход к лечению пациентов после введения нового стандарта?

— В московской системе онкологической помощи произошли однозначно положительные изменения, в первую очередь это коснулось лекарственного обеспечения — пациентам стали доступны все современные и безопасные препараты.

Вторым ключевым моментом является подбор лекарственной терапии на основании детального изучения биологии опухоли, поэтому разработан и внедряется стандарт патоморфологического и молекулярно-генетического исследования. Благодаря новому стандарту средний срок исследования сократился. Это позволяет начать лечение в кратчайшие сроки.

— Что означает термин «онконастороженность»?

— Онконастороженность — это внимательное отношение к изменениям в привычном состоянии здоровья, появление которых может говорить о развитии злокачественного процесса. Часто эти симптомы не вызывают особой тревоги у самих пациентов, потому что их можно объяснить банальными причинами: усталость, стресс, неправильная диета. Задача врача — обратить внимание пациента на то, что эти симптомы могут говорить о серьезных заболеваниях, а также предложить пациенту пройти расширенную диагностику.

— Можно ли пациентам с онкологическими заболеваниями вакцинироваться от коронавируса?

— Во всем мире пациенты с онкологическим диагнозом относятся к группе риска и вакцинируются в первую очередь, так как имеют высокий риск развития осложнений в случае заражения. Онкологический диагноз не является абсолютным противопоказанием к вакцинации. Мы рекомендуем всем нашим пациентам сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. При этом крайне важно предварительно обсудить это со своим лечащим врачом.

ДОСЬЕ

Дмитрий Юрьевич Каннер в 2002 году окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело», затем окончил ординатуру и аспирантуру по хирургии. Ранее работал в Городской клинической больнице № 67, затем в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина. В Городской онкологической больнице № 62 трудится с 2011 года.