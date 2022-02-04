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Врач рассказал, чем обычный человек отличается от профессионального спортсмена

Марьяна Шевцова

Общество
Врач рассказал, чем обычный человек отличается от профессионального спортсмена
Фото: olympic.org

4 февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры. А чем профессиональные спортсмены отличаются от обычных людей, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы, первый заместитель директора Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, экс-главный врач сборной СССР и России по футболу, доктор медицинских наук Зураб Орджоникидзе.

Спортивная жизнь, по словам эксперта, сильно помолодела. В профессиональный спорт стали отдавать детей с пяти, а то даже и с четырех лет.

— Из-за постоянных тренировок у спортсменов пульс порой достигает 34-36 ударов в минуту. Обычного человека с такими показателями сразу же госпитализируют в больницу, — пояснил Зураб Орджоникидзе.

В то же время при нагрузках спортсмены разгоняют пульс до 180-200 ударов в минуту.

— Если человек не приспособлен к этому, то есть он не спортсмен, то это может привести к смерти, — добавил врач.

Артериальное давление тоже у спортсменов отличается. Для обычного человека норма 120 на 70, а, например, у штангистов, рассказал Орджоникидзе, может подскочить давление до показателей 420 на 350.

— Сердце спортсмена при нагрузках две тренировки в день перекачивает в минуту 40 литров крови, а у обычного человека — пять литров, — отметил он.

Есть существенная разница в трате килокалорий. Обычный человек сжигает около 1500-2500 килокалорий в сутки, а спортсмен в нагрузочный день тратит от 8000 до 12000 килокалорий.

Еще один интересный факт касается футболистов.

— По данным FIFA, профессиональные футболисты за свою карьеру, если они начинают заниматься с пяти лет и заканчивают играть в 35 лет, пробегают 300 тысяч километров, — рассказал медик. — Но и сердце у них в два раза больше, чем у обычного человека — оно может весить 300-400 грамм, когда у простого человека вес сердца составляет 200 грамм.

Те, кто занимается синхронным плаванием, проводят в воде 7-8 часов в день. За счет этого объем легких у них значительно больше, чем у обычного человека. Ведь им нужно надолго задерживать дыхание.

Лыжники тоже имеют свои особенности. Во время того, когда они бегут эстафету 50-60 километров, у них, отметил Зураб Орджоникидзе, сжигаются в основном жиры.

— В этом отличие их метаболизма, — пояснил он.

Рацион питания у спортсменов совсем другой. По словам медика, им необходимо постоянно углеводное насыщение, поэтому, например, норвежцы каждый день едят макароны.

— Если обычного человека в таком же объеме насыщать углеводами, но без тренировок, то это приведет к набору веса, — заметил Зураб Орджоникидзе.

При этом спортсмены более выносливы. По словам врача, даже при травмах они добегают гонку, доделывают все упражнения. Кроме того, период восстановления у них значительно меньше, нежели при аналогичных повреждениях у обычного человека.

— Продолжительность жизни у спортсменов, согласно исследованиям, больше. Но и риск внезапной смерти выше, — добавил врач.

Кроме того, Зураб Орджоникидзе рассказал, что суставы спортсменов в 35-40 лет выглядят как у пожилого человека. Все это из-за высоких нагрузок, которые приводят к травмам и износу суставов.

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