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Третий глаз Ванги: можно ли верить предсказаниям знаменитой прорицательницы

Дарья Завгородняя

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Третий глаз Ванги: можно ли верить предсказаниям знаменитой прорицательницы
1994 год. Болгарская прорицательница Ванга была слепой, но при этом она очень тонко чувствовала людей и могла «считывать» даже личную информацию / Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Легендарной болгарской провидице Ванге в конце января исполнилось бы 111 лет. Ее предсказания до сих пор волнуют людей. В чем заключается феномен ясновидящей и стоит ли верить сегодня ее видениям?

— О Ванге есть ряд исследований, — говорит Ольга Даниленко, кандидат психологических наук, доцент МГППУ. — Ученые вели протоколы ее приемов, опрашивали ее посетителей и подсчитывали количество точных предсказаний Ванги, которое оказывалось больше среднестатистических значений.

Интересно, что феномен Ванги признавала знаменитый нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека Наталья Бехтерева. Она пришла на прием к ясновидице в скептическом настроении, а ушла удивленная.

Предсказания Ванги, уточняет эксперт, были смутными, но Бехтерева точно описывает, какое сильное впечатление та на нее произвела как личность. А потом некоторые пророчества действительно сбылись. В том числе академик нашла место захоронения своего отца — это тоже предрекла Ванга.

— Существует феномен «самосбывающегося пророчества», который до конца не изучен,— объясняет Даниленко. — И в целом наши знания о человеческом мозге пока невелики. Опираясь на свой профессиональный опыт, могу сказать, что человек в каком-то «пиковом» эмоциональном состоянии, когда мозг работает на «высоких оборотах», действительно становится особенно чувствителен к состояниям других людей и может «считывать» какую-то очень личную информацию, в том числе в отношении будущего. А Ванга всегда была «настроена» на людей очень тонко, эмпатия была ее призванием.

Да и Бехтерева была взволнована, возможно, провидица действительно ее «проинтуичила». Научные инструменты для изучения такого порядка явлений крайне несовершенны. Нам нужно обязательно развивать критическое мышление, верить в эзотерику и бегать по гадалкам не стоит, но категорическое отрицание, тотальный скепсис ограничивает творческий поиск, в том числе в науке.

Обманываться рады и ученые

Почему Ванге верили даже светила науки, «Вечерке» рассказал кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

— То, что феномен Ванги признают уважаемые ученые, — это аргумент некорректный: многие люди науки верили в заведомо ложные вещи. В США был целый институт, который получил грант на исследование экстрасенсов, с ним связана история: ученые отобрали лучших экстрасенсов, и двое из них — Шоу и Эдвардс — показывали самые впечатляющие результаты. Они «читали», что написано на бумажке в запечатанном конверте, заставляли кружиться предметы. Институт уже готовил доклад о том, что феноменальные способности существуют. А потом «экстрасенсы» признались, что они на самом деле фокусники.

Есть примеры нобелевских лауреатов, которые на старости лет начинали верить в антинаучные вещи.

— Ни одна научная проверка экстрасенсорных способностей их существование не доказала, — подчеркнул эксперт. — Самая известная организация, которая пыталась такую проверку проводить,— Фонд Джеймса Рэнди. Он предлагал миллион долларов тому, кто докажет наличие у него сверхспособностей. Никто из экстрасенсов проверку не прошел.

Но люди продолжают верить в способности Ванги.

— Люди действительно могут воспринимать размытые и общие формулировки за нечто точное и относящееся именно к ним, — объяснил Александр Панчин. — Кроме того, нам свойственно лучше подмечать совпадения и кажущиеся закономерности, нежели запоминать провалы и промахи. В репертуаре современных экстрасенсов есть несколько техник, например, предварительный сбор информации с помощью «своих» людей; другой прием — выдавать «клиенту» наиболее общие формулировки, наблюдать, как человек на них реагирует, и на основании этой реакции делать более точный «прогноз»; используется и дедукция, когда какие-то предположения о человеке делаются с учетом его возраста, его видимого материального благосостояния. Приемов очень много, какие-то из них использовала и Ванга.

СПРАВКА

В России насчитывается порядка 800 тысяч колдунов и магов. В прошлом году более двух процентов россиян предпочли обращаться за лечением не к профессиональным врачам, а к народным целителям. Большинство пациентов — молодые девушки и пенсионеры.

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