Достоверность и надежность: как правильно поехать с ребенком за границу

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Поездка ребенка за границу с родителями и без — ответственное событие. Даже когда билеты и путевки уже куплены, путешествие может не состояться из-за неправильно оформленных документов. О том, как избежать проблем и что нужно подготовить, — в материале «Вечерней Москвы».

Какие документы нужны для выезда детей за границу

Согласно федеральным законам, выдержки из которых опубликованы на сайте пограничной службы ФСБ России, выезжать за границу несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут как в сопровождении, так и без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка. Это имеет принципиальное значение.

Если ребенок путешествует со своими законными представителями, ему необходимо оформить заграничный паспорт. Либо ребенок, если ему не исполнилось 14 лет, должен быть вписан в заграничный паспорт родителей (старого образца), а в качестве собственного документа, удостоверяющего личность и гражданство, используется свидетельство о рождении.

Как получить детский загранпаспорт

Для того чтобы оформить заграничный паспорт ребенку, нужно обратиться в МФЦ или в отделение МВД по вопросам миграции по месту фактического пребывания или регистрации.

Через портал государственных услуг заявление на оформление детского загранпаспорта можно подать онлайн. Для этого необходимо сфотографировать ребенка и загрузить фотографию в соответствующую форму, затем придется сфотографироваться уже в МФЦ или в МВД.

Так же как и при оформлении взрослого «загранника», вместе с заявлением надо оплатить госпошлину. При подаче заявления в электронном виде будет предоставлена скидка: пошлина на детей в возрасте до 14 лет составит 2500 рублей без скидки и 1750 рублей со скидкой за паспорт нового образца, дающийся на 10 лет. За паспорт старого образца сроком действия пять лет придется заплатить 1000 и 700 рублей соответственно.

Для детей старше 14 лет пошлина будет, как и для взрослых: 5000 рублей без скидки и 3500 рублей со скидкой через портал госуслуг.

Выезд без родителей

Если ребенок едет за границу без родителей, но в сопровождении третьих лиц (воспитателей, тренеров, родственников) или вообще в одиночку, требования для выезда несколько отличаются.

Во-первых, необходимо иметь при себе собственный загранпаспорт, даже малышам. Во-вторых, нужно согласие одного из родителей с полной персональной информацией о ребенке, родителе, а также данными о поездке: в какую страну ребенок направляется, на какой срок и с кем. При этом со стороны второго родителя не должно быть наложенных запретов. Если запреты есть, нотариальное согласие второго супруга обязательно.

При этом в пункте назначения или при оформлении визы могут потребовать нотариально заверенное согласие обоих родителей на пересечение ребенком границы, где необходимо указать:

— срок действия документа (на одну поездку или до достижения ребенком возраста 18 лет);

— какие страны с ребенком планируется посетить за это время (названия сообществ типа ЕС и СНГ в согласии не допускаются).

Согласие родителей на выезд можно оформить и у нотариуса иностранного государства. Его потребуется затем перевести на русский язык и заверить в российском консульстве.

Против выезда

Бывает так, что не каждый из родителей поддерживает отъезд своего ребенка за границу. Для этого необходимо подать заявление в МВД с паспортом и подтверждением родительских прав на ребенка, а также его гражданства. Последнее проверяется через паспорт и свидетельство о рождении с указанием сведений о гражданстве.

Если заявление подается за границей в консульстве, нужны загранпаспорт и подтверждение родства. Заявление принимается в течение одного дня и рассматривается пять дней. Затем все данные передаются пограничникам. Если заявление о несогласии на выезд не подавалось, а второй родитель хочет вывезти ребенка за границу — это означает, что первый родитель против такой идеи не возражает.

Самые частые ошибки

Как рассказал «Вечерней Москве» правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев, наиболее частой ошибкой со стороны родителей, организующих поездку ребенка за границу, является непонимание или сокрытие реальной цели путешествия.

— Например, есть нарушения, когда люди оформляют визу для ребенка на один срок, заведомо понимая, что ему придется задержаться в этой стране на более длительное время. Бывает, что ненадлежащим образом оформлены медицинские документы для лечения и так далее. Ситуации чаще всего возникают из-за сиюминутного желания родителей сэкономить, «перехитрив» консульские службы, — пояснил юрист.

По его словам, самое главное при отправке ребенка за границу или поездке вместе с ним — сообщать дипломатическим службам, в том числе принимающей стороны, максимально достоверную информацию о целях и сроках визита, а также другие детали, которыми могут заинтересоваться контролирующие органы. Это касается в основном поездок, связанных с образованием, лечением и переездом. Если ребенок едет на отдых и ни один из родителей не возражает, проблем обычно не возникает.

Также специалист посоветовал при отправке ребенка за границу пользоваться услугами только проверенных компаний или государственных органов, предлагающих различные стажировки и образовательные программы. Это позволит как не переплатить лишнего, так и не беспокоиться за судьбу близкого человека, заключил Пантелеев.