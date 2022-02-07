Южная рокада — один из главных транспортных проектов столицы. Скоро она соединится с новым скоростным диаметром

Ход сооружения скоростного диаметра проинспектировали заммэра Андрей Бочкарев (в центре), глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов (справа) и директор ГКУ «УДМС» Николай Колоцей / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о сооружении новых дорог в столице.

В ближайшие годы строительство нового скоростного диаметра и Южной рокады остается одним из главных дорожных проектов столицы. Так, строительство Южной рокады завершено на 44 процента.

— В рамках проекта Южной рокады сегодня ведется строительство четырех участков — от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка и от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автодороги, — сообщил Андрей Бочкарев, — также ведутся реконструкция Донецкой улицы на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной и строительство развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

По словам заммэра, на участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка проводятся работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений путепроводов, устройству подпорных стен, дождевой канализации, теплосети, строительству пешеходных переходов.

— На участке от улицы Марьинский парк до МКАД ведутся строительство дождевой канализации, перекладка теплосетей и переустройство кабельных линий, — продолжил Андрей Бочкарев. — В рамках реконструкции улицы Донецкой идет строительство очистных сооружений и здания конечной станции отстойно-разворотной площадки, а также прокладка инженерных сетей.

Также заммэра рассказал о ходе работ на развязке на пере- сечении Люблинской улицы и южной части скоростного диаметра. Готовность объекта оценивается на 34 процента.

— Ведутся работы по бетонированию пролетного строения, монтажу металлоконструкций и перекладке инженерных коммуникаций, — сказал он.

Параллельно ведется проектирование участка улично-дорожной сети от улицы Южнопортовой до Проектируемого проезда № 3723, в том числе эстакады на пересечении железнодорожных путей между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей.

— Строительство планируется начать до конца года, — заявил Андрей Бочкарев.

Всего в рамках проекта реконструируют и построят девять километров дорог, в том числе шести эстакад.