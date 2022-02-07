Творчество близких людей Марины Цветаевой

Старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Елена Ильина в одной из комнат мемориальной квартиры рассказала о связи Цветаевой с Аделаидой Герцык / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

6 февраля старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Дома-музея Марины Цветаевой Елена Ильина провела авторскую экскурсию «Души неведомой черты». В мемориальной квартире поэта Цветаевой говорили о женской поэзии Серебряного века.

На стене в прихожей висит подлинная афиша 1916 года: «Большая аудиторiя Политехническаго музея. Вечерълекцiя поэтессъ». Среди заявленных участниц — Марина Цветаева. Правда, на встречу она не пришла. Ее стихи читала актриса Эрарская — подруга Софьи Парнок, с которой близко дружила Цветаева.

— Совершенно потрясающий литератор нового типа, — рассказывает о Парнок Елена Ильина. — Софья Яковлевна заведовала отделом критики в модном в то время журнале «Северные записки», который издавался в Петербурге, и это, собственно, она привела туда Цветаеву, познакомив ее там со всеми крупными поэтами.

Парнок сама писала стихи. И даже соперничала с Мариной Цветаевой, хотя, конечно, уступала подруге в мастерстве. Впрочем, Софья была еще хорошим музыкантом и по-настоящему прославилась как либреттист. Об этом Ильина расскажет чуть позже — в темном коридорчике, который Цветаева превратила в «музыкальную шкатулку». А пока мы следуем в столовую, где на столике у дивана стоит занятный снимок.

— Марина — вот она, в шляпке и в собольей шубке, — навестила философа Николая Бердяева, который был тесно связан с семьей довольно знаменитой поэтессы Аделаиды Герцык, — вводит в рассказ еще одну героиню Елена Ильина.

Герцык была старше Цветаевой и в какой-то степени заменила ей мать, которую она потеряла, будучи подростком.

— В одном из стихотворений, посвященных Марине, Аделаида поднимает тематику, которая раньше не поднималась: что делать женщине со своими чувствами и желаниями? И она дает простой совет: «Детям рассказывай сказки о том, чего не бывает», — цитирует строчку из стихотворения Ильина. — Есть вещи, которые женщина может воплотить в своем творчестве.

В доме Цветаевой часто бывала Майя Кювилье — гениальная поэтесса, писала только на французском. В своих стихах она нередко затрагивала табуированные в русской культуре темы, вроде женской сексуальности. И все изумлялись, как красиво это звучит.

— Ходасевич очень точно сформулировал, что такое женская поэзия, — говорит Елена Ильина. — Женщины умеют показать «предпоцелуйный миг», поэтому все, что они пишут, почти всегда целомудренно и потрясающе чувственно.

В начале XX века их творчество стало поиском новых этических, религиозных и философских открытий.

СПРАВКА

Следующая авторская экскурсия старшего научного сотрудника Дома-музея Цветаевой Елены Ильиной «Любовный долг» пройдет 13 февраля. Она расскажет историю Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, как возникли и видоизменялись отношения между ними.