Кубики собрать и мороженым угостить помогут роботы

Инженеры-робототехники Игорь Корнилов (справа) и Александр Ефимов демонстрируют возможности коллаборативного робота / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

7 февраля во всем мире отмечался Международный день роботов — устройств, ставших частью нашей повседневной жизни. Самые востребованные модели в мире были представлены на смотровой площадке в Сити.

Любая прогулка по смотровой площадке начинается с киоска с мороженым: здесь находится мини-производство, поэтому мороженщица предлагает всем гостям продегустировать лакомство. Но в этот раз мороженое раздавала не приятная девушка в фартуке, а робот, обе руки которого энергично одаривали каждого проходившего мимо.

— Это представитель семейства коллаборативных роботов, — объясняет Игорь Корнилов, руководитель технического подразделения компании — производителя робототехники. — Он успешно решает любую задачу, где важна мелкая моторика. Так, на площадке можно увидеть еще одного такого же робота. Он складывает из кубиков слова, которые ему показывает ребенок. Но основная задача этой модели — сборка микрокомпонентов и электронных плат. Кроме того, он отлично зарекомендовал себя в сфере услуг — такие роботы используются в кофейнях для выдачи кофе, а здесь, на смотровой площадке, он заменил мороженщицу.

Эта модель, разработанная в 2015 году, успешно используется на подмосковном заводе, где изготавливаются инсулиновые шприцы.

Помимо полноразмерных роботов, на площадке можно увидеть мини-выставку моделей популярных промышленных машин. Так, здесь представлен макет робота«молнии». По форме он напоминает перевернутую греческую букву дельта. Его главное умение — работа с легкими предметами на очень высокой скорости. Поэтому «молнии» используют в промышленных кондитерских производствах для сортировки печенья и конфет.

Рядом с «молнией» — миниатюрная версия робота-«гиганта ». Этот промышленный робот способен поднимать грузы свыше 500 килограммов. Самый большой «гигант» уже несколько лет ударно трудится в Челябинской области, перемещая 800-килограммовые палеты с огнеупорными изделиями.

Здесь же можно увидеть и робота-«сварщика». Представленная модель уже более 42 лет выполняет точечную сварку. Его более молодые коллеги могут собрать автомобильный кузов за 46 секунд. В нашей стране роботы«сварщики» работают на производстве автомобилей в Тульской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Основин, pr-менеджер PANORAMA360:

— В рамках Международного дня роботов мы хотели дать нашим посетителям познакомиться с инновациями в этой сфере. Для этого мы пригласили представителей одного из крупнейших производителей промышленных роботов в мире. Его разработки интегрированы во многие производственные процессы. Роботам будет посвящена вся предстоящая неделя. В ее рамках состоятся лекции и мастер-классы по программированию для детей. Их проведут инженеры компании — разработчика программ.