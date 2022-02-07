Пугающий свет знаний: каких научных открытий люди боятся больше всего

Кадр из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988). Главный герой — Полиграф Шариков (Владимир Толоконников), квазичеловек, по cюжету созданный ученым из дворового пса, которому пересадили гипофиз и семенники маргинала Клима Чугункина. Полноценным членом общества Шариков не стал, зато принес много проблем окружающим / Кадр из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце», 1988

8 февраля отмечается День науки. Проведенный при поддержке РАН опрос показал, что из этой сферы сильнейший страх вызывают развитие оружия массового поражения, искусственного интеллекта и роботизации, открытия в области вирусологии и генетики. На этой странице эксперты, журналисты и читатели «Вечерней Москвы» выясняют, стоит ли ограничивать исследователей, и что опаснее: невежество или безграничное знание о мире.

Человеку дали образование, а он не взял

Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей квалификационной категории, научный журналист:

Почему в списке научных открытий, которых боятся россияне, есть вакцинация против COVID-19? Все просто. Сейчас разъяснительная кампания о пользе прививки довольно слабая. А вот контрпропаганда, наоборот, очень активная, на это тратятся огромные деньги. Недавно было опубликовано британское исследование о том, что есть как минимум 12 человек, которые заинтересованы в продвижении антинаучной информации. Это очень известные политики, миллиардеры, основатели фондов. Сложно сказать, зачем это им. Возможно, так эти люди наращивают свою политическую или социальную значимость. И люди с большей вероятностью станут на их сторону.

Потому что они играют на эмоциях, обращаются к нерациональному, используя простое объяснение — нас хотят убить. А когда врачи начинают рассказывать о пользе вакцинации, человек просто отмахнется и скажет, что ничего не смыслит в науке. Ведь зачем пытаться что-то понять, если можно посмотреть видеоролик, где какой-то эксперт говорит о том, как вредна прививка? К сожалению, в эпоху информатизации экспертом может себя назвать любой человек, который умеет снимать видео. Он говорит на понятном языке, его воспринимают как правильный источник информации. Его приглашают на ток-шоу, цитируют, хотя его знаний не хватит даже на учебник биологии начальной школы. И это огромная проблема во всем мире.

Вера в такие бредни не зависит от уровня образования, как многие считают. Я всегда говорю: человеку могли дать образование, а он его не взял. И мы видим немалое количество антипрививочников среди врачей, академиков. По данным опроса, молодежь меньше верит в антинаучный бред, но, на мой взгляд, возраст тоже не показатель. Молодые люди с удовольствием распространяют информацию о вреде вакцины, потому что это в тренде, можно снять видео и набрать кучу просмотров в интернете.

Что касается веры в бредни у взрослого поколения, это тоже просто объяснить. В животном мире среди приматов есть особый способ социальных контактов — груминг. Это когда две обезьяны перебирают шерсть друг друга. Во время пандемии мы стали чаще сидеть дома, дистанцироваться, такого груминга нет. А общаться и оказывать знаки внимания нужно. Все сместилось в интернет. Там стало происходить соединение по взглядам. Если человек видит, что кто-то распространяет информацию о вреде прививки, это обязательно нужно подхватить, прокомментировать, разместить у себя. А еще лучше — создать целое сообщество.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Душа, наполненная верой, побеждает страхи

Стахий (Колотвин), иерей, настоятель Храма Воздвижения Креста Господня в Митине:

По данным опроса, среди тех, кто боится научных открытий, больше взрослых, чем молодых.

С точки зрения веры, наука — это средство, которое может быть использовано разными способами. Люди старшего возраста больше живут XX веком, чем XXI, поэтому их настороженность более чем объяснима. Они помнят свою реальность: ядерную гонку вооружений, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, взрыв в Чернобыле... Это сопровождало их жизнь. И они видели, что тот самый атом, который вроде дает дешевое электричество для домов, может и убивать.

А для молодежи все это страницы истории — для них нет сильной разницы, в прошлом веке это случилось или во время наполеоновского нашествия.

Интересно, что, несмотря на страх, старшее поколение более уважительно относится к научным и инженерным специальностям. Вот такой парадокс.

К тому, что молодежь меньше боится научных открытий, можно относиться по-разному. Приведу пример.

Допустим, вы занялись серьезным делом — стали врачом. И вы делаете операцию на сердце ребенку, что подразумевает максимальную аккуратность. Это нормально, если у врача будет волнение. Но он не должен допустить, чтобы дрожали руки.

Точно так же и человеку, который беспокоится из-за того, что нам принесет новый виток развития науки и технологий, нужно беспокоиться. Но без «дрожащих рук», чтобы суметь воспользоваться благами и не дать технологиям обратиться против себя.

Человеку, по-настоящему верующему, будет легче. Если же он полон предрассудков, то будет испытывать суеверный страх. Потому что у него в жизни то место в душе, которое должно быть наполнено верой, останется свободным лишь на 10–15 процентов. А остальное будет занимать страх перед технологиями и новыми открытиями. Поэтому надо заполнять свою душу верой, чтобы избавиться от этих эмоций.

А переживания по поводу искусственного интеллекта — это страх возвращения к тоталитарному режиму. Контролю, за которым стоит уже не человек, не сосед — винтик в этой системе, а машина, компьютер или телефон.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прогресс с камнем за пазухой

Андрей Кормухин, координатор движения «Сорок Сороков»:

Страхи людей перед научным прогрессом, особенно в области искусственного интеллекта, роботизации и компьютеризации, вполне обоснованны. Более того, эти опасения есть и у людей, которые отвечают за государственную безопасность. Дело в том, что у каждого научного изобретения есть обратная сторона медали. Например, если мы допустим дальнейшее развитие искусственного интеллекта, то человечество может столкнуться с распространением киберпреступности и созданием виртуальных магазинов психотропных веществ. Возможности компьютеров выполнять действия и принимать решения, свойственные человеческому интеллекту, могут еще больше повлиять на игровую зависимость людей, от которой их уже не получится избавить.

Более того, технические изобретения способны уничтожить ту составляющую современного человека, которая отличает его от животных. То есть духовно-нравственные характеристики, которые вырабатываются в нем благодаря соприкосновению исключительно с реальным миром, а не виртуальным. Еще продукты научно-технического прогресса могут оказаться в руках недобросовестных людей, которые могут обратить эти технологии против человека. Я бы даже сказал, что они способны нанести урон, превышающий вред от ядерной катастрофы. Ведь от радиационной аварии люди могут спрятаться, например, в бункере, но внутренний мир человека, уничтоженный кибероружием, уже не вернуть.

В последнее время, особенно на фоне развития технологий в пандемию коронавируса, нам говорят, что человек уже не будет прежним. Многие ученые рассуждают о том, как будет выглядеть человек в будущем. Даже допускают возможность, что все элементы, составляющие его тело, будут печататься на 3D-принтере. На мой взгляд, такие мысли провоцируют уход от христоцентричной модели цивилизации, из-за чего многие из нас начинают забывать про заповеди, изложенные в Священном Писании, и подчиняться новым правилам, которые морально разлагают наше общество. Чтобы такого не произошло, наука должна соответствовать духовно-нравственным ценностям, о чем довольно часто напоминают в Русской православной церкви.

Фото: pexels.com/Markus Spiske

Технологии открывают возможность развиваться

Роман Шамин, заведующий кафедрой «Информатика» Российского технического университета:

Основной фактор, который провоцирует страх людей перед развитием искусственного интеллекта, связан с тем, как отображают его возможности в мировом кинематографе. После просмотра фильмов «Терминатор» или «Матрица», где показаны способности всесильного искусственного интеллекта противостоять обществу, у людей могут возникнуть определенные опасения. Эти кинокартины очень качественно сняты, а значит, убедительны. Хотя это фантастические произведения, не имеющие ничего общего с научно-техническим укладом.

Более того, в современном мире с искусственным интеллектом сталкиваются не только специалисты, но и обыватели. Ведь «цифровой лагерь», о котором рассуждают многие эксперты, теоретически возможен. Люди практически ежедневно находятся под контролем систем видеонаблюдения и распознавания лиц, принцип работы которых не всегда знают даже ученые. А если человек чего-то не понимает, то начинает этого сторониться или опасаться. Учитывая возможности современных технологий, вряд ли роботы способны выйти из строя, а затем направить свои технические возможности против создателей. Это допустимо только в том случае, если человек сам запрограммирует такое поведение.

Чтобы избавиться от страха перед искусственным интеллектом, важно понимать, что эти технологии не столько вредят, сколько работают на пользу человека. Например, из-за активного внедрения в жизнь систем видеонаблюдения в стране улучшилась раскрываемость преступлений, благодаря чему жить стало намного безопаснее.

Компьютеризация и роботизация тоже вызывают настороженность у людей. Ведь они считают, что из-за упрощения нашей жизни люди станут глупее, а роботизация снизит количество рабочих мест, что сейчас и происходит. На мой взгляд, общество не становится глупее или необразованнее из-за внедрения электронно-вычислительной техники в жизнь. Да, человек использует для вычислений калькулятор, вместо того чтобы складывать числа в уме и тренировать память. Зато у него появляется достаточно времени, которое он сэкономил на вычислениях, чтобы решить более глобальные и сложные задачи, с которыми искусственный интеллект никогда не справится. Особенно роботизация полезна во многих технических специальностях. Избавляя человека от физического, а порой изнурительного и травмоопасного труда на производстве, технологии дают людям возможность для интеллектуального развития.

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка», 2003

Почему же мы так боимся эту науку

Сергей Лесков, обозреватель:

Из всех направлений деятельности мы, так я думаю, более всего обязаны науке. Благодаря науке человек перестал голодать: 2 процента фермеров могут прокормить все население, и треть всех продуктов сегодня выбрасывается. Благодаря науке отступила детская смертность: у короля Эдуарда I Длинноногого в XIII веке было 19 детей, но до взрослого возраста дотянул только один сын, что привело к угасанию династии Плантагенетов. Благодаря науке побеждены страшные болезни черная оспа и чума, которые выкашивали города и страны. Благодаря науке мы вышли в космос и легко перемещаемся по планете. Благодаря науке мы работаем в интернете, живем в инстаграме и не расстаемся с айфоном…

Но вместо благодарности мы ничего так не боимся, как новых достижений науки. Алармистские настроения подогревают фантастические романы, ничто так хорошо не продается, как страх. Без бесконечных вариаций на тему «Собачьего сердца» и «Терминатора» наша жизнь бы оскудела.

Почему нас тревожит победная поступь науки? Естественная реакция. Здоровый консерватизм лежит в основе человеческой природы. Семь раз отмерь, один раз отрежь. С высоты веков прежние страхи кажутся смешными. Когда появились паровозы, на полном серьезе обсуждалась опасность снижения надоев у коров от паровозных гудков. Когда Лев Толстой ушел из дома, газеты писали, что его довели до ручки авиаторы и синематограф. Когда появилась вакцина, в ней заподозрили встроенный чип…

По данным последнего опроса, страх перед оружием массового поражения (хотя не ему ли человечество обязано отсутствием крупных войн в последние 70 лет?), компьютеризацией и новыми вирусами испытывает до 14 процентов российских граждан. Показательно, что мужчин наука пугает меньше, чем женщин, а молодежь слабее трепещет перед прогрессом, чем старшее поколение. Чем больше человек зарабатывает, тем ровнее дышит. Полагаю, это связано с зависимостью доходов от образования, хотя специально эта позиция не изучалась.

Резко сократилась тревожность относительно клонирования и генной инженерии. Но в 5 раз за два года выросли страхи перед новыми болезнями. Ужас перед вакцинацией от ковида испытывают 3 процента граждан. Что ж, Луи Пастер заметил: «Многое может наука, но перед невежеством она бессильна».