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Отряды добровольцев сделают ремонт и благоустроят улицы

Юлия Панова

Общество
Отряды добровольцев сделают ремонт и благоустроят улицы
Боец отряда «Наследники» Московского энергетического института Богдан Ефтеев (на переднем плане) помогает расчищать снег в деревне Брехово Солнечногорского района Московской области / Фото: Пресс-служба НИУ МЭИ

Студенты Московского энергетического института приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Два отряда из столичного вуза помогли жителям Смоленской и Московской областей в решении бытовых проблем.

Студенты в сине-белых куртках с лопатами в руках активно расчищают дорожки от снега.

— Это не только хорошее дело, которое облегчит жизнь людям, но и хорошая физическая нагрузка, — говорит боец отряда «Наследие» Богдан Ефтеев, зачерпывая лопатой очередную порцию снега с тротуара.

Уже четвертый год подряд студенты МЭИ на одну неделю становятся настоящими спасителями для людей.

— У нас большой список задач, которые мы выполняем, — рассказывает командир отряда «Наследие» Данис Ахметов. — Мы проводим профориентационные встречи для школьников и творческие мастер-классы для детей. А еще нас часто просят помочь очистить дороги от снега, сделать несложные ремонтные работы или благоустроить территории. Мы помогает и ветеранам: делаем ремонт в их домах.

Данис участвует в выездах с самого старта акции — с 2018 года. Первый раз он отправился помогать жителям города Зубцов Тверской области.

— Мы отработали там неделю. За эти семь дней я понял, что десант дает некую моральную перезагрузку. К тому же такая патриотическая акция помогает увидеть жизнь отдаленных уголков нашей страны и помочь местным жителям тем, в чем они нуждаются, — говорит Данис Ахметов.

Ребята узнают о будущих выездах в основном через «сарафанное радио». Среди студентов очень быстро разносится информация об интересных проектах и мероприятиях. Бойцы, возвращаясь из таких небольших путешествий, выкладывают фотографии в социальные сети, рассказывают товарищам истории на переменах между парами. И их однокурсники начинают проявлять интерес и тоже записываться в отряды, чтобы поехать помогать людям в следующем году. Поэтому спустя два года после старта акции вузу даже пришлось создать второй отряд «Вихрь», чтобы у всех желающих была возможность попробовать свои силы в таком нелегком, но интересном деле.

Среди тех, кто записался на акцию именно таким способом, — боец отряда «Наследие» Ксения Тарасенко. Раньше она принимала участие и в других волонтерских проектах. Поэтому мимо «Снежного десанта» не смогла пройти.

— Мои друзья, которые уже тогда состояли в студотрядах, рассказывали много интересных историй о поездках и вдохновили меня записаться, — говорит девушка. — Мне нравится, что здесь мы помогаем людям именно делом. Несомненно, материальные вложения бывают очень важны в таких вопросах. Но порой улыбка, доброе дело или просто разговор с человеком могут принести гораздо больше пользы.

Ксения добавила, что непростые условия работы ее не пугают. Наоборот, они закаляют характер.

— В десанте мы спим в спальных мешках, — говорит Ксения Тарасенко. — А иногда времени для сна остается мало, потому что хочется успеть сделать слишком много всего.

Еще одна студентка МЭИ, Ирина Самидова, в этом году впервые принимала участие в акции.

— Мне захотелось испытать свои силы, — рассказывает она. — И, конечно же, найти верных товарищей: людей со схожей энергией, с которыми все будет нипочем.

Студентка отмечает, что волонтерство затягивает — каждое событие дарит новый опыт и эмоции, которых хочется получать все больше и больше. В пресс-службе МЭИ отметили, что, помимо помощи жителям разных городов и деревень, акция помогает сплотить студентов.

— У каждого отряда своя символика и запоминающийся стиль. Между ребятами, которые входят в одну команду, завязываются крепкие узы. Кроме того, участие в отрядах «Снежного десанта» — это отличная возможность отдохнуть душой, открыть студенчество с другой стороны, завести новых друзей и принести пользу окружающим людям, — рассказали в пресс-службе вуза.

Командир Союза студенческих отрядов НИУ «МЭИ» Александр Егоров отметил, что количество участников в отрядах постоянно растет.

— Сейчас в «Снежном десанте» участвуют около 50 человек. Во все отряды проводится предварительный отбор. Количество кандидатов в каждую команду порой достигает 80 человек, — отмечает Александр Егоров.

Сейчас руководство вуза рассматривает возможность снова увеличить численность десанта за счет открытия новых отрядов.

И, конечно, вуз всячески поддерживает инициативных студентов.

— Их работу и достижения мы постоянно освещаем на сайте и в социальных сетях вуза, — рассказывает Александр Егоров.

А во время закрытия сезона всем участникам акции вручают благодарственные письма от ректора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Акция «Снежный десант РСО» в Москве проходит в шестой раз. В 2021 году к ней присоединились более 200 студентов.

Они отправились в 30 населенных пунктов и за неделю успели совершить около 250 добрых дел. В 2022 году число участников акции выросло до 240 добровольцев. Они отправились работать в Тульскую, Ивановскую, Смоленскую и Московскую области. В преддверии старта акции, в конце 2021 года, в Москве провели одноименный всероссийский форум. На него приехали почти 400 добровольцев из 64 регионов страны. Студенты обменялись опытом, послушали лекции по организации работы в коллективе и поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой помощи.

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