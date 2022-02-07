Столичные контролеры больше не верят наивным оправданиям нарушителей

Контролер-инспектор Алла Илехметова выписывает штраф пассажирке без маски / Фото: ГКУ организатор перевозок

7 февраля специалисты ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд по соблюдению масочного режима в Московском метрополитене. Контролеры проверили наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров на станции «Чеховская».

В вестибюле метрополитена дежурят три контролера. Они внимательно всматриваются в поток пассажиров. Вдруг они замечают, что по эскалатору поднимается девушка без маски. Увидев сотрудников в темно-синей форме с красным логотипом «Организатора перевозок» на плече, пассажирка закрывает лицо широким коричневым шарфом и спешит к турникетам, пряча глаза. Но инспектор-контролер Сергей Скороход уже направляется к ней.

Он преграждает ей путь и представляется.

— Здравствуйте, почему вы без маски? — задает вопрос Сергей Скороход.

— У меня ее сейчас нет, дома оставила. Но я могу ее купить и сразу же надеть, — ответила пассажирка.

— Извините, но я вынужден выписать штраф, — отвечает ей контролер.

Дежурство продолжается. Спустя 15 минут инспектор-контролер Алла Илехметова останавливает еще одну пассажирку.

— Я спешила и не успела надеть маску, — оправдывается девушка. — Неужели теперь и за это штрафуют...

— Да, вы нарушили масочный режим. Это зафиксировано камерами, — отвечает Алла Илехметова и составляет протокол.

По словам Сергея Скорохода, некоторые пассажиры метро отказываются носить маски, потому что они сделали прививку от коронавируса.

— Они считают, что это освобождает их от общих правил. Но это не так. Ношение масок — это обязательная мера, которая позволяет сохранить высокий уровень безопасности в транспорте, — пояснил Сергей Скороход.

Также сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» проверили соблюдение масочного режима в трамваях № 7 и 50.

ЭТО ЗАКОН

Согласно пункту 1 постановления главного государственного санитарного врача России от 16 октября 2020 года, граждане обязаны носить маски при посещении общественных мест, в частности в транспорте. Нарушение этого пункта предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей. Выплатить его москвичи должны в течение 60 дней со дня составления протокола.