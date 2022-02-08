Эксперт назвала пять главных ошибок в уходе за собой в зимний период

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Уход за собой — важная составляющая здорового образа жизни. От него зависит внешний вид, состояние и уверенность в себе. Порой мы забываем об обычных правилах, которые следует выполнять для более качественного ухода за собой. А из этого формируются нелепые ошибки, которые плачевно отражаются на внешности.

Но предупрежден — значит вооружен. Бьюти-блогер Ира Блан рассказала «Вечерней Москве» об основных ошибках в уходе за собой в зимний период.

Первая ошибка — нежелание смывать на ночь макияж

— Снять макияж — не значит умыться, это просто снятие макияжа, которое обязательно делать каждый раз, когда вы нанесли макияж, — объясняет эксперт.

Если макияж нанесен, необходимо запомнить правило двухступенчатого очищения: сначала макияж удаляется с помощью нежного специального средства, например, гидрофильного масла или молочка, что особенно хорошо зимой, а затем следует приступить к умыванию лица.

Вторая ошибка — умываться и мыться в горячей воде

Горячая вода сильно вредит коже, особенно зимой.

— Считается, что от повышенной температуры воды открываются поры, но это миф. Поры от горячей воды не открываются, потому что они не двигаются, у них нет мышц, чтобы они двигались, — рассказывает косметолог.

Горячая вода нарушает pH баланс кожи — делает ее сухой. Она смывает все естественные увлажняющие жиры. Как следствие, умывание горячей водой или душ горячей водой ведет к пересушиванию кожи. Сухая кожа в свою очередь ведет к появлению большего числа воспалений и других проблем с ней. Как подчеркивает эксперт, воспаления чаще появляются не на жирной коже, а на сухой, потому что в нее намного проще попасть раздражителям.

Третья ошибка — уделять внимание уходу только за лицом

Как правило, косметичка любой женщины содержит массу средств для ухода за лицом, которые используются ежедневно. При этом кожа тела остается явно обделенной вниманием. Это неправильно.

— Тело точно так же требует ухода, как и лицо. Более того, кожа также требует очищения, отшелушивания, желательно, с помощью кислот, увлажняющих регулярных процедур. Они особенно актуальны в зимний период, когда в доме воздух высушивается отопительными приборами, — отмечает Блан.

Четвертая ошибка — косвенный уход за собой

Ошибка заключается в нежелании носить головной убор в холодное время года.

— Оставлять волосы зимой в холоде — это страшная, точнее, фатальная ошибка, — предупреждает эксперт. — В волосах достаточно много воды, которая на холоде замораживается. И сюрприз: если вы никогда не понимали, почему зимой часто появляются секущиеся кончики и обламываются волосы, то это и есть первопричина.

Вода и влага в волосах застывает на улице очень легко. Так как волос тонкий, перемещения из теплой в холодную температуру нарушают волосяную структуру. Он разбухает, ломается и слабеет. Поэтому ни в коем случае никогда нельзя пренебрегать головными уборами. Прятать волосы следует максимально, и не только у корней, но и кончики тоже — под капюшон, под воротник, хоть куда-нибудь, призывает специалист, добавляя, что не надо зиме показывать свои волосы лишний раз.

Фото: Из личного архива Ирины Блан

Пятая ошибка — верить в мифы из интернета, а не полагаться на проверенные системы ступенчатого ухода

— Никакие мифы, которые обещают за одно применение чудо-средства избавить от проблем и наградить на следующий день отличной кожей, не работают, — констатирует Блан. — «Чудесные истории» в интернете существуют только для того, чтобы собрать просмотры, а не для того, чтобы упростить жизнь.

По мнению косметолога, нет ничего проще, чем старая, реально работающая, многоступенчатая система ухода, которая подходит человеку индивидуально. А для подбора косметических средств и уходовых программ надо обращаться к специалистам и не экспериментировать на себе.