Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лечит и калечит: как снег влияет на тело и душу

Ольга Маркова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Лечит и калечит: как снег влияет на тело и душу
Фото: Pexels

В предпоследнее воскресенье января мир отмечает День снега. Для любого россиянина снег больше, чем просто осадки и вечный бой коммунальных служб. Для нас снег — это неотъемлемая часть образа жизни, мировосприятия, культуры, наконец. О том, какое влияние оказывает «белое покрывало» на тело и душу, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами.

Одним из популярных видов закаливания в нашей стране является обтирание снегом. Оно, разумеется, более щадящее по сравнению с моржеванием, а ожидаемый эффект от процедуры ничуть не хуже. Россияне, которые закаляются таким способом, свято верят в целебную силу снега. Однако с точки зрения доказательной медицины эффект от закаливания существенно не влияет на риск заболеть и заключается только в лучшей переносимости низких температур, говорит терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алена Хрипкова.

— При растирании снегом, как и при нырянии в ледяную прорубь, происходит выраженная реакция сердечно-сосудистой системы: повышаются пульс и давление, увеличивается кровоснабжение внутренних органов, одновременно сужаются сосуды кожи и конечностей. Образно говоря, организм при растирании снегом на короткое время переходит в аварийный режим работы, происходит резкий выброс стрессовых гормонов — адреналина и кортизола, — объяснила специалист. — Когда мы начинаем согреваться, аварийный режим выключается и в организме активно вырабатываются так называемые гормоны счастья — эндорфины, с чем и связывают приятные эмоции от данной процедуры и улучшение самочувствия.

Однако, предупреждает терапевт, растирание снегом может быть вредно при наличии острых и хронических заболеваний. Если вы хотите попробовать это впервые, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом — это можно сделать онлайн без траты времени на визит в клинику.

Лечит и калечит: как снег влияет на тело и душу Фото: depositphotos

Кроме того, снег провоцирует и физическую активность. Так, работа по уборке снега — это прекрасная низкоинтенсивная физическая нагрузка, которая вовлекает и верхнюю, и нижнюю части тела, констатирует специалист.

— В холодное время года полезно заниматься ходьбой на беговых лыжах, кататься на горных лыжах и сноуборде. Эти виды физической активности увеличивают силу и выносливость, а регулярные занятия ими позволяют снизить уровень артериального давления и риск сердечно-сосудистых заболеваний. И даже просто ходьба по рыхлому снегу обеспечит вас большей двигательной активностью, чем вы обычно привыкли, — резюмировала Алена Хрипкова.

Снег и талая вода из него активно используются в косметологии, отмечает тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог, создатель онлайн-академии «АнтиЭйдж» Анна Кугук.

Вода, о которой идет речь, носит почетное звание «живой». Основная разница между простой водой и снежной заключается в расположении молекул. У талой воды они имеют упорядоченную структуру, а у обычной — «разбросаны» хаотично. Структурированная вода быстрее вступает в химическую реакцию в клетках, а значит, приносит больше пользы для организма. Органы без проблем «впитывают» ее, ведь она похожа на межклеточную жидкость, отмечает эксперт. Кубики льда из талой воды оказывают на кожу лица положительное влияние.

— Отлично убирая отеки, лед тонизирует кожу, усиливает циркулирование крови, «стирает» мелкие морщинки, угревую сыпь. Ледяные кубики помогут убрать темные круги под глазами и снять усталость. Они великолепно подготавливают кожу лица для наложения кремов, тем самым делая ее свежее, — констатирует тренер по омоложению. — Эффект от ледяных процедур будет намного сильнее, если добавить туда травяной отвар, ягоды, овощи, фрукты или эфирные масла.

Однако любые косметические воздействия на кожу имеют противопоказания, предупреждает специалист. Поэтому, как и в случае с растиранием снегом, необходимо перед процедурами проконсультироваться со специалистом.

Лечит и калечит: как снег влияет на тело и душу Фото: depositphotos

Влияние белого цвета снега на «душу», как правило, также благотворно. Белый цвет — синтез всех оттенков. В русской культуре белый имеет положительную коннотацию, отмечает кандидат психологических наук, популяризатор психологии эффективности и автор методики «шэфф_мышление» Елена Мильто.

— Но с другой стороны, в плане психологического здоровья он (белый цвет — прим. «ВМ») может быть опасен, — предупреждает специалист. — Излишнее количество этого цвета вокруг высасывает энергию. Никакой мистики: если постоянно находиться в чисто белом помещении, то это приведет к гипотемии (сниженному настроению), вызовет страхи, тревоги, депрессию.

То же касается и самого снега: в культуре он является символом обновления. После осенней слякоти белое «покрывало» действительно сперва радует, но отсутствие других цветов (кроме темных и серых) и ярких красок опять же способно привести к апатии, говорит психолог.

— Плюс городской снег — это не то же самое, что снег за городом. В мегаполисе все выглядит более серым и землистым, что, как вы понимаете, не вселяет радости, — констатирует Елена Мильто. — Белый хорошо «работает» в сочетании с другими, особенно ярким цветами, и дарит максимальный комфорт для человека. А в комфортных условиях наша эффективность и продуктивность может быть в разы выше.

Читайте также:
Здоровье Косметика рекомендации экспертов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте