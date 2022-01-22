Лечит и калечит: как снег влияет на тело и душу

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В предпоследнее воскресенье января мир отмечает День снега. Для любого россиянина снег больше, чем просто осадки и вечный бой коммунальных служб. Для нас снег — это неотъемлемая часть образа жизни, мировосприятия, культуры, наконец. О том, какое влияние оказывает «белое покрывало» на тело и душу, «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами.

Одним из популярных видов закаливания в нашей стране является обтирание снегом. Оно, разумеется, более щадящее по сравнению с моржеванием, а ожидаемый эффект от процедуры ничуть не хуже. Россияне, которые закаляются таким способом, свято верят в целебную силу снега. Однако с точки зрения доказательной медицины эффект от закаливания существенно не влияет на риск заболеть и заключается только в лучшей переносимости низких температур, говорит терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алена Хрипкова.

— При растирании снегом, как и при нырянии в ледяную прорубь, происходит выраженная реакция сердечно-сосудистой системы: повышаются пульс и давление, увеличивается кровоснабжение внутренних органов, одновременно сужаются сосуды кожи и конечностей. Образно говоря, организм при растирании снегом на короткое время переходит в аварийный режим работы, происходит резкий выброс стрессовых гормонов — адреналина и кортизола, — объяснила специалист. — Когда мы начинаем согреваться, аварийный режим выключается и в организме активно вырабатываются так называемые гормоны счастья — эндорфины, с чем и связывают приятные эмоции от данной процедуры и улучшение самочувствия.

Однако, предупреждает терапевт, растирание снегом может быть вредно при наличии острых и хронических заболеваний. Если вы хотите попробовать это впервые, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом — это можно сделать онлайн без траты времени на визит в клинику.

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Кроме того, снег провоцирует и физическую активность. Так, работа по уборке снега — это прекрасная низкоинтенсивная физическая нагрузка, которая вовлекает и верхнюю, и нижнюю части тела, констатирует специалист.

— В холодное время года полезно заниматься ходьбой на беговых лыжах, кататься на горных лыжах и сноуборде. Эти виды физической активности увеличивают силу и выносливость, а регулярные занятия ими позволяют снизить уровень артериального давления и риск сердечно-сосудистых заболеваний. И даже просто ходьба по рыхлому снегу обеспечит вас большей двигательной активностью, чем вы обычно привыкли, — резюмировала Алена Хрипкова.

Снег и талая вода из него активно используются в косметологии, отмечает тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог, создатель онлайн-академии «АнтиЭйдж» Анна Кугук.

Вода, о которой идет речь, носит почетное звание «живой». Основная разница между простой водой и снежной заключается в расположении молекул. У талой воды они имеют упорядоченную структуру, а у обычной — «разбросаны» хаотично. Структурированная вода быстрее вступает в химическую реакцию в клетках, а значит, приносит больше пользы для организма. Органы без проблем «впитывают» ее, ведь она похожа на межклеточную жидкость, отмечает эксперт. Кубики льда из талой воды оказывают на кожу лица положительное влияние.

— Отлично убирая отеки, лед тонизирует кожу, усиливает циркулирование крови, «стирает» мелкие морщинки, угревую сыпь. Ледяные кубики помогут убрать темные круги под глазами и снять усталость. Они великолепно подготавливают кожу лица для наложения кремов, тем самым делая ее свежее, — констатирует тренер по омоложению. — Эффект от ледяных процедур будет намного сильнее, если добавить туда травяной отвар, ягоды, овощи, фрукты или эфирные масла.

Однако любые косметические воздействия на кожу имеют противопоказания, предупреждает специалист. Поэтому, как и в случае с растиранием снегом, необходимо перед процедурами проконсультироваться со специалистом.

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Влияние белого цвета снега на «душу», как правило, также благотворно. Белый цвет — синтез всех оттенков. В русской культуре белый имеет положительную коннотацию, отмечает кандидат психологических наук, популяризатор психологии эффективности и автор методики «шэфф_мышление» Елена Мильто.

— Но с другой стороны, в плане психологического здоровья он (белый цвет — прим. «ВМ») может быть опасен, — предупреждает специалист. — Излишнее количество этого цвета вокруг высасывает энергию. Никакой мистики: если постоянно находиться в чисто белом помещении, то это приведет к гипотемии (сниженному настроению), вызовет страхи, тревоги, депрессию.

То же касается и самого снега: в культуре он является символом обновления. После осенней слякоти белое «покрывало» действительно сперва радует, но отсутствие других цветов (кроме темных и серых) и ярких красок опять же способно привести к апатии, говорит психолог.

— Плюс городской снег — это не то же самое, что снег за городом. В мегаполисе все выглядит более серым и землистым, что, как вы понимаете, не вселяет радости, — констатирует Елена Мильто. — Белый хорошо «работает» в сочетании с другими, особенно ярким цветами, и дарит максимальный комфорт для человека. А в комфортных условиях наша эффективность и продуктивность может быть в разы выше.