Как надо худеть разным знакам зодиака, чтобы увидеть результат уже весной

Фото: depositphotos

На дворе последний месяц зимы, и многие уже задумались о том, что пора приводить себя в форму к лету. «Вечерняя Москва» поговорила с тарологом и парапсихологом Галиной Янко и узнала, какая диета подходит разным знакам зодиака и что надо делать представителям разных стихий, чтобы быть в форме.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Энергичные и страстные, вы как в омут с головой погружаетесь диету, но не всегда умеете ее поддерживать. Лучший вариант — краткосрочный интенсивный режим, например интервальное голодание. Или попробуйте устроить соревнование по похудению с другом. Ваш азарт в этом случае будет вам на руку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ни один знак не ведет более сидячий образ жизни и не набирает килограммы быстрее, чем вы. Регулярная физическая активность и постоянное слежение за питанием вам просто необходимы. Вы с радостью и упорством будете придерживаться фитнес-программы, если она будет предсказуемой, немного скучной и покажет практические результаты.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Благодаря своей врожденной рассеянности и почти истерической нервной системе вы сжигаете калории быстрее представителей других знаков. Лучшее решение для вас — это есть часто и небольшими порциями разнообразные блюда, которые можно есть, пока вы заняты чем-то другим (читаете, смотрите телевизор, слушаете музыку, работаете и т. д.).

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки склонны к перееданию на фоне стресса, любители перекусить перед сном и заядлые скопидомы. Благодаря своей любви к домашнему хозяйству вы можете увлечься правильным питанием, приучите себя готовить полезные низкокалорийные блюда, не перегруженные жиром. Упорные и трудолюбивые, вы прекрасно справитесь с любой долгосрочной фитнес-программой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы отличаетесь врожденным артистизмом и желанием во всем быть первыми, так что обратитесь к собственному тщеславию, записавшись в тренажерный зал, где вы сможете заниматься на виду у всех и без конца фантазировать о том, как ослепительно вы будете выглядеть, когда сбросите несколько килограммов. Групповые занятия будут стимулировать вас быть лучшими в своей группе и показывать отличные результаты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы безумно чувствительны в вопросах питания и во всем цените систему. Вам подойдет вегетарианство или любая другая диета и фитнес-программа — прагматичная, подробная, очищающая и жестко организованная. Если вы хотите похудеть, то можете также придерживаться правила потреблять не более 1200 ккал в день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы настолько неуверенны в своих желаниях, что в середине диеты можете передумать. Так что не столь важно то, какую диету вы выберите, как то, какие факторы будут поддерживать вас в вашем стремлении. Лучший вариант — партнер, который будет контролировать вас, а также сбалансированный план питания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы печально известны своим подходом к физическим упражнениям и диетам «Все или ничего». Самое приятное, что ни один знак зодиака не обладает большими запасами силы воли. Вам подойдет любой экстремальный режим, включающий контроль над своими импульсами, легкое самобичевание и детоксикация всего организма, например, бикрам-йога или недельный соковый пост.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы нуждаетесь в свободе и постоянной смене декораций, вызове и открытых пространствах. Вы также склонны легко набирать вес, особенно в области бедер.

Лучшее решение для вас — регулярно отправляться в походы или заниматься экстремальными видами спорта, а не монотонно заниматься в спортзале. Что касается диеты, даже не думайте о ней. Просто старайтесь питаться сбалансированно и вести активный образ жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы хорошо реагируете на структуру, так что систематизированная диета и фитнес-план с предпочтением более мягких упражнений (йога, пилатес) вам идеально подойдут. Помните, что если вы хотите продвинуться вперед (Козероги не могут не быть амбициозными), вам не помешает выглядеть на все сто.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы — главные индивидуалисты зодиака и, несомненно, самый интеллектуальный из трех воздушных знаков. Сильное место Водолеев — это ноги, поэтому лыжи, беговая дорожка и танцы являются для вас отличными сжигателями калорий. А диета? Следуйте своему собственному режиму — чем более нестандартному, тем лучше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Добрым, мечтательным и поэтичным Рыбам очень нужна структура в жизни, иначе вы совсем расслабитесь и начнете есть все подряд. Чтобы не сорваться в пропасть, выбирайте рациональную диету с тремя приемами пищи в день и регулярно взвешивайтесь. Также вам рекомендованы упражнения, которые подарят иллюзию слияния со Вселенной: йога, скалолазание, бег.