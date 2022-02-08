«Пришлось прыгать в грязную воду с помоями»: Эвелина Бледанс — о своей карьере и любви

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

На экраны вышел сериал «Сестрички» о хитросплетениях судьбы и семейных ценностях. Главную роль в проекте сыграла Эвелина Бледанс. Звезда рассказала «Вечерке» об испытаниях на съемках, интригах в театрах и о том, почему сейчас не время для сексуальных революций.

— Эвелина, чем запомнились съемки в «Сестричках»?

— Эту историю снимали на улице в жуткий мороз, а еще — в шикарном особняке. В доме что-то случилось с отоплением, было холодно. В первый день по графику мы должны были снимать сцену в ванной. Но из-за холодов ее постоянно откладывали, ждали, что потеплеет, но этого так и не произошло. В итоге снимали сцену уже в крайний день.

— После развода вы начали новую жизнь. Что помогло вам?

— Я слишком люблю себя, люблю жизнь и люблю... любить. Ни одного дня я не была одинока. Всегда одна дверь закрывается, другая — открывается.

— Вы вели шоу «Сексуальная революция». Как думаете, в то время, в которое мы живем, она продолжается?

— Знаете, мы, жители большого города, все время куда-то спешим, бесконечно занимаемся какими-то делами... Я сама замечаю, что не вылезаю из телефона — пишу, звоню, монтирую. Активный пользователь и блогер (смеется). Соцсети настолько поработили население, особенно молодое, что, пожалуй, даже секс уходит на задний план. Я думаю, сейчас другое время, и никак не до революций.

— Вы поддержали певицу Любовь Успенскую, решившую сняться в клипе полностью обнаженной. А есть поступки, которые для вас «слишком»?

— Я никого не осуждаю. Я за всех радуюсь. Ну хочет раздеться — пусть разденется! Снимут красиво: дымку добавят, полумрак, свечи. Может, она покажет кусочек спины, зато все об этом будут говорить. Сейчас время хайпа и фейковых новостей. Трудно чем-то удивить.

— Недавно вы стали участницей шоу «Фактор страха». Что было самым ужасным испытанием?

— Это было не первое мое появление в телепроекте. Участвовала в нем еще лет 13 назад. Тогда съемки проходили в Аргентине. Я успела обойти там все антикварные лавки и пополнила свою коллекцию шляпок, украшений, сумочек…Недавно проект возродили. В этот раз съемочная площадка находилась под Тулой. Там построили целый город! Я участвовала летом — в самую жару. Мне нельзя нырять из-за возможных проблем с ушами. И конечно, на первом же испытании пришлось прыгать в грязную воду с помоями! Мне дали наушники, они слетели во время прыжка. Последствий для здоровья не было.

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

— Вы побывали в красной зоне, где лечат заболевших коронавирусом. Что вы ощущали тогда?

— Я не вхожу в число антипрививочников. Я сознательный гражданин: мне сказали сделать прививку — я сделала. Давно работаю с телеведущим Андреем Малаховым. Когда с его программы позвонили и предложили экскурсию по ковидному госпиталю, согласилась. В больнице на меня надели десять слоев защиты — несколько костюмов, рубашек, ботинки, сверху еще одни, несколько перчаток и масок. Затем нужно было пройти по улице в другой корпус, я шла еще бодренькая. Перед входом в красную зону надела респиратор. Дышать в нем трудно, на лице остаются следы... В такие моменты понимаешь, как тяжело нашим врачам. Я провела в этой одежде час-полтора, а они работают целый день.

— Ваш сын Семен поет дуэтом с Валерой Кузаковым, победителем шоу «Голос». Как он и вы к этому шли?

— Семен давно выступал на домашних встречах. Он знает наизусть песни из мультфильмов «Буратино», «Бременские музыканты». Я сначала не относилась серьезно к его тяге к вокалу. Но в марте Сема сыграл Пьеро в спектакле «Буратино». Я увидела, что сын получает огромное удовольствие от пения. Его хорошо принимает публика. Летом в «Артеке» на «Детской Новой волне» я увидела мальчика, похожего на Сему. Познакомилась с ним, выложила совместное фото в соцсетях.

Все решили, что я с Семеном, который сильно вырос. Тогда и пришла идея о вокальном дуэте детей. Поэтесса Наталья Кузьминых подарила нам стихи, нашлись автор музыки, дизайнеры по костюмам. Можно сказать, дуэт «+1» — народный. Сема и Валера активно выступают, были на многих телепередачах. Вместе они очень органично смотрятся.

— В последнее время много театральных скандалов. Вам не кажется, что эта сфера искусства проходит какую-то болезненную трансформацию?

— Театралов становится все меньше. Люди привыкли, что все можно посмотреть по телевизору, в интернете найти развлечения на любой вкус. У театра сложный период. Государственные — держатся за счет дотаций и могут себе позволить добротные декорации, костюмы. Антрепризный театр, который я очень люблю, уже много лет на грани выживания. Но я стараюсь не принимать все близко к сердцу. Есть два спектакля в месяц — хорошо. Возможно, потом будет больше. Театр будет жить, просто не так ярко, как в прошлые времена.

— Сейчас вы задействованы в театральных постановках, снимаетесь?

— Да, играю в спектакле «Волки и овцы». Еще ждет премьера по рассказам О. Генри. Кроме того, ожидаются разные съемки. Но пока их результат не выйдет на экране, ничего не могу рассказывать.

— Если бы вы могли выбрать любую суперспособность, какую бы выбрали?

— Телепортацию! Хочу уметь быстро оказываться в разных уголках не только Москвы, но и мира. Нажимаешь на кнопочку — и ты уже в другом месте!

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

ДОСЬЕ

Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте в Крыму. Окончила актерский факультет Ленинградского государственного театрального института, Театральный центр классического американского мюзикла в США. В ее фильмографии более 45 фильмов и сериалов, более 20 работ в театре. Кроме того, Эвелина Бледанс исполняет эстрадные песни.

Откуда корни растут

В Эвелине Бледанс течет латышская, украинская и еврейская кровь. Детство актрисы прошло в Ялте. Темпераментная девочка не могла остановиться на одном творческом направлении и посещала все кружки местного Дома пионеров. Она великолепно читала стихи, пела в хоре, училась играть на музыкальных инструментах.

Заложница образа

В 1990-е годы Эвелина прославилась, играя роль сексуальной медсестры в проекте «Маски-шоу». Актриса не раз признавалась, что не переваривала этот образ. Она на время стала его заложницей, и это мешало в карьере. Зато все мужчины мечтали о ней.

Звездное ЭКО

В августе 2018 году Эвелина Бледанс стала героиней программы «Прямой эфир» и пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) под прицелами камер. Чтобы процедура прошла успешно, актриса съездила на могилу к болгарской ясновидящей Ванге. В октябре звезда сообщила, что попытка ЭКО не удалась.

Боевое искусство

Бледанс участвовала в интернет-шоу «Дзюдо со звездами». В соцсети она написала, что отправилась обучаться боевым искусствам ради новой роли. Интригу пока не раскрывает, а вот броски у актрисы получаются эффектные.

Замужем за...

Эвелина трижды была замужем. Первым супругом был актер, режиссер Юрий Стыцковский. Второй раз Эвелина вышла за израильского бизнесмена Дмитрия. В 1994 году в семье родился сын Николай. Третьим мужем актрисы стал режиссер Александр Семин. В браке в апреле 2012 года родился сын Семен (ему диагностировали синдром Дауна). Актриса развелась с третьим мужем в 2017 году. С тех пор она не афиширует свою личную жизнь.

Отказала поклоннику

Актриса вела такие проекты, как «На бульваре с Эвелиной Бледанс», «Человек-невидимка». Эвелина проверила себя на прочность в реалити-шоу «Последний герой: забытые в раю», блеснула талантом перевоплощения в проекте «Один в один». Звезда легко соглашается на участие в проектах, особенно сулящих заработок. А вот поужинать с поклонником за два миллиона рублей отказалась — вдруг захотел бы большего.

Диетам — нет!

Эвелина Бледанс не изнуряет себя диетами. Секрет хорошей фигуры, по ее словам, в позитивном настрое, правильном восприятии себя. Иногда, раз в пару месяцев, актриса может позволить себе съесть что-то вредное, например, полсковороды картошки! А вот к спорту звезда относится хорошо.