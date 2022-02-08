Готова оставить трон: Британия отмечает платиновый юбилей Елизаветы II

Елизавета II искренне надеется, что британцы поддержат ее наследников / Фото: Rebecca Naden/TASS

Ровно 70 лет назад Елизавета II стала королевой Великобритании. Она единственный в истории страны монарх, который занимает трон больше полувека. «Вечерка» узнала, есть ли шансы у ее преемника продолжить традицию или монархии приходит конец.

Британцы, несмотря на последние скандалы в монаршей семье, связанные с принцем Гарри и его женой Меган Маркл, а также с сыном Елизаветы II Эндрю (его обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетними), обожают свою королеву. Поэтому платиновый юбилей — 70 лет на престоле — англичане будут отмечать весь год. В праздничной речи Елизавета II выразила огромную надежду, что британцы будут поддерживать ее сына Чарльза и его супругу Камиллу, когда на престол вступит ее наследник.

— И я искренне желаю, чтобы когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила свою верную службу, — говорится в обращении.

Кстати, сама королев а взошла на трон в 25 лет после смерти ее отца Георга VI. Близкие отмечали, что, несмотря на юный возраст, она была готова к правлению и без лишних слов и эмоций встала у руля. Но есть ли у ее наследников такие же качества и шансы сохранить монархию в том виде, в котором она существует сейчас?

— Проблемы у монархии есть, поскольку она потеряла функцию, хоть и сохранила традицию, — рассказал «Вечерке» политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — И пока Елизавета жива, вопросов вообще нет.

Но после ее более чем полувекового царствования, естественно, встанет вопрос о качественном изменении жизни и о том, нужна ли монархия вообще. Ведь закончится большая эпоха ее царствования. Как у нас — генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев был 25 лет у власти. Пока он не скончался, никто не ставил вопрос о том, чтобы запускать перестройку. Так и здесь. Как только Елизавета умрет, действительно активизируются антимонархические силы, но я пока не вижу тезиса, с которым они могут выйти.

Эксперт уверен: если удастся доказать, что после отмены монархии жизнь в Англии станет лучше, тогда это может случиться.

Монархи виртуозно ворочают миллионами

Еще один фактор, из-за которого может исчезнуть монархия, — экономический, ведь на содержание королевской семьи выделяются деньги из государственного бюджета.

Во-первых, в Великобритании члены королевской и знатных семей не должны работать. Значительная часть средств на содержание монаршей семьи и ее приближенных идет из налогов граждан. В месяц это 29 миллионов фунтов стерлингов — почти 3 миллиарда рублей. По подсчетам экспертов, в год выходит 345 миллионов фунтов стерлингов. Могут случиться и дополнительные расходы. Так, в 2019 году на дополнительные королевские потребности было потрачено 80 фунтов стерлингов (около 100 миллионов долларов). Почти половина из них ушла на ремонт Букингемского дворца.

— Мы отдаем ежегодно огромную сумму денег одному и без того богатому семейству — и только для того, чтобы они могли купаться в роскоши! — негодует лидер организации «Республика» Грэм Смит.

Но не все так просто, отмечает экономист Александр Рубин.

— Королевская семья зарабатывает огромные деньги со своей империи недвижимости по всей Англии.

Это почти 350 миллионов фунтов, семья королевы получает с этой суммы только 15 процентов, основная часть идет в госбюджет. Также члены семьи Елизаветы II занимаются инвестициями и имеют частные источники финансирования. Кроме того, королевская семья — это бренд, который привлекает в страну капитал. Так, после свадьбы принца Уильяма и Кейт их поклонники накупили сувениров на 200 миллионов фунтов.