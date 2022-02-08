Новая жизнь газет: сможет ли индустрия СМИ успешно сосуществовать с цифровой вселенной

Работник типографии «Прайм Принт Москва» Роман Нурулин с пачкой свежих номеров «Вечерней Москвы» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Некоторые аналитики выдвигают идею, будто традиционные СМИ — газеты, эфирное ТВ и радио — уходящая натура. Цифровые технологии уничтожат «классическую» журналистику. Однако значительная часть специалистов убеждены: профессиональная журналистика обязана выжить, поскольку только ей под силу навести порядок в инфохаосе, который представляет собой современный интернет. Кто прав? Разбираемся с экспертами за круглым столом на «Вечерка-ТВ».

Положение классических СМИ сегодня непростое. В цифровую эпоху само слово «информация» все чаще заменяется словечком «контент». Ведь понятие «информация» предполагает некие запоминающиеся впечатления: это либо пища для ума, для души, либо какие-то полезные сведения. А впечатления от мельтешения картинок в соцсетях минимальны. Это жвачка для мозга, которую назвать информацией как-то неловко…

А ведь кроме «прямых» конкурентов СМИ — блогеров, инфлюэнсеров и онлайн-газет, — в интернете постоянно возникают новые формы активности. Существует, например, метавселенная, бесконечное онлайн-пространство, где люди буквально живут параллельной жизнью с помощью технологий виртуальной реальности. О том, что внимание общества перемещается в «цифру», свидетельствуют и данные о расходах бизнеса на рекламу. Как показало исследование агентства Zenith, в 2021 году объем рынка телерекламы (традиционно самого большого в сравнении с другими отраслями СМИ) в России составил 192 миллиарда рублей, в то время как рынок интернет-рекламы перевалил за 300 миллиардов.

Пошуршать бумагой

Особенное беспокойство у экспертов вызывает судьба бумажной периодики, которой читатели предпочитают гаджеты. Смогут ли газеты и журналы успешно преодолеть этот нелегкий конкурентный период? Вячеслав Умановский, ректор Академии медиаиндустрии, отвечает на этот вопрос утвердительно.

— Да, я испытываю тревогу за судьбу традиционных медиа, — говорит Умановский. — Но, глядя в будущее, я вспоминаю о разнице между аналоговым и цифровым звуком: есть, конечно, всевозможные сетевые музыкальные каналы, также существуют еще компакт-диски.

Но настоящий меломан знает, что лучше всего музыка звучит на виниловых пластинках. Я сам люблю поутру выпить кофе в кафе и пошелестеть страницами бумажной газеты. И такой кофе очень вкусен. И совершенно другой — гораздо менее яркий вкус у кофе, который сопровождается новостями в смартфоне или планшете. Газеты все те же самые, а ощущения другие. Не могу назвать себя ретроградом, потому что, кроме сотен студентов, у меня есть еще пятеро своих детей. Отлично знаю, что такое «Инстаграм», «ТикТок» и чем криповый (жуткий. — «ВМ») отличается от кринжового (постыдный. — «ВМ»). Но люблю получать удовольствие. И удовольствие от бумажной газеты совсем другое.

Фото: Вечерняя Москва

Будем совмещать

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова, высказывает мнение, что все традиционные СМИ — и телевидение, и радио, и «бумага», — несмотря на предрекаемое им снижение аудитории, совершенно точно останутся в строю, но в новом качестве.

— Понятие «мультимедийность» и параллельное ей «конвергентная журналистика», когда журналист и пишет статьи, и выступает на радио, на ТВ, а также ведет блоги в соцсетях, — это уже давно укоренившееся явление. Конечно, СМИ в классическом виде будут еще какое-то время выживать, но в итоге превратятся в мультимедийные концерны — либо профессиональные, либо любительские, такие коллективы самодеятельности. Я сам человек книжной культуры, у меня в домашней библиотеке много книг, и мне доставляет удовольствие читать любимые «Мертвые души» в бумаге — у меня целая коллекция изданий поэмы Гоголя, в том числе дореволюционных. То есть я человек «книжный» и по образованию, и по воспитанию. Я много лет работал в бумажной журналистике и по-прежнему получаю каждый день пачку газет. Но я их читаю редко. Основную новостную информацию получаю через интернет, у меня блоги во всех основных социальных сетях, и я их веду довольно активно. Да, СМИ будут меняться в сторону, которая многих пугает. Но это неизбежный процесс, пока мы существуем в условиях рыночной экономики. Я только что вернулся из Санкт-Петербурга, где читал лекции в одном из университетов и однажды задал студентам — 200 будущим журналистам — вопрос, на какой теме они хотели бы специализироваться. Освещать вопросы политики, спорта, музыки хотели бы всего по несколько человек на каждую тему. А что же остальные? Оказалось, что все они хотят быть блогерами. Им не важно, о чем писать и говорить, им не важно быть в коллективе. Главное — завести личный блог. И это общая тенденция у современных студентов и выпускников журфаков.

Интернетчик против журналиста

Но кто такой блогер? Является ли он антагонистом и конкурентом «классического журналиста»? Это очень важный вопрос, считает Виталий Третьяков. В советское время, когда влияние печати и электронных СМИ было колоссально, редакции получали миллионы писем от читателей. Рубрика «Письма» существовала во всех медиа. Те, кто раньше писал в газеты, сейчас завели свои маленькие СМИ — блоги и ни в какие редакции больше не пишут. «Но именно эти люди во многом определяют ход журналистики», — подчеркнул Третьяков.

Декан журфака МГУ им. М. В. Ломоносова, академик Российской академии образования Елена Вартанова считает, что именно в наши дни формируется новый образ профессионала, создателя информационного контента.

— Блогеры сегодня зарабатывают больше журналистов именно на рекламной модели, которая была актуальной для средств массовой информации с конца XIX до начала XXI века, — отметила Вартанова. — И здесь мы должны вспомнить одно очень важное слово — «аудитория».

Блогеры создают свою собственную аудиторию, значит, они удовлетворяют какие-то потребности людей. Если спроецировать блогера на традиционный функционал, который существует не только в журналистике, но и шире — в поле публичного высказывания вообще, — то мы увидим, что это цифровые колумнисты или комментаторы. Они не универсальны, не могут высказываться на любую тему, но тематический интерес своей аудитории они удовлетворяют. Может быть, их можно назвать новым маркетологами. Да, мы становимся свидетелями революционного перехода, но переход этот очень постепенный. Цифровая среда медленно приучает нас к тому, что медиа меняются. Мы даже этого не замечаем. Как говорил один из основоположников цифровых технологий Билл Гейтс, сontent is king, то есть главным по-прежнему остается содержание — для аудитории в первую очередь. Обществу необходимы новости и комментарии к ним, и не важно, как эти новости распространяются — в «Ютьюбе» ли, в «Инстаграме», в «Телеграме» и так далее.

— Причем я не соглашусь с коллегами, которые считают, что молодежь не стремится читать и понимать текст. Очень даже стремится, только уже не в бумажном, а в цифровом виде. Интересно даже не то, по каким каналам мы получаем то или иное «содержание», а новые жанры, которые благодаря этим каналам появляются в информационном пространстве, — отметила декан журфака МГУ.

С Еленой Вартановой согласен руководитель Центра защиты репутации, вице-президент корпорации «Синергия» Дмитрий Чугунов.

— Возможно, в будущем появятся способы транслировать информацию прямо на сетчатку глаза, и СМИ, и блогеры перейдут на эти технологии, а нынешние прогрессивные платформы вроде «Телеграма» будут выглядеть устаревшими. В любом случае высокая конкуренция на рынке медиа — это хорошо, поскольку приводит к повышению качества контента, — сказал эксперт.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Профессионалам нужна поддержка

Однако, как считает первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, «цветущая сложность» современного интернета — пока не столько благо, сколько зло для традиционных медиа. Зарегистрированные СМИ проигрывают на рынке «диким» блогерам, чью активность цензурируют только сами онлайн-платформы, на которых эти блогеры выступают. Кроме того, крупные соцсети, и «Инстаграм», и «ТикТок», в которых пока нет монетизации контента, задумались о том, чтобы начать платить своим пользователям.

— Если мы уйдем из больших городов — Москвы и Санкт-Петербурга — в какой-нибудь регион, — рассказал Малькевич, — и возьмем областную газету с тиражом, допустим, 10 тысяч экземпляров. Она работает в рамках Закона о СМИ, над ней «нависают» Роскомнадзор, Роспотребнадзор, проверяют, контролируют. К тому же после каждого ЧП депутаты — и федеральные, и региональные — выступают с инициативами что-нибудь журналистам запретить. А по соседству с этой несчастной газетой сидит блогер, условный Иван Пупкин. И его деятельность вообще никак и ничем не регулируется. Пользуясь полной свободой, он может напрямую просить «донаты» (пожертвования) у подписчиков, приглашать к себе рекламодателей. Да еще и приговаривать: «СМИ все врут! Правду говорю только я». При этом подписчиков у него в десять раз больше, чем читателей у газеты. Согласитесь, традиционная печать и блогер конкурируют далеко не на равных.

Чтобы создать одинаковые конкурентные условия, нужно — на уровне закона — «ослабить удавку на шее СМИ», а блогеров наделить правами и обязанностями СМИ.

— Подобные инициативы были, но их провалили, поскольку очень многим не нравятся такие радикальные перемены. Но если мы не будем принимать никаких мер, традиционные медиа погибнут прежде всего в регионах, — заключил Александр Малькевич.

Качество превыше всего

Есть еще одно принципиальное отличие классических СМИ от виртуальных — это большие затраты на производство продукта. По сравнению с «говорящей головой» блогера, мусолящей одну и ту же тему, номер бумажной газеты — это целое произведение искусства. Передовица, заголовки, иллюстрации, дизайн, проверенная информация из самых надежных источников, кроссворд.

— Когда мы видим классическую газету, — говорит доктор филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Лидия Малыгина, — мы дисциплинируем наше мышление. А вот эта прерывистость, дискретность, которая свойственна потреблению интернет-контента, расслабляет мозг и приводит к тому, что человек утрачивает привычку думать и анализировать. А если это ребенок, такая привычка у него даже не формируется.

Детские психологи и педагоги бьют тревогу по этому поводу. Малыгина считает, что необходимо сохранять преемственность поколений, когда взрослые помогают молодежи грамотно формировать круг информационных источников, и профессиональные СМИ, особенно издания периодической печати, в этом деле для нас главная опора.

— В связи с нашей темой мне пришла на память одна важная историческая дата, — рассказала Малыгина. — 29 января мы отметили грустный юбилей: ровно 30 лет назад у нас в стране вышел указ о свободе торговли. И сегодняшние блогеры, имя которым легион, и не все они, к слову, успешны, напоминают мне бедный наш народ в 1992 году, который повалил на улицы и принялся «делать бизнес» — на лотках, на коробках, превратив улицы городов в пестрые и грязные базары. Мне было стыдно говорить, что мои родители — инженеры на оборонном предприятии, мне хотелось сказать, что они торговцы, поскольку эта профессия тогда казалась очень перспективной. И сегодня, когда мы, профессиональные журналисты, расшаркиваемся перед блогерами, пытаемся перенести в наши традиционные СМИ их инструментарий и стилистику, мы напоминаем тех инженеров из 90-х, которые бросали свои сложнейшие, требующие высочайших навыков профессии и шли в продавцы. Это длилось недолго, указ о торговле переписали, но страна успела утратить целое поколение квалифицированных специалистов, в самых разных отраслях промышленности образовался кадровый дефицит. И сегодня мы можем столкнуться с подобным, можем растерять профессиональный журналистский ресурс. Я сегодня пришла в студию «Вечерки», чтобы почувствовать атмосферу встречи, с хорошим звуком, с профессиональным режиссерским сопровождением, с яркой картинкой. Здесь, в редакции, я встретила наших выпускников, которые гордятся, что трудятся в газете с колоссальной историей.

Когда мы говорим, что рекламные бюджеты перекочевали в интернет, мы уподобляемся тем, кто бросался за длинным рублем 30 лет назад. Я долгое время работала в редакции праймового вещания на НТВ, и в какой-то момент телеканал заметно «пожелтел». И рекламодатели стали уходить. Они признавались, что «желтизна» отпугивает потенциальных покупателей. Сегодня мы забываем о том, что качественную аудиторию может собрать только профессионально подготовленный материал. Мы мастера слова, мастера убеждения, и в наших силах сегодня просвещать рекламодателей в том числе, — отметила доцент МГУ.

Круглый стол: «Судьба традиционных медиа: какими будут газеты, журналы и ТВ через 10 лет»

КАК У НИХ

Печать западных стран вовсю развивает свои цифровые площадки. Многие газеты ввели пейволлы — платный доступ к статьям на сайтах изданий. Но доверие к прессе все равно падает. Народ серьезно обеспокоен распространением «фейк ньюс» — ложных новостей. По данным американской социологической компании Edelman Trust Barometer, в 2018 году всего 3 из 10 американцев не боялись наткнуться на фальшивую информацию.

На фоне недоверия к фейкам доверие к профессиональной журналистике в обществе росло, а к соцсетям и другим «любительским» онлайн-платформам падало. Все изменил коронавирус. За два последних года «инфодемии», то есть систематического вранья и паники в официальных медиа, американский народ запутался, кому верить. По сведениям Edelman Trust Barometer за 2021 год, рейтинг доверия к СМИ снизился больше, чем к другим источникам информации: с 65 процентов в 2019 году до 53 в 2021-м.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На рынке рекламы — новый сюрприз. По свежим данным исследовательского центра Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), бизнес в России оправился от кризиса 2020 года и внезапно повалил на радиостанции. По данным АКАР, в 2021 году чаще всего рекламу на радио давали автотранспортные компании (24,5%), розничные магазины (17,4%), отрасль «недвижимость и строительство» (9,5%). Реже — представители финансовой отрасли (2,2%), а также цифровые сервисы и онлайн-торговцы (также 2,2%). В целом в январе — сентябре 2021 года объем рынка радиорекламы в России вырос на 30% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 9,6 млрд рублей.