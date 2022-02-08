Алексей Левыкин: Исправляем исторические ошибки

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

9 февраля Государственному историческому музею исполняется 150 лет. Директор учреждения Алексей Левыкин рассказал о создании учреждения и дальнейших планах по его развитию.

— Алексей Константинович, как в музее будут праздновать юбилей?

— К этому дню мы готовились последние несколько лет: совершенствовали и расширяли сервисы музея, создали несколько ярких выставочных проектов, открыли свой первый региональный филиал в Туле. Конечно, программу мероприятий пришлось скорректировать в связи с пандемией, но мы нацелены на то, чтобы осуществить все намеченное. 16 февраля совместно с Гохраном России мы откроем экспозицию, где будут представлены лучшие работы ювелиров, мастеров декоративно-прикладного искусства, оружейников. Там покажут произведения признанных мастеров и современные работы. Состав экспозиции пока держим в секрете, но точно можно сказать, что выставка будет роскошной. А в конце февраля мы выставим 150 самых ценных экспонатов, которые пополнили фонды музея за последние годы.

— Вы плотно сотрудничаете с итальянскими коллегами. Какие совместные проекты запустили?

— Например, центральным событием юбилейного года станет показ сокровищ музеев Генуи. Этот проект, так же как и выставка работ Альбрехта Дюрера из музеев Брешии, стал возможен благодаря нашему большому проекту «Сокровища музеев Италии в Москве». В сентябре 2022 года шедевры мирового искусства из базилики святого Лаврентия, музеев святого Августина и Страда Нуова впервые в истории прибудут в Москву. В составе экспозиции будут потрясающие живописные произведения, в том числе работы Караваджо, Ван Дейка, Маньяско. Для этой выставки в наш музей передадут и драгоценный ларец работы итальянских мастеров XII века, где хранились мощи святого Иоанна Крестителя, покровителя Генуи.

— А в целом вы перенимаете опыт зарубежных музеев?

— Безусловно, мы следим за мировыми тенденциями в музейном мире. Это касается и успешных дизайнерских решений при оформлении выставочных пространств, и внедрения мультимедийных технологий, и трендов в представлении музея в интернет-пространстве. Что-то, конечно, для себя берем на заметку.

— А как зарубежные коллеги оценивают вашу работу?

— Итальянцы высоко оценили уровень работы сотрудников Исторического музея при подготовке выставки работ Альбрехта Дюрера. В частности, особое восхищение у них вызвал каталог выставки: настолько тщательно он был проработан, издан.

— Случалось ли, что в процессе переатрибуции выяснялось, что экспонат на самом деле имеет другую историю?

— Да, конечно. Выяснение новых фактов и исправление исторических ошибок — это нормальный процесс. Ведь открывается доступ к новым документам, материалам. У нас в фонде оружия, например, хранится изумительной красоты палаш (разновидность холодного оружия. — «ВМ»). Долгие годы считалось, что он принадлежал Бернадоту — шведскому монарху, наполеоновскому маршалу. Но в результате новых исследований выяснилось, что владельцем этого палаша был английский контр-адмирал, полярный исследователь сэр Джон Росс. Сейчас этот предмет можно увидеть на выставке «Крузенштерн. Вокруг света».

— Как бы вы описали типичного современного посетителя музея?

— Публика у нас очень разношерстная. Чаще всего мы видим в наших залах школьников, семьи с детьми, людей старшего возраста. А на открытие новых выставок чаще идет молодежь, студенты. Но для всех посетителей важно информационное наполнение экспозиций, дизайнерское решение, выбранное при оформлении залов, и удобство сервисов.

— Как пандемия повлияла на жизнь музея?

— В 2020 году почти шесть месяцев музей был закрыт для посетителей, а затем мы учились работать в новых условиях. Конечно, серьезно снизился поток туристов, вход по QR-кодам тоже не добавил нам посетителей. Но в любом случае это несравнимо лучше, чем полное закрытие. Музей не может жить без своих посетителей.

ДОСЬЕ

Алексей Левыкин родился 7 сентября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Специалист в области русского и зарубежного антикварного оружия. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы. С 24 июня 2010 года занимает пост директора Государственного исторического музея.