Врач рассказал, от каких полезных привычек стоит отказаться больным ОРВИ или коронавирусом

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У каждого из нас свой образ жизни и привычки. Но во время болезни не все они могут быть полезны для организма. Что делать можно и нельзя во время ОРВИ и коронавируса, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, что необходимо делать при симптомах ОРВИ?

— Нужно начинать применять симптоматическое лечение, сразу же, как только почувствовали недомогание. Капли от насморка, промывание носа солевым раствором или морской водой, полоскание горла, использовать спреи, таблетки для рассасывания. Повышение температуры говорит о том, что организм борется с инфекцией, поэтому температуру до 38 градусов сбивать не нужно. Если улучшения не происходит, то нужно обратиться за консультацией к врачу.

— Нужно ли скорректировать свой образ жизни при ОРВИ?

— Прежде всего необходимо изолироваться, чтобы не распространять инфекцию дальше. Во-вторых, вирусное заболевание даже при относительно легком течении заставляет организм работать с повышенной нагрузкой, выводя интоксикацию. Поэтому нужно помочь себе и снизить нагрузки, которые дают вредные привычки, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима, повышенные физнагрузки.

— Существует много полезных привычек. Нужно ли от них отказаться при ОРВИ и почему?

— ОРВИ — серьезная причина, чтобы, например, отложить занятия спортом и любые физнагрузки. Больному прописываются соблюдение постельного режима и нахождение в покое, чтобы дать силы организму на борьбу с вирусом. Когда состояние улучшится, будут полезны дыхательная гимнастика, непродолжительные разминки.

— Можно ли посещать баню?

— Банные процедуры, а также принятие горячих ванн противопоказаны при ОРВИ. При повышенной температуре ускоряется обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, ведь организм борется с инфекцией. Стрессовые условия парилки или горячей ванны создадут дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться. Банные процедуры можно заменить обтираниями и теплым гигиеническим душем.

— А что делать с режимом питания?

— При ОРВИ требуется еще более щадящий подход к питанию. Пища должна быть легко усваиваемой, насыщенной витаминами и микроэлементами. Нежирные, легкие бульоны, в том числе овощные, супы, каши — все они считаются лучшими для питания заболевшего.

ДОСЬЕ

Андрей Александрович Тяжельников родился 18 марта 1975 года в Красноярске. Окончил Красноярскую государственную медицинскую академию, ему присуждена квалификация «врач по специальности «лечебное дело». Также проходил клиническую ординатуру на кафедре нейрохирургии по специальности «неврология». Возглавляет Консультативно-диагностическую поликлинику № 121.