Вакцинация подростков от COVID-19: где сделать прививку и почему это важно

Школьница Полина Русанова держит в руках справку о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививку она сделала в детской поликлинике № 39 / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции проходит на базе детских поликлиник Москвы. Как ребенку сделать прививку и почему это необходимо, вчера выяснила «Вечерняя Москва».

Детская городская поликлиника № 39 в Хорошевском районе в конце января этого года начала проводить вакцинацию подростков. По словам врача-педиатра Елены Грачевой, желающих сделать прививку среди детей от 12 до 17 лет достаточно много.

— В день к нам приходят более 30 ребят, — рассказала она. — Вакцинацию проводим в две смены, так что есть желающие и с утра, и во второй половине дня.

Чтобы привиться, необходимо заранее записаться. Сделать это можно как онлайн, так и позвонив по телефону.

— Затем в назначенный день и время родитель с ребенком приходят в поликлинику, заполняют все необходимые документы — анкету, согласие на вакцинацию, — уточнила врач-педиатр.

Дети старше 15 лет могут прийти без родителей, но разрешение от них все равно потребуется. Елена Грачева пояснила, что его взрослые могут заполнить и подписать дома. А вот дети до 15 лет обязательно должны быть в присутствии родителей.

— Медицинский осмотр перед прививкой — обязательный этап. На нем мы смотрим кожные покровы ребенка, слушаем дыхание, смотрим горло, измеряем температуру. Кроме того, я уточняю, не болел ли подросток в последние две недели, как он чувствует себя сейчас, не делал ли он недавно другие прививки, какая реакция у него была на вакцинацию от других заболеваний, — добавила врач-педиатр.

Противопоказанием к вакцинации от коронавируса может быть только наличие симптомов ОРВИ и острой фазы какого-то другого заболевания.

— Например, если у ребенка сахарный диабет, но он сейчас стабилен, то это заболевание не является противопоказанием, — пояснила она.

После осмотра, если все в порядке, ребенок идет в кабинет вакцинации, где уже непосредственно делают укол.

15-летняя Полина Русанова пришла на прививку вместе с мамой.

— Мама предложила, и я эту идею поддержала. Просто не хочу заболеть этим вирусом. Я играю на электрогитаре в группе, у нас подготовка к выступлениям, разучиваем песни, и выпасть из этого процесса я не могу, — поделилась школьница. — В семье у нас никто не болел ковидом, только знакомые, и каждый перенес этот вирус очень по-разному. Эта непредсказуемость пугает.

Полина уверена, что с прививкой ее здоровье будет под надежной защитой.

Дмитрию Зелюкину 16 лет. И решение вакцинироваться — полностью его инициатива.

— Я даже думал принять участие в исследовании вакцины, но не смог, у меня нашли антитела. Видимо, я болел, но бессимптомно. А когда открылась запись на прививку, сразу же сказал маме и папе, что хочу пойти, — рассказал он.

На решение Димы, вероятно, повлиял и пример его семьи. Все родные школьника уже сделали прививку.

— Мы никак не настаивали, он действительно сам захотел, — добавила мама мальчика Юлия Зелюкина. — Я перенесла вакцинацию в целом хорошо, было только легкое недомогание один день, а вот мои родители вообще ничего не ощутили после прививки.

Кстати, большинство подростков, по словам врача-педиатра Елены Грачевой, переносят вакцинацию хорошо.

— Мы рекомендуем в день прививки избегать каких-либо физических нагрузок, а после укола в течение суток не ходить в баню и бассейн. Нужно также ограничить занятия спортом. Школу посещать можно, но родители сами оценивают самочувствие детей на следующий день после процедуры вакцинации, — добавила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Павлова, главный врач городской поликлиники № 39:

— Наш пункт работает уже вторую неделю, каждый день почти полная запись. Подростки осознанно идут прививаться, это хороший показатель. Вакцинация — важный этап в борьбе с пандемией, она помогает предотвратить распространение вируса, одновременно участвуя в формировании коллективного иммунитета и защищая детей со слабым иммунитетом, тех, кто не может быть вакцинирован по медпоказаниям.