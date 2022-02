Слетаем по магазинам: когда в Москве может появиться аэротакси

Александр Атаманов — директор компании, которая разработала летающее такси — проводит испытания инновационного изобретения / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Центральном институте авиационного моторостроения имени Баранова анонсировали работу над гибридными и электрическими авиадвигателями. В перспективе это позволит приблизиться к созданию индивидуальных аэротакси. Ранее в США команда энтузиастов подняла в воздух «летающую тарелку» — одноместный летательный аппарат вертикального взлета. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как отечественные создатели летающих машин меняют жизнь города.

Удивительная конструкция, которую с легкой руки писателей-фантастов нарекли «летающей тарелкой», на самом деле называется тейлситтер Zero. Если перевести с английского, «тейлситтер», это «сидящий на хвосте». Именно в хвостовой части аппарата расположены шасси и винты, благодаря чему машина на стоянке находится в вертикальном положении, а взлететь может с места, без разбега, как вертолет. После взлета Zero поворачивается на 90 градусов и дальше летает уже по-самолетному, с использованием горизонтальной плоскости овального корпуса, по сути, играющего роль крыла. Восемь пропеллеров позволяют Zero развивать скорость до 257 километров в час.

Тейлситтеры строились и ранее, но в основном беспилотные, под управлением компьютера. А у Zero есть летчик, которому во время взлета приходится стоять в кабине, а при горизонтальном полете — лежать вниз лицом. Удобно ли это, испытателям предстоит проверить: аппарат испытывается в тестовом режиме.

По замыслу изобретателей, стоить их «летающая тарелка» будет примерно 250 тысяч долларов. Столько стоил, например, автомобиль Бэтмена, созданный специально для киносъемок. В принципе богатые любители технической экзотики могли бы, наверное, покупать Zero. Однако сложно представить, что модель станет массовой. Скорее, она подойдет для спортсменов-экстремалов, энтузиастов индивидуального аэротранспорта и прочих любителей острых ощущений. А вот у нас в России подход к подобному техническому творчеству иной: наши изобретатели смотрят на ситуацию более практично. Создавать летательные аппараты — так уж такие, чтобы шли потом в серию, приносили пользу многим людям.

Аэротакси

Еще в 2021 году в нашей стране начались испытания летающего дрона-такси. Необычный мультикоптер — вертолет с четырьмя пропеллерами, между которыми словно «подвешены» на силовых элементах удобные кресла для пассажиров, — имеет в длину около пяти метров, а в ширину 1,6 метра. Вполне «автомобильные» габариты: можно и на обычной парковке место занять, и в стандартном гараже поселиться. Летает аэротакси со скоростью до 200 километров в час, может подниматься на высоту до 150 метров, аккумуляторы электромоторов заряжаются от обычной розетки мощностью в 220 вольт. От Кремля до бизнес-центра «Москва-Сити» доберется всего за 20 минут, тогда как обыкновенный автомобиль потратит на тот же путь больше часа.

— Сейчас идет процесс создания первой пилотной зоны на территории технопарка «Сколково». Там мы сможем продолжить тестирование аэротакси. Мы очень рады, что нас в этом поддерживают представители правительства Москвы и Московского инновационного кластера. Все верят, что аэротакси — это нужная и важная технология. И я надеюсь, что мы в скором времени сможем открыть первую полетную зону, а также мы планируем уже к 2025 году запустить первые коммерческие маршруты для пассажиров, — рассказал генеральный директор компании, разработавшей аэротакси, Александр Атаманов.

Прототип аэротакси рассчитан на двух пассажиров с багажом. Пилота нет. Искусственный интеллект сам прокладывает маршрут и следит за безопасностью полета. Но есть возможность управлять аппаратом удаленно с помощью пульта. С центральным сервером компьютер аэротакси общается с помощью сети связи нового поколения 5G. В будущем летучие машины смогут обмениваться данными друг с другом, чтобы корректировать курс.

— Очень много времени и сил тратится на то, чтобы сделать транспорт безопасным и надежным, — говорит Александр Атаманов. — Правильно говорится, что взломать можно любую компьютерную систему, в том числе и искусственный «мозг» аэромобиля. У нас постоянно ведется работа по совершенствованию защиты программного обеспечения.

В небе на байке!

Если однажды над вашей головой пронесется самый настоящий мотоцикл, не подумайте, что это снимают очередное продолжение известной киносказки. Просто вам повезло увидеть редкое транспортное средство — ховербайк.

У ховера есть седло и рогатый руль, а вот там, где у нормального мотоцикла должны быть колеса, у ховера установлена крестообразная несущая рама и четыре винта. По сути дела, это тоже мультикоптер, но предназначенный только для одного седока. Машина может подниматься на высоту до 16 метров над землей и летать со скоростью 96 километров в час. Разработан в России. Один экземпляр служит в дорожной инспекции Дубая — был подарен заграничному полицейскому управлению. А изобретатели в феврале 2022 года обещают представить публике новую прототипную модель с улучшенными характеристиками.

Честно говоря, когда речь идет о летающих мотоциклах, становится тревожно. В нашем сознании сразу возникают лихие компании байкеров, ежеминутно рискующих своей и чужой жизнью. А если они еще и летать научатся?.. К тому же в правилах, которые регулируют у нас воздушное движение и полеты частных аппаратов, еще очень много белых пятен. Так считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— Потребуется создание новой нормативно-правовой базы и внесение изменений в действующую. Нужно учесть порядок сертификации аппаратов и лицензирования их водителей. Необходимо переосмыслить требования к авиационной технике, адаптировать их под большие летающие дроны, которыми планируется перевозить клиентов, — говорит Иван. — Большая работа предстоит Росавиации и другим надзорным органам. Необходимо ответить на многие вопросы. Кто будет виноват в случае аварии? Как будет происходить сертификация, страхование жизни пассажира и ответственности перевозчика? Пока не будет четких ответов, летающие такси и клубы аэробайкеров останутся мечтами на будущее.

Что такое гиромобиль?

С пробками можно бороться, не только поднимаясь в небо. Москвич Алексей Казарцев с ноября 2019 года передвигается по городским дорогам на аппарате собственного изобретения. Внешне он похож на крытый мотороллер-трицикл. Три колеса: два сзади и одно спереди. Ширина корпуса — всего 96 сантиметров. При таких габаритах машина без труда проскальзывает через любые пробки. Максимальная скорость — 100 километров в час. Энергия для движения обеспечивается гироскопами — специальными маховиками, раскрутиться которым помогает электромотор. Заряда аккумулятора хватает на 140 километров или три часа городской езды.

Уникальность разработки заключается в активной системе гиростабилизации. Она позволяет трициклу правильно наклоняться при поворотах, в противном случае он бы просто падал набок.

— В декабре 2019 года мы с коллегами-разработчиками подали документы на оформление патентов. Их утвердили и опубликовали в 2021 году, — рассказал Алексей Казарцев.

Гиромобиль узкий, как мотоцикл. Поэтому он лучше может преодолевать сопротивление воздуха, чем обычный электромобиль. Это помогает экономить заряд батареи. Алексею удалось найти партнеров для запуска серийного производства. Оно начнется в Китае после утверждения всех документов. К сожалению, в России гораздо сложнее пройти все этапы сертификационной техники.

— Показательный символизм, — считает Алексей Казарцев. — Первый гиромобиль придумал русский изобретатель Петр Шиловский еще в 1908 году. Вот только построить дома, в России, он его не смог: власти никак не разрешали, сомневались, не давали патента. Пришлось ехать работать в Лондон и собирать уникальную машину в британской мастерской. Нам сто с лишним лет спустя тоже пришлось искать зарубежных партнеров. Но не все так плохо. Идея развивается, когда мы только начинали наше дело, у нас было всего пять конкурентов во всем мире. А сейчас запущено в производство уже порядка 11 разных проектов, некоторые компании вышли на рынок и уже продают свои гиромобили. Прогресс не остановить и будущее уже рядом.

Как правило, новая технология поначалу доступна только избранному кругу людей. Когда появятся аэротакси или летающие машины, они могут быть очень дороги. А инфраструктура, которая позволила бы им занять свою «экологическую» нишу, «расплодиться» и подешеветь, еще будет не развита.

— Для посадки аэротакси нужны специальные площадки. Просто взять и настроить их уже в существующих районах не получится. А в новых жилых комплексах архитекторы пока об этом не думают. На обычную парковку приземляться, как мне кажется, просто опасно, и так проблемы с местами сейчас, — считает футуролог Игорь Артюхов.

Он добавил, что новые виды транспорта, по всей видимости, сначала найдут свое место среди спецтехники городских служб. Возможно, маршруты воздушного такси свяжут столичные аэропорты. А в частных руках аэромобили еще долго будут высокотехнологичной игрушкой богатых любителей приключений.

В ближайшие годы Москва не начнет напоминать город из фантастического фильма, где дорожное движение идет в трехмерном пространстве. Да и нет пока воздушных светофоров... Но будущее начинается уже сегодня, и однажды мы обязательно полетим над улицами Москвы на такси.

Будущее гораздо ближе, чем нам кажется

Данила Медведев, футуролог:

— Важно понимать, что аэротакси или любые другие новые формы летающего транспорта придут к нам не через 30 лет, а гораздо раньше. Разработки подобных проектов ведутся с 60-х годов XX века. И сейчас мы, наконец-то, находимся на том уровне технологического развития, когда уже можем внедрять эти идеи. По всему миру этим занимается большое количество компаний. Причем это не только группы энтузиастов-новаторов, но и крупные игроки на рынке. В течение следующих пяти лет мы уже увидим пилотные проекты в разных городах и странах. Государственные регуляторы вроде Росавиации уже пять лет назад начали разработку необходимой нормативной базы. Как все это сертифицировать, проверять и так далее. Понятно, что аэротакси не будет использоваться так же, как его наземный собрат. И появление летающих машин вовсе не означает, что все резко откажутся от электромобилей или общественного транспорта. Аэротакси станет еще одной частью общей системы.

С его помощью можно будет быстро добраться в аэропорт. Или переместиться из центра Москвы в Подмосковье. Обязательно эта технология найдет свое применение в медицине, полиции и других экстренных службах. Человека с инфарктом можно будет быстро доставить в медцентр и спасти ему жизнь. Буквально пять минут понадобится такой летающей скорой в пределах МКАД. Обычные вертолеты для этого не подойдут, они далеко не везде могут сесть. К тому же сейчас все разработчики летающего транспорта учитывают влияние на экологию. Большинство прототипов работают на электрических батареях. В воздух их поднимают винты, а значит, нет никаких вредных выбросов в атмосферу. Для регионов летающие автомобили станут незаменимы. Можно будет быстро и недорого привезти врача из райцентра в деревню.

Объект повышенной опасности

Сергей Москалев, футуролог:

— Мне кажется, пока рано думать о внедрении аэротакси в мегаполисах, таких как Москва. У меня есть домик в Сочи. И там постоянно минимум раз в день над нами пролетает вертолет. Совсем небольшой, гражданский. Так от него шум идет на несколько квадратных километров. А если их будет 100? Это нереально терпеть. Даже если они чуть тише. Нужно дождаться, пока разработают бесшумные двигатели или сопоставимые со звуками нынешних автомобилей. Но это вопрос комфорта.

А важнее всего безопасность наших граждан. И представьте, что будет, если такое аэротакси упадет на Арбате, например? Или врежется в трибуну стадиона? Чтобы такой риск минимизировать, нужны специальные полетные коридоры, маршруты, где на земле мало людей и есть места для экстренной посадки.

Но в условиях мегаполиса их организовать невозможно. Отсюда вытекает еще пара вещей. Предположим, этот транспорт беспилотный. Значит, им управляет программа. А любую программу можно взломать. Какой бы сильной ни была защита, это всегда вопрос времени и ресурсов. Боюсь представить, на что будут способны террористы, если смогут получить контроль над сотней таких летающих машин в большом мегаполисе.

Но даже если думать не так мрачно. Летающий автомобиль — объект повышенной опасности. Если у него будет пилот, то мы никак не сможем исключить человеческий фактор. Что если он сядет пьяным за руль? Или, например, у человека сердце остановится? Даже если предусмотреть парашют для его спасения, сам автомобиль куда-то упадет. Идеи о летающих авто зародились в Америке, где есть штаты с обширной местностью без населенных пунктов.

Там действительно проще пролететь напрямую, чем ехать на машине. Но в условиях большого города аэротакси представляет слишком большую угрозу и не годится для массового использования.