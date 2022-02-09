Наука Родину защищать: столичные школьники перенимают опыт старших поколений и воспитывают в себе патриотизм

Руководитель отряда «Патриот» школы № 1500 Вагиф Тарвердиев (слева) показывает экспонаты музея участникам отряда, юнармейцам Андрею Коробенкову, Андрею Фомину, Алине Толмачевой и Арсению Павленко (слева направо) / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

9 февраля в общественной палате обсудили федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан России». Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как реализуют проект в столице.

Красное знамя «Юнармии» гордо поднято над головами школьников. Ровным строем маршируют четверо ребят в коридоре школы № 1500, решив посвятить одну из своих перемен строевой подготовке. Все полезнее, чем пялиться в телефон! Вместе с товарищами марш отрабатывает ученик 8 «Д» класса Андрей Фомин. В «Юнармии» он состоит уже полтора года.

— Благодаря «Юнармии» я попробовал многое, о чем мечтал с детства: из автомата пострелять, подводным плаванием заняться, полосу препятствий пройти. У меня все это очень хорошо получается. Планирую еще с парашютом прыгнуть, — рассказывает Андрей Фомин. — Все знания и навыки пригодятся мне в дальнейшем. Да и в армии будет проще, планирую идти в училище — в танковые войска.

Подготовкой ребят к защите своей Родины и патриотическим воспитанием занимается и Московский военный комиссариат. Совместно с правительством города Москвы, столичными Департаментами образования и науки и Москомспортом военные проводят множество мероприятий, которые закаляют и тело, и дух школьников. Активно работают и Центр патриотического воспитания города Москвы, центр «Авангард», где для ребят проводят пятидневные сборы. Там школьников знакомят с военной службой. Воспитывать любовь и уважение к Родине помогают и военные части Министерства обороны.

Всего в движении юнармейцев сейчас состоит миллион школьников по всей стране, об этом рассказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов на общественных слушаниях «О ходе реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

1,5 миллиона человек состоят в движении «Российское движение школьников». В 2021 году запустился образовательный онлайн-проект «Открытые уроки». С 1 сентября таких уроков записали 18, они собрали 8,3 миллиона просмотров. Более 1 миллиона школьников и студентов поучаствовали и в конкурсе «Большая перемена». 1 октября 2021 года запустили программу развития социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России».

—В планах на 2022 год —развитие воспитательной среды. Я имею в виду организацию различных школьных театров, музеев, спортивных клубов и медиацентров, —отметил Денис Грибов. —Важно и развитие межпоколенческого диалога с привлечением ветеранских организаций. В планах и мероприятия, приуроченные к столетию Всесоюзной пионерской организации.

Одним из главных приоритетов для нас остается общение с родителями и создание единой программы повышения квалификации специалистов системы воспитания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 1 января 2022 года в систему патриотического воспитания вовлечены 18,79 процента россиян. Из них 60 процентов дети от 5 до 9 лет. 30,5 процента — молодые люди от 20 до 30 лет, 7,2 процента— старше 30 лет. В рамках развития федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» к 2022 году 33 086 школ оснастили государственной символикой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Щепилов, военный комиссар Москвы, генерал-майор:

— Для успешного патриотического воспитания мы должны работать совместно с общественными организациями, с Департаментом образования и науки города Москвы. У нас есть инспекторы, которые готовы выехать в любое учебное заведение, выступить по этой теме. Мы уже реализуем множество совместных направлений. Важно доносить до подрастающего поколения, что служить России можно не только в буквальном смысле, защищая Родину с автоматом в руках. Но и в других разных направлениях: например, в здравоохранении, образовании.