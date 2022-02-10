Как во время строительства метро нашли тайник под Никольской башней Кремля

1933 год. Открытая проходка шахты № 26 столичного метрополитена / Фото: ИТАР-ТАСС

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В субботнем номере «Вечерней Москвы» от 2 февраля 1935 года читатели узнали о таинственном мире столичного подземелья.

Оказывается, возведение метрополитена было не только шагом вперед в технологиях транспортного строительства, но и «закрасило» многие белые пятна в истории Москвы. Можно сказать — разоблачило мифы.

Любители альтернативной истории были уже сто лет назад. Многие околонаучные деятели убеждали общественность, что в недрах столицы скрыты сокровища. Золото, драгоценные камни находятся в подземных тайниках, устроенных при Иване Грозном. Нужно только их найти и... немного помочь финансово. Строители метро дали отпор жуликам.

«Легенда о подземной Москве кончилась. Зато началась несомненно новая эра в изучении истории. Эра, которая даст работы куда более ценные, чем дилетантская история Москвы Забелина, чем сотни и тысячи книг о Москве, написанных ревнителями московской древности, эстетами и просто невежами. Недаром историки проявляли огромный интерес к работам метро. Недаром бригада землекопов Границина, рабочие Хлорова, Старцев и др. любовно и тщательно охраняли пропавшие находки — могильные плиты, посуду и т.д.», — писала газета.

Одной из самых интересных находок, полученных во время строительства тоннелей, стал тайник под Никольской башней Кремля.

«Обнаруженный несколько месяцев назад, он долго являлся загадкой для историков. Наконец, в результате долгих и кропотливых изысканий было установлено, что это обыкновенный «слух» — камера, из которой подслушивали, не делает ли неприятельство время осады подкопа под башней. Тайник засыпан в 1646 году», — проливала свет «Вечерка» на темные страницы подземного прошлого Москвы.

Было много и всякой любопытной мелочи. Так, в колодце под домом № 26 по Моховой улице нашли кувшины, топоры, шпаги, стекло и составили исключительное по своей ценности собрание бытовых предметов старой Москвы.

«Очень трудно перечислить все находки, обнаруженные при строительстве метро. Во всяком случае, их ценность больше, чем бесплодные археологические фантазии о библиотеке Ивана Грозного, о тайниках опричного дворца», — пишет газета.

Заканчивается материал комплиментами в адрес строителей. «...ударники метро не только строили лучший в мире метрополитен, но и любовно и тщательно собирали памятники старины, имеющие огромное значение для истории города, как социального организма»

КСТАТИ

Имя историка Ивана Забелина, которого осмеяли авторы материала, сегодня носит премия, учрежденная Государственным историческим музеем. В 1961 году в честь общественного деятеля была названа московская улица, находящаяся сегодня в границах ЦАО.

ЦИФРА

10 метров была толщина культурного слоя в недрах столицы, по оценкам историков и археологов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Одним из аргументов против возведения метрополитена в Москве еще до советской власти была опасность встретиться с обитателями преисподней при проведении подземных строительных работ.