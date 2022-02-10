Солнечный удар и наводнение: дачников предупредили о последствиях снежной зимы

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Многоснежная зима с комфортными температурами порадовала владельцев дачных хозяйств. По прогнозам метеорологов, на скорое таяние снега также рассчитывать не стоит. Как данные обстоятельства отразятся на летнем урожае приусадебных хозяйств, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов.

Обилие зимних осадков благотворно влияет на природу. Талая вода, как известно, самая полезная. Однако, по словам агронома Михаила Воробьева, есть несколько аспектов, на которые дачникам стоит обратить особое внимание.

— Главная опасность для урожая на огороде — дневные оттепели и ночные заморозки, то есть перепад температур, — рассказал специалист. — При наличии большого количества снега верхний его слой превращается в наст — прочную корку, которая не пропускает воздух. Отсутствие кислорода губительно для озимых посадок. Чтобы не потерять посаженное осенью, регулярно следует разбивать этот «панцирь».

Кроме того, при большой температурной разнице могут пострадать деревьев и кустарников. Тяжелый снег при таянии серьезным грузом оседает на молодых ветках и ломает их. По мнению агронома, избежать повреждений можно, регулярно стряхивая с крон выпавшие осадки.

Но не только ветки растений становятся объектом опасений садоводов. В защите нуждаются и стволы деревьев. С одной стороны, снег способен защитить их от солнечных ожогов. Но с другой, предупреждает собеседник «ВМ», — талая вода впитывается в кору, а при отрицательных температурах в ночное время превращается в лед. Отсюда большое количество трещин даже в молодых деревьях.

— Подчеркну: от солнечных ожогов ствол защищен, только если полностью укрыт снегом или осенью был покрыт побелкой. Если снега недостаточно — деревья под угрозой. Отражаясь от снежной поверхности, солнечные лучи могут нанести ему очень серьезный «удар», который в сочетании с отрицательными температурами ночью может стать даже губительным для растения, — предупредил Воробьев.

В идеале, отметил он, сход снега должен быть постепенным, потому что с настом огородники научились бороться, а вот наводнению — воде, которая без проблем в состоянии «вымыть» все осенние посадки, — противостоять практически невозможно. Конечно, можно попробовать «собирать» воду в резервуары, делать уклон, но при большой воде все эти меры малоэффективны, констатирует специалист.

— Особенное внимание в период активного таяния снега следует уделить озимым луку и чесноку. Эти овощи особенно подвержены воздействию воды. При ее большом количестве и застаивании они могут просто сгнить, — предупредил агроном.

Слишком «сырая» почва не пойдет на пользу и весенним посадкам. Растения просто нельзя будет высадить на грядки. Это касается и семян, и рассады. Как рассказал собеседник «ВМ», семена и рассада «в болоте» также просто сгниют. В итоге высадку растений придется отложить. А это значит, что и всходы появятся позже, и урожай придется собирать не вовремя, да и срок плодоношения, скорее всего, будет короче.

— И все-таки снег, пушистый, насыщенный большим количеством воздуха, в садах и огородах — это, конечно, подарок природы. Его пользу нельзя недооценивать. Рыхлый снег бережет почву от промерзания, весной питает полезной водой, улучшает микрофлору. И владельцы дачных участков об этом прекрасно знают, — констатировал Воробьев.