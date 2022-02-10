«Не надо искать козла отпущения»: актриса Валентина Мазунина — о сплетнях и звездной болезни

Фото: instagram/mazyn3

В четверг, 10 февраля, на киноэкраны выходит комедийный фильм «Короче, я женюсь!». Эпизодическую, но очень яркую роль в картине исполнила актриса Валентина Мазунина. Артистка рассказала «Вечерке» о том, почему не ждет принца на белом коне, о походах к психологу и своем отношении к цензуре в юморе.

— Валентина, в новом фильме вы играете таксистку. Какая роль у вашей героини в судьбе главных персонажей?

— Это прекрасная история о том, что все случайности неслучайны. Я встретилась с главным героем в момент, когда он очень нуждался в совете. У нас произошла непринужденная беседа во время поездки, она многое изменила в сознании парня.

— Ваша героиня признается, что устала ждать принца на белом коне. А вы верите в существование таких мужчин в реальной жизни?

— Все может быть… Но, на мой взгляд, настоящая любовь воспитывается, приобретается. Встретившись друг с другом, люди должны притереться, подстроиться под партнера. Отношения — это работа. Принцы на белых конях, любовь с первого взгляда редко встречаются в жизни.

— Один из героев вашего последнего фильма «Стендап под прикрытием» говорит: «Сейчас времена другие, никто никого из-за шутки не мочит». Однако сейчас из-за юмора можно столкнуться с общественным порицанием. Как вы относитесь к такой цензуре?

— Да, я наблюдаю эту тенденцию и не согласна с тем, что происходит сейчас в стендапе (комедийное представление разговорного жанра. — «МВ»). Конечно, нам всем нужно следить за тем, что мы говорим на публике, но я не думаю, что кто-то со сцены стремится обидеть конкретного человека или группу людей. И когда из контекста выхватывают отдельные фразы, накручивают, наказывают за них людей, это неправильно. Не нужно находить козла отпущения и демонстративно привлекать к ответственности за шутку.

— Но наверняка есть темы, на которые лучше не шутить?

— Лично я терпеть не могу пошлость, вульгарность, шутки ниже пояса. Если вижу в сценарии что-то подобное, отказываюсь от проекта.

— Вас до сих пор, наверное, ассоциируют с героиней из «Реальных пацанов». Много ли у вас общего с той дерзкой Валюхой?

— Сначала я долго отрицала, что у меня есть что-то общее с Валей. Но в какой-то момент подумала: почему бы и нет? И тогда многое в моей жизни поменялось. Я стала принимать в себе черты, которые раньше мне были несимпатичны, но которые присущи Вале с экрана. Она смелая, прямолинейная, решительная. Она часть меня.

Мы снимаем сериал больше 10 лет, и мне нравится, как моя героиня развивается. Для меня этот проект оказался настоящим подарком. Начав снимать в Перми, мы даже не подозревали, что сериал так западет зрителям в душу и они будут узнавать себя в героях, переживать за их судьбы, любить их. И кстати, наши персонажи совершенно непошлые и невульгарные! Это важно.

Фото: instagram/mazyn3

— Когда в столице к вам пришел успех, не столкнулись со звездной болезнью?

— Был момент, когда я почувствовала в себе какой-то негатив. Но не думаю, что это была звездная болезнь. Тогда я еще не прижилась в Москве, но и в родном городе уже не чувствовала себя своей. Были сложности в общении с людьми. Я никого не могла понять, мне казалось, что и меня перестали понимать. Я долго не осознавала, что со мной происходит. И решила, что только специалист поможет в этом.

— Смогли разобраться?

— Да. Важно обращаться к квалифицированным специалистам, а не к коучам из инстаграма, которые будут говорить вам про внутренний ресурс, то, что нужно «быть в моменте», и тому подобные вещи. Поможет только профессионал. Сейчас подумываю возобновить занятия с психологом.

— Года четыре назад новости пестрили заголовками «Мазунина похудела до неузнаваемости». Не задевало такое внимание к вашей внешности?

— Люди всегда больше интересуются скандалами и внешним видом артистов, чем всем остальным. Думаю, все эти обсуждения, вся эта суета возникают оттого, что каждый считает свои долгом влезть с советом, помочь, подсказать, как сделать правильно. Я к этому отношусь спокойно. Если считаю фото красивым, выставляю его. Мне интересно мнение только близких людей.

— О вашей личной жизни практически ничего не известно. Принципиально скрываете ее?

— Мня могут обсуждать сколько угодно, я сама выбрала этот путь. Но близких хочу уберечь от сплетен и критики со стороны недоброжелателей. Был случай — я съездила домой, попросила папу снять видео о том, как я катаюсь на тарзанке. Папа не разобрался со смартфоном и снял себя самого на камеру. Получилось такое милое видео! Я захотела поделиться им в соцсетях, а сама подумала: «Не дай бог, кто-то что-то вякнет про моего папу». Когда говорят гадости про меня, я могу это фильтровать. Когда обижают близких, я за себя не отвечаю! Но, кстати, тогда не получила ни одного негативного отклика. Наоборот, все писали, какой у меня прекрасный отец. И после такой доброй обратной связи я стала чувствовать себя увереннее в соцсетях, смелее что-то выкладывать.

— Наверное, любая девушка, достигая определенного возраста, слышит вопросы: «Когда замуж?», «А дети когда?» Что обычно отвечаете?

— У меня очень мудрые родители. Когда-то мама очень деликатно намекала мне на то, что пора бы семью завести, но потом приняла мое отношение к этому. Сейчас близкие не донимают меня подобными фразами. А если это говорят малознакомые люди, то это бестактность. Вот что значит расхожая фраза «Часики тикают»? Я чего-то не успеваю? Зачем мне об этом говорить? К счастью, я очень редко сталкиваюсь с подобными вопросами. Видимо, люди понимают, что я могу дать отпор, послать далеко и надолго!

Фото: instagram/mazyn3

ДОСЬЕ

Валентина Мазунина родилась 19 апреля 1988 года в городе Верещагине Пермского края. В 2009 году окончила Пермский государственный институт искусства и культуры. После учебы служила в местном Театре юного зрителя. Живя в Перми, была приглашена в сериал «Реальные пацаны», съемки которого проходили в этом городе. С 2012 года живет в Москве.

Похудела на 12 килограммов

После переезда в Москву Валентина часто испытывала стресс и заедала его. В результате при росте 160 сантиметров ее вес перевалил за 80 килограммов. Тогда актриса отказалась от вредных продуктов, стала три раза в неделю заниматься танцами, начала бегать. И в результате сбросила 12 килограммов. Однако для роли в фильме «Самый лучший день» по требованию режиссера Жоры Крыжовникова ей пришлось вновь поправиться на 5 кило. Мазунина признается, что ради съемок готова на самые смелые изменения.

Попробовала себя в роли телеведущей

В 2015 году после выхода фильма «Самый лучший день» Валентине предложили поработать телеведущей. Недолгое время она вела новостную передачу на телеканале «Пятница» в паре с Артемом. Актриса говорила, что ведущий должен быть «ближе к народу» и рассказывать новости с юмором и без пафоса.

Стала садоводом во время пандемии.

Во время пандемии Валентина вместе с друзьями сняла дачу в Подмосковье. Там неожиданно раскрылась ее тяга к садоводству — актриса начала сажать укроп, петрушку, шпинат. Хотя в детстве она терпеть не могла этого делать, потому что родители постоянно заставляли ее помогать на огороде.

Спасает хвостатых

Мазунина любит животных, и ей не раз удавалось спасать бездомных кошек и находить им новый дом. Таким образом она отыскала любимца и себе — увидела на улице рыжего блохастого котенка и поняла, что не сможет пройти мимо. Так в ее доме поселился кот Игорь, который, как вскоре выяснилось, оказался девочкой. Но Валентина уже решила не менять имя.

Из-за роли отказалась от семечек

В 2013 году Мазунина приняла участие в фильме «Горько», где сыграла одну из гостей свадьбы — бойкую Ксюху. По сюжету ее героиня должна была постоянно грызть семечки. Валентина признавалась, что никогда не ела их в таком количестве и в момент съемок уже смотреть на семечки не могла.