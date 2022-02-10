Зоопарк расширяется, ждет пополнений, учится новому

Юные москвичи Анна и Алексей Бикмухамедовы наблюдают за борнейским орангутангом Матику, который живет в одном из павильонов столичного зоопарка. У примата, кстати, тоже скоро день рождения. В марте обезьяне исполнится четыре года / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

12 февраля Московскому зоопарку исполняется 158 лет. Его генеральный директор Светлана Акулова рассказала о достижениях 2021 года и планах на ближайшее будущее.

В 2021 году в Московском зоопарке родилось рекордное количество особей различных животных — больше 1500. Среди них есть редкие и исчезающие виды, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По словам Акуловой, таких рекордов удается достичь благодаря многолетнему опыту работы.

— На протяжении 158-летней истории зоопарка специалисты вырабатывают комплексные подходы к разведению и сохранению редких видов. Подбирают корма для периодов подготовки к размножению, беременности, выкармливания потомства. Определяют витамины и минеральные добавки, медикаменты, вакцины и схемы их применения. Этот опыт способствует стабильному приплоду, — рассказала Акулова.

По традиции сотрудники зоопарка никогда не говорят заранее, у каких животных будет пополнение в семьях. Но впереди весенне-летний период, время размножения многих видов. А потому, считает Акулова, скоро жителей в зоопарке будет еще больше. Им потребуются новые площади.

Не забывают здесь и об удобстве посещения.

— В 2022 году мы ожидаем ввод в эксплуатацию трех объектов, — говорит Акулова. — Откроются новый вход со стороны метро «Баррикадная», пешеходный мост, павильонный комплекс «Ластоногие». Продолжаются работы по ремонту вольеров для гигантского муравьеда и карликового бегемота. Готовим новую экспозицию ядовитых змей.

По словам Светланы Акуловой, сейчас идет работа над общей модернизацией зоопарка. Правительство Москвы поддержало эти начинания: на реализацию проектов в рамках концепции развития Московского зоопарка выделили деньги из бюджета.

Одно из приоритетных направлений для зоопарка — просветительская работа.

— В 2021 году в рамках нашего экоклуба мы провели конкурс для детей со всей России, посвященный природоохранным программам. В этом году готовим проект о фауне России. Дети узнают о животных арктической пустыни, тундры, степи и тайги, — рассказала Акулова.

Не смогла серьезно помешать намеченным планам даже пандемия. Зоопарку удалось адаптироваться к новым реалиям жизни.

— Мы перестроили экспозиционную и культурно-просветительскую деятельность, вышли на новый формат коммуникации. Лекции, образовательные программы, экскурсии, наблюдения за животными, выставки мы перенесли в онлайн. Это позволило сохранить аудиторию, продолжить диалог с посетителями, — рассказала Светлана Акулова.

В просветительской деятельности сотрудники зоопарка стали использовать больше инструментов современных медиа. Например, снимаются видеоролики о повседневной жизни обитателей вольеров. И эти материалы пользуются большой популярностью: количество просмотров превышает число реальных посетителей более чем в 10 раз.

— Конечно, было нелегко, иногда приходилось действовать интуитивно, чтобы адаптироваться под новый формат. Но мы справились, — считает Светлана Акулова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Московский зоопарк — старейший в Европе. По площади он занимает пятое место в России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска. Входит в топ-10 самых посещаемых зоопарков мира — здесь бывают до 3 800 000 человек в год. В коллекции — 10 531 особь животных 1267 видов.